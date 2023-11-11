«Барселону» лихорадит после Класико. Левандовски, Феликс и Торрес могут прийти в себя в матче против «Алавеса»

Каталонцы уверенно действуют в играх против басков.

12 ноября «Барселона» и «Алавес» столкнутся в 13-м туре чемпионата Испании. Игра пройдет в Каталонии на Олимпийском стадионе имени Льюиса Компаниса, стартовый свисток арбитра Ивана Массо Гранадо прозвучит в 18.15 по московскому времени. Прямую трансляцию поединка покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Коэффициенты букмекеров на матч ла лиги «Барселона» — «Алавес» 12 ноября 2023 года

По мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet, каталонцы — однозначные фавориты: успех сине-гранатовых доступен с котировкой 1.26, что составляет приблизительно 78% вероятности. Выигрыш гостей идет за 12.0 (8%) — это наименее возможный результат матча. «Мирный» исход предложили за 6.35 (14%).

Прошлая встреча команд в Каталонии закончилась вничью (1:1). Поставить на то, что «Алавес» не уступит и в предстоящем поединке, можно за 4.17.

В три наиболее вероятных, по оценкам экспертов, итога противостояния вошли только победы подопечных Хави:

• 2:0 — за 6.26;

• 3:0 — за 7.48;

• 1:0 — за 7.75.

Тотал больше 2.5 мяча можно взять за 1.55, ТМ 2.5 — за 2.40.

Вероятность увидеть обмен голами оценена в 2.12, вариант «обе забьют — нет» доступен за 1.73.

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«Барселона» — «Алавес»: прогноз и анализ матча ла лиги 12 ноября 2023 года

Каталонцы влетели в двух последних поединках во всех турнирах из трех — до этого подопечные Хави не потерпели ни одного поражения в 13 играх. Сине-гранатовые уступили «Реалу» в Класико (1:2) и «Шахтеру» в Лиге чемпионов (0:1). Между этими неудачами «Барселона» с минимальным счетом одолела «Реал Сосьедад» в чемпионате (1:0).

«Алавес» выглядит неплохим оппонентом для того, чтобы вернуть себе уверенность. Баски находятся лишь на 14-й строчке в ла лиге и за 12 туров потерпели уже шесть поражений. К тому же каталонцы имеют солидное преимущество в личных встречах — разделались с «уничтожителями бобов» в восьми из предыдущих 10 разборок в чемпионате, при этом ни разу не проиграв. За всю 45-матчевую историю противостояния «Депортиво» всего семь раз праздновал успех, последний раз — в 2016-м. Символично, что это случилось на «Камп Ноу» (2:1).

Вдобавок гости забили меньше всех в ла лиге. За 12 туров «Алавес» выжал всего 10 мячей, столько же у «Лас-Пальмаса» и «Кадиса», меньше — ни у кого. «Барселона» же третья по количеству голов в чемпионате Испании: каталонцы отличились 24 раза, в среднем это ровно дважды за 90 минут. Чаще чужие ворота поражали только «Атлетико» (26) и «Жирона» (29).

При этом у сине-гранатовых нет ярко выраженного лидера атаки. Лучший бомбардир команды Роберт Левандовски отличился только шесть раз во всех турнирах, а всего забитыми мячами отметились уже 15 футболистов. Наибольшая угроза все же исходит от поляка (6+4), Жоау Феликса (3+4) и Феррана Торреса (5+1).

Прогноз и ставка на матч «Барселона» — «Алавес»

Каталонцы выглядят намного сильнее «Алавеса», даже несмотря на два поражения в трех последних поединках. Сине-гранатовые обладают мощным нападением, благодаря которому в чемпионате отличились в среднем два раза за 90 минут. «Алавес» же за 12 туров всего дважды сыграл на ноль. Также у гостей явные проблемы с атакой — они забили меньше всех в ла лиге. Статистика личных встреч тоже подтверждает преимущество «Барсы»: восемь побед в 10 предыдущих играх, шесть из которых — с разницей минимум в два мяча.

Рекомендуемая ставка: Ф1(-1.5) за 1.75.

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