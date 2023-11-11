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«Локомотив» — «Ахмат»: прогноз на матч РПЛ 11 ноября 2023 года

Прогноз на матч РПЛ «Локомотив» — «Ахмат» 11 ноября 2023 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Антон Миранчук и Артем Дзюба на тренировке «Локомотива».
Фото Телеграм-канал «Локомотива», Telegram

«Локомотив» завершит первый круг РПЛ поединком с «Ахматом». 11 ноября команды встретятся на «РЖД Арене», начало игры в 16.30 по московскому времени. Прямую трансляцию с 16.25 (мск) покажут сайт matchtv.ru, телеканал «Матч! Премьер» и онлайн-сервис «Кинопоиск».

Россия. Премьер-лига. 15-й тур
11 нояб, 16:30. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Ахмат

По мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet, железнодорожники — серьезные фавориты: поставить на их успех можно с коэффициентом 1.94, это около 50% вероятности. Ничья и выигрыш гостей предложены с одинаковой котировкой 3.81 (25%).

Рынок на непоражение команды из Грозного оценен в 1.93.

Три наиболее вероятных, по оценкам экспертов, исхода поединка выглядят следующим образом:

  • 1:1 — за 6.60;

  • победа «Локо» 2:1 — за 8.00;

  • 1:0 — за 8.50.

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.74, ТМ 2.5 — за 2.13.

Рынок на обмен результативными ударами идет за 1.66, обратный вариант доступен за 2.20.

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Прогноз и ставка на матч «Локомотив» — «Ахмат»

Железнодорожники выглядят фаворитами: в последних восьми поединках во всех турнирах они потерпели всего одно поражение при четырех победах. «Ахмат» же едет на «РЖД Арену» после пяти неудач, в этих матчах команда из Грозного отличилась всего три раза. Также в последних трех встречах соперников «Локо» выиграл дважды.

Рекомендуемая ставка: победа «Локомотива» за 1.94.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 9 4 1 23-9 31
2
 Зенит 14 9 2 3 29-13 29
3
 ЦСКА 14 6 6 2 26-19 24
4
 Кр. Советов 14 6 4 4 28-20 22
5
 Динамо 14 5 7 2 22-19 22
6
 Спартак 14 6 3 5 19-21 21
7
 Локомотив 14 5 6 3 19-18 21
8
 Пари НН 14 6 2 6 14-14 20
9
 Рубин 14 5 4 5 13-20 19
10
 Факел 14 5 3 6 13-16 18
11
 Ростов 14 4 5 5 22-25 17
12
 Урал 14 4 4 6 14-21 16
13
 Оренбург 14 3 4 7 16-22 13
14
 Ахмат 14 3 3 8 14-19 12
15
 Балтика 14 3 2 9 12-21 11
16
 Сочи 14 3 1 10 16-23 10
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11.11 14:00
Кр. Советов – Урал
 - : -
11.11 14:00
Факел – ЦСКА
 - : -
11.11 16:30
Локомотив – Ахмат
 - : -
11.11 19:30
Зенит – Краснодар
 - : -
12.11 14:00
Пари НН – Балтика
 - : -
12.11 16:30
Динамо – Оренбург
 - : -
12.11 19:00
Сочи – Рубин
 - : -
12.11 19:30
Спартак – Ростов
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 11
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 7
П
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Квинси Промес

Спартак

 5
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 4
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 11 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 12 1 4
Даниил Хлусевич

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Спартак

 11 1 3
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