Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 09:15

«Барселону» лихорадит после Класико. Левандовски, Феликс и Торрес могут прийти в себя в матче против «Алавеса»

Прогноз и ставка на матч ла лиги «Барселона» — «Алавес» 12 ноября 2023 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Роберт Левандовски, «Барселона».
Фото Global Look Press
Каталонцы уверенно действуют в играх против басков.

12 ноября «Барселона» и «Алавес» столкнутся в 13-м туре чемпионата Испании. Игра пройдет в Каталонии на Олимпийском стадионе имени Льюиса Компаниса, стартовый свисток арбитра Ивана Массо Гранадо прозвучит в 18.15 по московскому времени. Прямую трансляцию поединка покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Испания. Ла Лига. 13-й тур
12 нояб, 18:15. Olimpic Lluis Companys (Барселона)
Барселона
Алавес

Коэффициенты букмекеров на матч ла лиги «Барселона» — «Алавес» 12 ноября 2023 года

По мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet, каталонцы — однозначные фавориты: успех сине-гранатовых доступен с котировкой 1.26, что составляет приблизительно 78% вероятности. Выигрыш гостей идет за 12.0 (8%) — это наименее возможный результат матча. «Мирный» исход предложили за 6.35 (14%).

Прошлая встреча команд в Каталонии закончилась вничью (1:1). Поставить на то, что «Алавес» не уступит и в предстоящем поединке, можно за 4.17.

В три наиболее вероятных, по оценкам экспертов, итога противостояния вошли только победы подопечных Хави:

• 2:0 — за 6.26;

• 3:0 — за 7.48;

• 1:0 — за 7.75.

Тотал больше 2.5 мяча можно взять за 1.55, ТМ 2.5 — за 2.40.

Вероятность увидеть обмен голами оценена в 2.12, вариант «обе забьют — нет» доступен за 1.73.

Зарегистрируйся в Olimpbet и получи 100% возврат суммы первой ставки до 10 000 рублей

Антон Миранчук и&nbsp;Артем Дзюба на&nbsp;тренировке &laquo;Локомотива&raquo;. «Локомотив» — «Ахмат»: прогноз на матч РПЛ 11 ноября 2023 года

«Барселона» — «Алавес»: прогноз и анализ матча ла лиги 12 ноября 2023 года

Каталонцы влетели в двух последних поединках во всех турнирах из трех — до этого подопечные Хави не потерпели ни одного поражения в 13 играх. Сине-гранатовые уступили «Реалу» в Класико (1:2) и «Шахтеру» в Лиге чемпионов (0:1). Между этими неудачами «Барселона» с минимальным счетом одолела «Реал Сосьедад» в чемпионате (1:0).

«Алавес» выглядит неплохим оппонентом для того, чтобы вернуть себе уверенность. Баски находятся лишь на 14-й строчке в ла лиге и за 12 туров потерпели уже шесть поражений. К тому же каталонцы имеют солидное преимущество в личных встречах — разделались с «уничтожителями бобов» в восьми из предыдущих 10 разборок в чемпионате, при этом ни разу не проиграв. За всю 45-матчевую историю противостояния «Депортиво» всего семь раз праздновал успех, последний раз — в 2016-м. Символично, что это случилось на «Камп Ноу» (2:1).

Кепа Аррисабалага (&laquo;Реал Мадрид&raquo;). «Реал» отстал от «Жироны» и теперь не имеет права на ошибку. Перед «Валенсией» мадридцы потеряли Кепу, но дали отдых Джуду

Вдобавок гости забили меньше всех в ла лиге. За 12 туров «Алавес» выжал всего 10 мячей, столько же у «Лас-Пальмаса» и «Кадиса», меньше — ни у кого. «Барселона» же третья по количеству голов в чемпионате Испании: каталонцы отличились 24 раза, в среднем это ровно дважды за 90 минут. Чаще чужие ворота поражали только «Атлетико» (26) и «Жирона» (29).

При этом у сине-гранатовых нет ярко выраженного лидера атаки. Лучший бомбардир команды Роберт Левандовски отличился только шесть раз во всех турнирах, а всего забитыми мячами отметились уже 15 футболистов. Наибольшая угроза все же исходит от поляка (6+4), Жоау Феликса (3+4) и Феррана Торреса (5+1).

Гильермо Абаскаль (&laquo;Спартак&raquo;). Абаскаль все ближе к увольнению. Карпин может приблизить уход испанца

Прогноз и ставка на матч «Барселона» — «Алавес»

Каталонцы выглядят намного сильнее «Алавеса», даже несмотря на два поражения в трех последних поединках. Сине-гранатовые обладают мощным нападением, благодаря которому в чемпионате отличились в среднем два раза за 90 минут. «Алавес» же за 12 туров всего дважды сыграл на ноль. Также у гостей явные проблемы с атакой — они забили меньше всех в ла лиге. Статистика личных встреч тоже подтверждает преимущество «Барсы»: восемь побед в 10 предыдущих играх, шесть из которых — с разницей минимум в два мяча.

Рекомендуемая ставка: Ф1(-1.5) за 1.75.

Супербонус от Olimpbet! Верни до 10 000 рублей в случае проигрыша первой ставки

18+ Реклама. Рекламодатель ООО «БК «Олимп». ИНН 7726705980.

0
Читайте также
Минюст признал иноагентами историка Малова и журналиста Колдобского
Reuters узнало о разногласиях по выделению Украине €20 млрд военной помощи
В Москве суд арестовал трех бывших следователей СК за ряд уголовных преступлений
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Главный тренер СКА Ротенберг высказался о журналистах
«Лос-Анджелес» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
Подпишет ли «Торпедо» новый договор с Ларионовым?
«Вашингтон» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
Леонтьев, Якупов: спецрепортаж Шевченко про «Нефтехимик»
«Трактор» обыграл ЦСКА и одержал пять побед подряд
Срывы Ротенберга, СКА и ЦСКА в кризисе, преображение «Трактора»
«Анахайм» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
Суперниндзя | Сезон 2 | Выпуск 5
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
Русская классика на улице в таежном городе. Репортаж Шевченко
«Сан-Хосе» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Абаскаль все ближе к увольнению. Карпин может приблизить уход испанца
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 9 4 1 23-9 31
2
 Зенит 14 9 2 3 29-13 29
3
 ЦСКА 14 6 6 2 26-19 24
4
 Кр. Советов 14 6 4 4 28-20 22
5
 Динамо 14 5 7 2 22-19 22
6
 Спартак 14 6 3 5 19-21 21
7
 Локомотив 14 5 6 3 19-18 21
8
 Пари НН 14 6 2 6 14-14 20
9
 Рубин 14 5 4 5 13-20 19
10
 Факел 14 5 3 6 13-16 18
11
 Ростов 14 4 5 5 22-25 17
12
 Урал 14 4 4 6 14-21 16
13
 Оренбург 14 3 4 7 16-22 13
14
 Ахмат 14 3 3 8 14-19 12
15
 Балтика 14 3 2 9 12-21 11
16
 Сочи 14 3 1 10 16-23 10
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
11.11 14:00
Кр. Советов – Урал
 - : -
11.11 14:00
Факел – ЦСКА
 - : -
11.11 16:30
Локомотив – Ахмат
 - : -
11.11 19:30
Зенит – Краснодар
 - : -
12.11 14:00
Пари НН – Балтика
 - : -
12.11 16:30
Динамо – Оренбург
 - : -
12.11 19:00
Сочи – Рубин
 - : -
12.11 19:30
Спартак – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 11
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 5
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 4
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 11 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 12 1 4
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 11 1 3
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости