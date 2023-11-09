«Реал» отстал от «Жироны» и теперь не имеет права на ошибку. Перед «Валенсией» мадридцы потеряли Кепу, но дали отдых Джуду
11 ноября мадридский «Реал» в 13-м туре чемпионата Испании примет «Валенсию». Поединок пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и начнется в 23.00 по московскому времени. Онлайн-платформа «Okko Спорт» покажет встречу в прямом эфире.
Коэффициенты букмекеров на матч ла лиги «Реал Мадрид» — «Валенсия» 11 ноября 2023 года
Аналитики букмекерской компании Olimpbet назвали хозяев безоговорочными фаворитами: поставить на парней Карло Анчелотти можно с котировкой 1.34, это примерно 71% вероятности. Триумф «Валенсии» оценили в 9.00 (11%). Ничью — за 5.58 (18%).
В прошлом туре «Реал» дома разошелся миром с «Райо Вальекано» (0:0). Верите, что «летучие мыши» тоже наберут очки на «Сантьяго Бернабеу»? Опция Х2 ждет вас за 3.45.
Эксперты считают, что поединок получится результативным. Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.63, обратный вариант — за 2.32.
Рынок на обмен точными ударами представлен за 2.00, «обе забьют — нет» дали за 1.82.
Мадридцы не пропустили в пяти подряд встречах на своем поле. Очередной «сухарь» сливочных доступен за 2.00.
Джуд Беллингем — лучший бомбардир чемпионата с 10 голами. На меткий выстрел англичанина в игре с оранжевыми предложили коэффициент 2.17.
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«Реал Мадрид» — «Валенсия»: прогноз и анализ матча ла лиги 11 ноября 2023 года
После волевой победы в класико над «Барсой» (2:1) парни Карло Анчелотти неожиданно споткнулись на «Райо Вальекано» (0:0). «Пчелы» набрали первое очко на «Сантьяго Бернабеу» за 23 года — иронично, что в марте 2000-го тоже была нулевая ничья. Гостям очень повезло добиться такого результата: они не пробили в створ ворот ни разу и вчистую уступили по статистике ожидаемых голов (xG) — 0,16 против 2,05 у «бланкос». Винисиус и компания не забили впервые в сезоне и отстали от «Жироны» на два балла — до этого каталонцы делили лидерство с мадридцами.
Помимо очков «Реал» едва не потерял Джуда Беллингема — англичанин вывихнул плечо в единоборстве с Иси Паласоном. Повреждение оказалось незначительным, но в качестве меры предосторожности полузащитник пропустил поединок четвертого тура Лиги чемпионов. С «Брагой» сливочные справились и без Джуда — Браим Диас, Винисиус и Родриго забили по мячу и вывели клуб в плей-офф главного еврокубка. Андрей Лунин отбил пенальти и оформил «сухарь», хотя вообще не должен был выйти на поле — украинец оказался в старте из-за того, что Кепа Аррисабалага получил травму на разминке. Против «Валенсии», кстати, снова сыграет Лунин — обследование выявило у испанца надрыв отводящей мышцы бедра, из-за чего он выбыл на две-три недели. В разборке с «летучими мышами» не примет участие и Антонио Рюдигер — немец перебрал желтых карточек.
Коллектив Рубена Барахи везет на «Сантьяго Бернабеу» серию из пяти подряд встреч без поражений. На прошлой неделе оранжевые разобрались с «Логроньесом» (2:0) в Кубке Испании и «Гранадой» (1:0) в примере. В трех турах ла лиги до этого валенсийцы тоже набирали очки — между выездными ничьими с «Мальоркой» (1:1) и «Атлетиком» (2:2) случилась победа над «Кадисом» (2:0).
Прогноз и ставка на матч «Реал Мадрид» — «Валенсия»
«Летучие мыши» отвратительно выступают на «Бернабеу»: пять последних визитов закончились проигрышами с разницей в два мяча и более. Осечка против «Райо Вальекано» наверняка отрезвила сливочных — транжирить моменты подобным образом больше нельзя, ведь «Жирону» надо догонять. Джуд Беллингем отдохнул и готов к новым подвигам, а результативный перформанс против «Браги» показал, что к лучшим кондициям приблизились Винисиус и Родриго. Плюс нельзя забывать, что это последний матч перед паузой на сборные — «бланкос» точно постараются уйти на перерыв ярко. Как, например, сделали это месяц назад против «Осасуны» (4:0).
Рекомендуемая ставка: победа «Реала» с форой (-1.5) за 1.94.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|14
|9
|4
|1
|23-9
|31
|
2
|Зенит
|14
|9
|2
|3
|29-13
|29
|
3
|ЦСКА
|14
|6
|6
|2
|26-19
|24
|
4
|Кр. Советов
|14
|6
|4
|4
|28-20
|22
|
5
|Динамо
|14
|5
|7
|2
|22-19
|22
|
6
|Спартак
|14
|6
|3
|5
|19-21
|21
|
7
|Локомотив
|14
|5
|6
|3
|19-18
|21
|
8
|Пари НН
|14
|6
|2
|6
|14-14
|20
|
9
|Рубин
|14
|5
|4
|5
|13-20
|19
|
10
|Факел
|14
|5
|3
|6
|13-16
|18
|
11
|Ростов
|14
|4
|5
|5
|22-25
|17
|
12
|Урал
|14
|4
|4
|6
|14-21
|16
|
13
|Оренбург
|14
|3
|4
|7
|16-22
|13
|
14
|Ахмат
|14
|3
|3
|8
|14-19
|12
|
15
|Балтика
|14
|3
|2
|9
|12-21
|11
|
16
|Сочи
|14
|3
|1
|10
|16-23
|10
|11.11
|14:00
|
Кр. Советов – Урал
|- : -
|11.11
|14:00
|
Факел – ЦСКА
|- : -
|11.11
|16:30
|
Локомотив – Ахмат
|- : -
|11.11
|19:30
|
Зенит – Краснодар
|- : -
|12.11
|14:00
|
Пари НН – Балтика
|- : -
|12.11
|16:30
|
Динамо – Оренбург
|- : -
|12.11
|19:00
|
Сочи – Рубин
|- : -
|12.11
|19:30
|
Спартак – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|11
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|7
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|7
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|5
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|11
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|12
|1
|4
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|11
|1
|3