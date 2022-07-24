Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 18:15

«Шемрок Роверс» — «Лудогорец»: чемпионы Болгарии мчат к успеху 6-летней давности

Прогноз и ставка на матч «Шемрок Роверс» — «Лудогорец» 26 июля 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Вратарь «Лудогорца» Серджио Падт.
Фото Global Look Press
«Челси», «Реал» и другие топ-клубы ждут команду из Разграда.

26 июля болгарский «Лудогорец» и ирландский «Шемрок Роверс» проведут ответный матч второго раунда квалификации Лиги чемпионов. Игра состоится на 6-тысячном стадионе «Талла» в Дублине и начнется в 22.00 по московскому времени. В России встреча показана не будет. Обслужит ее итальянец Фабио Мареска.

Лига чемпионов. 2-й отборочный раунд
26 июл, 22:00. Tallaght Stadium (Дублин)
Шэмрок Роверс
Лудогорец

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Шемрок Роверс» — «Лудогорец» 26 июля 2022 года

После домашней победы со счетом 3:0 «Лудогорец» идет фаворитом ответной встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. На повторный успех болгарского клуба можно поставить с коэффициентом 2.47, что примерно 39% вероятности. На успех «Шемрока» котировка 3.00 (31%), на ничью — 3.20 (30%).

Ждете, что ирландцы не проиграют в основное время? 1Х идет за 1.54.

Благодаря «Лудогорцу» в первой игре команды пробили «верх» по голам. На тотал больше 2.5 мяча в ответной встрече коэффициент 2.07, на ТМ 2.5 — 1.76.

Игроки &laquo;Ахмата&raquo; против &laquo;Спартака&raquo;. «Ахмат» — «Факел»: Агаларов не поможет Талалаеву продавить воронежцев

На то, что болгарский клуб забьет два и более мяча, котировка 2.38. У ирландцев это же количество голов идет за 2.75.

Вариант «обе забьют» можно взять за 1.87, обратный исход — за 1.93.

Эксперты считают, что матч с наибольшей вероятностью завершится со счетом 1:1. Коэффициент — 6.10.

«Шемрок Роверс» — «Лудогорец»: прогноз и анализ матча Лиги чемпионов 26 июля 2022 года

«Лудогорец» предпринимает шестую подряд попытку пробиться в групповой этап Лиги чемпионов. В последний раз болгарский суперклуб играл против лучших команд Европы в сезоне-2016/17: тогда «орлы» набрали три очка в играх с «ПСЖ», «Арсеналом» и «Базелем».

Андерс Дрейер, &laquo;Мидтьюлланн&raquo;. АЕК — «Мидтьюлланн»: экс-игрок «Рубина» протащит датчан дальше

С тех пор «Лудогорец» только раз добрался до решающей стадии квалификации турнира — в прошлом году проиграл «Мальме», который затем встречался на групповом этапе с «Зенитом». В целом болгары стабильно вылетают как раз во втором-третьем раунде, но в этом сезоне у них есть реальная возможность пройти далеко. В первом раунде команда Анте Шимунджи легко разобралась с черногорской «Сутьерска» (3:0 по сумма), а теперь обыграла 3:0 «Шемрок» в первом матче. Выход в третий раунд почти гарантирован.

По сути, «орлам» можно и нужно готовиться уже к следующему сопернику — македонскому «Шкупи» или к загребскому «Динамо». Те в первой встрече сыграли вничью 2:2. «Лудогорец» же выглядел командой хай-класса на фоне крохотного «Шемрока»: нанес 16 ударов и шесть в створ против шести и одного у противника, полностью контролировал ход поединка.

Считаете, что болгарский клуб снова победит с запасом? Можете поставить на его успех с форой (-1.5) гола за 4.70.

Игроки &laquo;Шерифа&raquo; против &laquo;Реала&raquo;. «Шериф» — «Марибор»: молдаване покажут, как обыгрывали «Реал»

Прогноз и ставка на матч «Шемрок Роверс» — «Лудогорец»

Разница между соперниками очевидна, и победитель противостояния уже понятен — «Лудогорец» преимущество в три гола не упустит, потому что «Шемрок» на столько забитых мячей не наиграет. Встреча наверняка пройдет в энергосберегающем режиме и без большого количества опасных моментов: одним это банально не нужно, а другие просто не смогут ничего противопоставить.

Рекомендуемая ставка: тотал меньше 2.5 гола за 1.76.

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
Прогнозы на спорт
ФК Лудогорец
0
Читайте также
Как не обгореть на солнце? Советы эксперта
Боец из Донбасса Крылов нокаутировал шведа Густафссона, а главный британец UFC упал на первых секундах. Как прошел турнир UFC Fight Night 208
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Шериф» — «Марибор»: молдаване покажут, как обыгрывали «Реал»
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 2 2 0 0 5-0 6
2
 Зенит 2 1 1 0 4-1 4
3
 Химки 2 1 1 0 4-1 4
4
 Спартак 2 1 1 0 5-2 4
5
 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
6
 Сочи 2 1 0 1 3-4 3
7
 Оренбург 2 1 0 1 5-4 3
8
 Факел 1 0 1 0 2-2 1
9
 Краснодар 2 0 1 1 3-6 1
10
 Динамо 1 0 1 0 1-1 1
11
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
12
 Ростов 1 0 1 0 1-1 1
13
 Н. Новгород 2 0 1 1 1-4 1
14
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
15
 Торпедо 1 0 0 1 1-3 0
16
 Урал 2 0 0 2 0-5 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
22.07 20:00
Зенит – Кр. Советов
 3 : 0
23.07 15:00
ЦСКА – Сочи
 3 : 0
23.07 17:30
Оренбург – Урал
 3 : 0
23.07 20:00
Краснодар – Спартак
 1 : 4
24.07 15:00
Химки – Н. Новгород
 3 : 0
24.07 17:30
Динамо – Торпедо
 - : -
24.07 20:00
Локомотив – Ростов
 - : -
24.07 20:00
Ахмат – Факел
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 3
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 2
Хесус Мануэль Медина

Хесус Мануэль Медина

ЦСКА

 2
П
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 2
Ильнур Альшин

Ильнур Альшин

Факел

 1
И К Ж
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 2 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 2 1 0
Мачей Рыбус

Мачей Рыбус

Спартак

 1 0 0
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости