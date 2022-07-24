Пора включать мощности.

26 июля в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов встретятся «Шериф» и «Марибор». Игра пройдет на стадионе «Зимбру» в Кишиневе и начнется в 20.00 по московскому времени. В России матч транслироваться не будет. Рассудит встречу венгерский арбитр Тамаш Боньяр. В первом матче команды голов не забили.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Шериф» — «Марибор» 26 июля 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитами хозяев. На победу «Шерифа» можно поставить за 1.64, это примерно 60% вероятности. Успех «Марибора» маловероятен и оценивается котировкой 5.70 (17%). Ничья идет за 3.80 (23%).

Вариант, при котором гости не проиграют, оценивается в 2.26.

При помощи форы можно усложнить задачу для «Шерифа» и повысить шансы «Марибора». Например, Ф1(-1.5) доступна за 2.90, а Ф2(+1.5) — за 1.41.

Если вы уже знаете, кто пройдет в следующую стадию, можете поставить на это. Выход «Шерифа» идет за 1.32, гостей — за 3.40.

В первом матче вариант «обе забьют» не зашел. Считаете, ситуация изменится? Поставьте за 2.40 либо возьмите обратный вариант за 1.58.

«Шериф» — «Марибор»: прогноз и анализ матча Лиги чемпионов 26 июля 2022 года

Молдавскому клубу практически не о чем беспокоиться. Пусть прозвучит самоуверенно, но первая игра, которая прошла в Мариборе, не оставляет словенцам ни единого шанса. «Шериф», пусть и с кадровыми потерями (клуб покинул капитан и лидер обороны Дуланто), устроил в гостях настоящее избиение.

Хотя команде Степана Томаса не повезло забить, моментов она создала предостаточно. С реализацией у «Шерифа» есть проблемы — из десяти ударов по воротам «Зриньски» в предыдущем раунде лишь единожды удалось забить, и то помог автогол. В Мариборе девять ударов и ни одного мяча. Впрочем, моменты есть, и это безусловный плюс. К тому же игра теперь домашняя, гол, и даже не один, напрашивается. Поставить на ИТБ1 (1.5) можно за 2.02.

«Марибор» же совершенно печален. Да, словенцы прошли «Шахтер» из Солигорска, шестую команду белорусского чемпионата, но первая встреча тоже завершилась нулями. Во второй повезло затолкать дважды. Однако после того, как в домашней игре против «Шерифа» у «Марибора» один удар по воротам, он же — в створ, шансов на какое-либо везение и проход в следующий раунд все меньше.

Прогноз и ставка на матч «Шериф» — «Марибор»

«Шериф» — фаворит не просто так. Победа над «Реалом» надолго сделала клубу имя, но молдаване стараются и держат планку. «Марибор» им точно по плечу, что доказала первая встреча в гостях. 1-9 по ударам в створ — практически приговор, если вдруг гости из Словении не включат режим того же «Реала» и не затолкают случайный мяч.

Рекомендуемая ставка: победа хозяев за 1.64.