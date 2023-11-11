«Локомотив» — «Ахмат»: прогноз на матч РПЛ 11 ноября 2023 года
«Локомотив» завершит первый круг РПЛ поединком с «Ахматом». 11 ноября команды встретятся на «РЖД Арене», начало игры в 16.30 по московскому времени. Прямую трансляцию с 16.25 (мск) покажут сайт matchtv.ru, телеканал «Матч! Премьер» и онлайн-сервис «Кинопоиск».
По мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet, железнодорожники — серьезные фавориты: поставить на их успех можно с коэффициентом 1.94, это около 50% вероятности. Ничья и выигрыш гостей предложены с одинаковой котировкой 3.81 (25%).
Рынок на непоражение команды из Грозного оценен в 1.93.
Три наиболее вероятных, по оценкам экспертов, исхода поединка выглядят следующим образом:
Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.74, ТМ 2.5 — за 2.13.
Рынок на обмен результативными ударами идет за 1.66, обратный вариант доступен за 2.20.
Прогноз и ставка на матч «Локомотив» — «Ахмат»
Железнодорожники выглядят фаворитами: в последних восьми поединках во всех турнирах они потерпели всего одно поражение при четырех победах. «Ахмат» же едет на «РЖД Арену» после пяти неудач, в этих матчах команда из Грозного отличилась всего три раза. Также в последних трех встречах соперников «Локо» выиграл дважды.
Рекомендуемая ставка: победа «Локомотива» за 1.94.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|14
|9
|4
|1
|23-9
|31
|
2
|Зенит
|14
|9
|2
|3
|29-13
|29
|
3
|ЦСКА
|14
|6
|6
|2
|26-19
|24
|
4
|Кр. Советов
|14
|6
|4
|4
|28-20
|22
|
5
|Динамо
|14
|5
|7
|2
|22-19
|22
|
6
|Спартак
|14
|6
|3
|5
|19-21
|21
|
7
|Локомотив
|14
|5
|6
|3
|19-18
|21
|
8
|Пари НН
|14
|6
|2
|6
|14-14
|20
|
9
|Рубин
|14
|5
|4
|5
|13-20
|19
|
10
|Факел
|14
|5
|3
|6
|13-16
|18
|
11
|Ростов
|14
|4
|5
|5
|22-25
|17
|
12
|Урал
|14
|4
|4
|6
|14-21
|16
|
13
|Оренбург
|14
|3
|4
|7
|16-22
|13
|
14
|Ахмат
|14
|3
|3
|8
|14-19
|12
|
15
|Балтика
|14
|3
|2
|9
|12-21
|11
|
16
|Сочи
|14
|3
|1
|10
|16-23
|10
|11.11
|14:00
|
Кр. Советов – Урал
|- : -
|11.11
|14:00
|
Факел – ЦСКА
|- : -
|11.11
|16:30
|
Локомотив – Ахмат
|- : -
|11.11
|19:30
|
Зенит – Краснодар
|- : -
|12.11
|14:00
|
Пари НН – Балтика
|- : -
|12.11
|16:30
|
Динамо – Оренбург
|- : -
|12.11
|19:00
|
Сочи – Рубин
|- : -
|12.11
|19:30
|
Спартак – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|11
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|7
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|7
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|5
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|11
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|12
|1
|4
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|11
|1
|3