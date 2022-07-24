«Шемрок Роверс» — «Лудогорец»: чемпионы Болгарии мчат к успеху 6-летней давности
26 июля болгарский «Лудогорец» и ирландский «Шемрок Роверс» проведут ответный матч второго раунда квалификации Лиги чемпионов. Игра состоится на 6-тысячном стадионе «Талла» в Дублине и начнется в 22.00 по московскому времени. В России встреча показана не будет. Обслужит ее итальянец Фабио Мареска.
Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Шемрок Роверс» — «Лудогорец» 26 июля 2022 года
После домашней победы со счетом 3:0 «Лудогорец» идет фаворитом ответной встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. На повторный успех болгарского клуба можно поставить с коэффициентом 2.47, что примерно 39% вероятности. На успех «Шемрока» котировка 3.00 (31%), на ничью — 3.20 (30%).
Ждете, что ирландцы не проиграют в основное время? 1Х идет за 1.54.
Благодаря «Лудогорцу» в первой игре команды пробили «верх» по голам. На тотал больше 2.5 мяча в ответной встрече коэффициент 2.07, на ТМ 2.5 — 1.76.
На то, что болгарский клуб забьет два и более мяча, котировка 2.38. У ирландцев это же количество голов идет за 2.75.
Вариант «обе забьют» можно взять за 1.87, обратный исход — за 1.93.
Эксперты считают, что матч с наибольшей вероятностью завершится со счетом 1:1. Коэффициент — 6.10.
«Шемрок Роверс» — «Лудогорец»: прогноз и анализ матча Лиги чемпионов 26 июля 2022 года
«Лудогорец» предпринимает шестую подряд попытку пробиться в групповой этап Лиги чемпионов. В последний раз болгарский суперклуб играл против лучших команд Европы в сезоне-2016/17: тогда «орлы» набрали три очка в играх с «ПСЖ», «Арсеналом» и «Базелем».
С тех пор «Лудогорец» только раз добрался до решающей стадии квалификации турнира — в прошлом году проиграл «Мальме», который затем встречался на групповом этапе с «Зенитом». В целом болгары стабильно вылетают как раз во втором-третьем раунде, но в этом сезоне у них есть реальная возможность пройти далеко. В первом раунде команда Анте Шимунджи легко разобралась с черногорской «Сутьерска» (3:0 по сумма), а теперь обыграла 3:0 «Шемрок» в первом матче. Выход в третий раунд почти гарантирован.
По сути, «орлам» можно и нужно готовиться уже к следующему сопернику — македонскому «Шкупи» или к загребскому «Динамо». Те в первой встрече сыграли вничью 2:2. «Лудогорец» же выглядел командой хай-класса на фоне крохотного «Шемрока»: нанес 16 ударов и шесть в створ против шести и одного у противника, полностью контролировал ход поединка.
Считаете, что болгарский клуб снова победит с запасом? Можете поставить на его успех с форой (-1.5) гола за 4.70.
Прогноз и ставка на матч «Шемрок Роверс» — «Лудогорец»
Разница между соперниками очевидна, и победитель противостояния уже понятен — «Лудогорец» преимущество в три гола не упустит, потому что «Шемрок» на столько забитых мячей не наиграет. Встреча наверняка пройдет в энергосберегающем режиме и без большого количества опасных моментов: одним это банально не нужно, а другие просто не смогут ничего противопоставить.
Рекомендуемая ставка: тотал меньше 2.5 гола за 1.76.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|2
|2
|0
|0
|5-0
|6
|
2
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
3
|Химки
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
4
|Спартак
|2
|1
|1
|0
|5-2
|4
|
5
|Кр. Советов
|2
|1
|0
|1
|4-5
|3
|
6
|Сочи
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
7
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
8
|Факел
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
9
|Краснодар
|2
|0
|1
|1
|3-6
|1
|
10
|Динамо
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
11
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
12
|Ростов
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
13
|Н. Новгород
|2
|0
|1
|1
|1-4
|1
|
14
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
15
|Торпедо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
16
|Урал
|2
|0
|0
|2
|0-5
|0
|22.07
|20:00
|
Зенит – Кр. Советов
|3 : 0
|23.07
|15:00
|
ЦСКА – Сочи
|3 : 0
|23.07
|17:30
|
Оренбург – Урал
|3 : 0
|23.07
|20:00
|
Краснодар – Спартак
|1 : 4
|24.07
|15:00
|
Химки – Н. Новгород
|3 : 0
|24.07
|17:30
|
Динамо – Торпедо
|- : -
|24.07
|20:00
|
Локомотив – Ростов
|- : -
|24.07
|20:00
|
Ахмат – Факел
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|3
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|
|
Хесус Мануэль Медина
ЦСКА
|2
|П
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|2
|
|
Ильнур Альшин
Факел
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|2
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|2
|1
|0
|
|
Мачей Рыбус
Спартак
|1
|0
|0