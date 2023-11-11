Прогноз на матч РПЛ «Локомотив» — «Ахмат» 11 ноября 2023 года

«Локомотив» завершит первый круг РПЛ поединком с «Ахматом». 11 ноября команды встретятся на «РЖД Арене», начало игры в 16.30 по московскому времени. Прямую трансляцию с 16.25 (мск) покажут сайт matchtv.ru, телеканал «Матч! Премьер» и онлайн-сервис «Кинопоиск».

По мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet, железнодорожники — серьезные фавориты: поставить на их успех можно с коэффициентом 1.94, это около 50% вероятности. Ничья и выигрыш гостей предложены с одинаковой котировкой 3.81 (25%).

Рынок на непоражение команды из Грозного оценен в 1.93.

Три наиболее вероятных, по оценкам экспертов, исхода поединка выглядят следующим образом:

1:1 — за 6.60;

победа «Локо» 2:1 — за 8.00;

1:0 — за 8.50.

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.74, ТМ 2.5 — за 2.13.

Рынок на обмен результативными ударами идет за 1.66, обратный вариант доступен за 2.20.

Прогноз и ставка на матч «Локомотив» — «Ахмат»

Железнодорожники выглядят фаворитами: в последних восьми поединках во всех турнирах они потерпели всего одно поражение при четырех победах. «Ахмат» же едет на «РЖД Арену» после пяти неудач, в этих матчах команда из Грозного отличилась всего три раза. Также в последних трех встречах соперников «Локо» выиграл дважды.

Рекомендуемая ставка: победа «Локомотива» за 1.94.

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