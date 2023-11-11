Клиент PARI поставил 1 000 000 рублей на победу «Зенита» над «Краснодаром»

11 ноября в матче 15-го тура российской премьер-лиги «Зенит» примет «Краснодар». Матч действующего чемпиона против лидера турнира начнется в 19.30 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы соперников и рассказали о ставках клиентов на предстоящую встречу.

В преддверии игры в Санкт-Петербурге букмекеры считают фаворитом «Зенит». На победу хозяев можно поставить по коэффициенту 1.67, что соответствует примерно 59% вероятности. Ничья в линии PARI идет за 4.30 (около 23%). Котировки на триумф «Краснодара» составляют 5.30 (приблизительно 18%).

Клиенты PARI склоняются к тому, что матч завершится победой «Зенита». На триумф хозяев приходится 88% от общего объема ставок на исход игры, еще 9% от всего объема пари распределились в пользу «Краснодара», а 3% — в пользу ничьей.

По оценкам аналитиков PARI, командам Сергея Семака и Владимира Ивича по силам забить на двоих как минимум три мяча. Поставить на это можно по коэффициенту 1.70. Противоположный вариант (не более двух мячей) доступен за 2.15. За первые 14 туров чемпионата три гола и более было забито в восьми матчах с участием «Зенита» и четырех — с участием «Краснодара».

Вероятность того, что обе команды забьют, оценивается коэффициентом 1.75. При обратном исходе сыграет ставка за 2.10. Со старта чемпионата «Зенит» обменивался голами со своими соперниками в восьми матчах, а «Краснодар» — в шести. Кроме того, «Зенит» — единственная команда, забивавшая во всех 14 матчах турнира. В свою очередь «Краснодар» перед матчем в Санкт-Петербурге пропустил в четырех встречах подряд.

В линии на точный счет сразу четыре варианта оцениваются котировкой 8.50 — ничья 1:1, а также победы «Зенита» 1:0, 2:0 или 2:1. Вероятность сухой победы любой из команд котируется за 2.35.

Поставить на «Зенит» с форой (-1) предлагается за 2.05. Если же «Краснодар» проиграет с разницей не более чем в один мяч, сыграет котировка 1.80. Стоит отметить, что петербуржцы в этом чемпионате одержали девять побед, причем сразу восьмерых соперников обыграли с преимуществом в два гола и более. «Краснодар» же выиграл три матча из девяти с разницей в один мяч.

Прогноз Андрея Тихонова на матч «Зенит» — «Краснодар»

«У «Зенита» в предстоящей игре будет преимущество домашнего поля, и Ивич прекрасно это понимает. Мне кажется, что в этом матче «быки» не станут рисковать и откажутся от привычной атакующей тактики. Вместо этого они могут попробовать засушить игру и постараются действовать от обороны. Победить тут «Краснодару» будет очень сложно, а вот сыграть вничью они вполне могут.

Семак также прекрасно понимает важность предстоящей встречи, поэтому не стоит ждать, что питерцы бросятся вперед сломя голову. Мне кажется, нас ждет напряженная и осторожная игра, очень тяжелая в психологическом плане для обоих коллективов. Голов вряд ли будет много, однако по одному мячу команды могут забить, поскольку в защите сейчас проблемы и у тех и у других. Фаворита выделить довольно сложно, поэтому я бы присмотрелся здесь к ставкам на тоталы, либо на «обе забьют» — коэффициенты предлагают довольно хорошие", — считает Тихонов.

Самая крупная ставка на предстоящую встречу — 1 000 000 рублей на победу «Зенита» по коэффициенту 1.60. В случае успеха чистый выигрыш клиента PARI составит 600 000 рублей.

По итогам 14 туров РПЛ «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу, набрав 31 очко. «Зенит» располагается на второй строчке, отставая от южан всего на два балла. Стоит отметить, что в последний раз «Краснодар» обыгрывал «Зенит» 7 апреля 2018 года. При Семаке петербуржцы еще ни разу не уступили своему сегодняшнему сопернику. В активе команды на этом отрезке семь побед и три ничьих.