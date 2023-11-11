Клиент ФОНБЕТ взял победу «Боруссии» над «Ньюкаслом» в ЛЧ и выиграл 1 150 000 рублей экспрессом из пяти событий
В минувшие вторник и среду в Европе состоялись матчи четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. Матчи, как и прежде, привлекли повышенное внимание фанатов футбола и любителей ставок — один из них даже заработал на них очень солидную сумму. Клиент ФОНБЕТ выбрал пять игр турнира и объединил их в экспресс с общим коэффициентом 23.08. Сумма ставки составила 50 000 рублей, а выплата после «доезда» — 1 154 000 рублей.
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Купон выглядит следующим образом:
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«Боруссия Д» — «Ньюкасл», П1 за 2.50 (итог: 2:0);
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«Порту» — «Антверпен», «Порту» забьет в обоих таймах за 1.98 (2:0);
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«Лацио» — «Фейеноорд», П1 за 2.60 (1:0);
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«Црвена Звезда» — «Лейпциг», «Црвена» забьет за 1.48 (1:2);
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«Милан» — «ПСЖ», «ПСЖ» забьет за 1.22 (2:1).
Итоговый коэффициент: 2.50 х 1.98 х 2.60 х 1.48 х 1.22 = 23.08.
«Лацио» и «Боруссия» не сплоховали, хотя было тяжело
Из пяти выбранных вариантов вопросов не вызывали, пожалуй, только два. «ПСЖ» в домашнем матче трижды поразил ворота «Милана», поэтому в Италии должен был как минимум раз огорчить соперника. Так и получилось, причем единственный гол парижан был оформлен очень быстро — Шкринияр отличился уже на девятой минуте. Также высока вера была в то, что «Порту» забьет в обоих таймах противостояния с «Антверпеном» — в третьем туре «драконы» четыре раза прошили соперника. Дома стоило рассчитывать на похожий результат.
«Црвена Звезда» была приличным аутсайдером матча против «Лейпцига», но снова дала немецкому клубу бой. Как и в предыдущей игре, сербская команда забила свой мяч — правда, ждать его пришлось аж до 81-й минуты.
Безусловно, самые крупные коэффициенты были сопряжены с наибольшим риском. Но если «Боруссия» обыграла «Ньюкасл» в гостях и дома могла рассчитывать на похожий результат, то «Лацио» предыдущую встречу с «Фейеноордом» провалил (1:3). Предпосылок к тому, что римляне победят дома, было немного. Однако они сотворили своего рода сенсацию: единственный мяч первым и последним ударом в створ ворот соперника забил Чиро Имммобиле. Голландский клуб, в свою очередь, 12 раз атаковал ворота Ивана Проведеля и трижды попал в рамку, но это не привело к положительным последствиям.
Что касается игры в Дортмунде, то «Ньюкасл» показал довольно пассивный футбол, который не мог измениться ввиду большого количества травм в составе команды Эдди Хау. Единственный опасный для ставки эпизод случился на 56-й минуте: Жоэлинтон открыл под навес с фланга и должен был поразить ворота, но из выгоднейшей позиции пробил мимо правой стойки. А позднее Юлиан Брандт установил окончательный победный счет для немцев (2:0).
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|14
|9
|4
|1
|23-9
|31
|
2
|Зенит
|14
|9
|2
|3
|29-13
|29
|
3
|ЦСКА
|14
|6
|6
|2
|26-19
|24
|
4
|Кр. Советов
|14
|6
|4
|4
|28-20
|22
|
5
|Динамо
|14
|5
|7
|2
|22-19
|22
|
6
|Спартак
|14
|6
|3
|5
|19-21
|21
|
7
|Локомотив
|14
|5
|6
|3
|19-18
|21
|
8
|Пари НН
|14
|6
|2
|6
|14-14
|20
|
9
|Рубин
|14
|5
|4
|5
|13-20
|19
|
10
|Факел
|14
|5
|3
|6
|13-16
|18
|
11
|Ростов
|14
|4
|5
|5
|22-25
|17
|
12
|Урал
|14
|4
|4
|6
|14-21
|16
|
13
|Оренбург
|14
|3
|4
|7
|16-22
|13
|
14
|Ахмат
|14
|3
|3
|8
|14-19
|12
|
15
|Балтика
|14
|3
|2
|9
|12-21
|11
|
16
|Сочи
|14
|3
|1
|10
|16-23
|10
|11.11
|14:00
|
Кр. Советов – Урал
|- : -
|11.11
|14:00
|
Факел – ЦСКА
|- : -
|11.11
|16:30
|
Локомотив – Ахмат
|- : -
|11.11
|19:30
|
Зенит – Краснодар
|- : -
|12.11
|14:00
|
Пари НН – Балтика
|- : -
|12.11
|16:30
|
Динамо – Оренбург
|- : -
|12.11
|19:00
|
Сочи – Рубин
|- : -
|12.11
|19:30
|
Спартак – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|11
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|7
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|7
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|5
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|11
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|12
|1
|4
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|11
|1
|3