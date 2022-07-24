Прогноз и ставка на матч «Шемрок Роверс» — «Лудогорец» 26 июля 2022 года

«Челси», «Реал» и другие топ-клубы ждут команду из Разграда.

26 июля болгарский «Лудогорец» и ирландский «Шемрок Роверс» проведут ответный матч второго раунда квалификации Лиги чемпионов. Игра состоится на 6-тысячном стадионе «Талла» в Дублине и начнется в 22.00 по московскому времени. В России встреча показана не будет. Обслужит ее итальянец Фабио Мареска.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Шемрок Роверс» — «Лудогорец» 26 июля 2022 года

После домашней победы со счетом 3:0 «Лудогорец» идет фаворитом ответной встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. На повторный успех болгарского клуба можно поставить с коэффициентом 2.47, что примерно 39% вероятности. На успех «Шемрока» котировка 3.00 (31%), на ничью — 3.20 (30%).

Ждете, что ирландцы не проиграют в основное время? 1Х идет за 1.54.

Благодаря «Лудогорцу» в первой игре команды пробили «верх» по голам. На тотал больше 2.5 мяча в ответной встрече коэффициент 2.07, на ТМ 2.5 — 1.76.

На то, что болгарский клуб забьет два и более мяча, котировка 2.38. У ирландцев это же количество голов идет за 2.75.

Вариант «обе забьют» можно взять за 1.87, обратный исход — за 1.93.

Эксперты считают, что матч с наибольшей вероятностью завершится со счетом 1:1. Коэффициент — 6.10.

«Шемрок Роверс» — «Лудогорец»: прогноз и анализ матча Лиги чемпионов 26 июля 2022 года

«Лудогорец» предпринимает шестую подряд попытку пробиться в групповой этап Лиги чемпионов. В последний раз болгарский суперклуб играл против лучших команд Европы в сезоне-2016/17: тогда «орлы» набрали три очка в играх с «ПСЖ», «Арсеналом» и «Базелем».

С тех пор «Лудогорец» только раз добрался до решающей стадии квалификации турнира — в прошлом году проиграл «Мальме», который затем встречался на групповом этапе с «Зенитом». В целом болгары стабильно вылетают как раз во втором-третьем раунде, но в этом сезоне у них есть реальная возможность пройти далеко. В первом раунде команда Анте Шимунджи легко разобралась с черногорской «Сутьерска» (3:0 по сумма), а теперь обыграла 3:0 «Шемрок» в первом матче. Выход в третий раунд почти гарантирован.

По сути, «орлам» можно и нужно готовиться уже к следующему сопернику — македонскому «Шкупи» или к загребскому «Динамо». Те в первой встрече сыграли вничью 2:2. «Лудогорец» же выглядел командой хай-класса на фоне крохотного «Шемрока»: нанес 16 ударов и шесть в створ против шести и одного у противника, полностью контролировал ход поединка.

Считаете, что болгарский клуб снова победит с запасом? Можете поставить на его успех с форой (-1.5) гола за 4.70.

Прогноз и ставка на матч «Шемрок Роверс» — «Лудогорец»

Разница между соперниками очевидна, и победитель противостояния уже понятен — «Лудогорец» преимущество в три гола не упустит, потому что «Шемрок» на столько забитых мячей не наиграет. Встреча наверняка пройдет в энергосберегающем режиме и без большого количества опасных моментов: одним это банально не нужно, а другие просто не смогут ничего противопоставить.

Рекомендуемая ставка: тотал меньше 2.5 гола за 1.76.