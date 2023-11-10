Абаскаль все ближе к увольнению. Карпин может приблизить уход испанца

«Ростов» не проигрывает «Спартаку» с апреля 2021-го.

12 ноября в заключительном 15-м туре первого круга РПЛ сойдутся «Спартак» и «Ростов». Игра пройдет в Москве на «Открытие Банк Арене» и начнется в 19.30 по столичному времени. Прямую трансляцию покажут телеканал «Матч ТВ», а также онлайн-платформа «Кинопоиск». Эфир стартует в 19.00 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Спартак» — «Ростов» 12 ноября 2023 года

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение москвичам: поставить на успех красно-белых можно с коэффициентом 1.74, что составляет приблизительно 56% вероятности. Победа ростовчан как наименее возможный исход поединка предложена за 4.55 (20%), котировка на ничью — 4.06 (24%).

«Ростов» подошел к московской игре на четырехматчевой серии без поражений (три победы и ничья). Рынок на то, что подопечные Валерия Карпина не уступят и в предстоящей встрече, доступен за 2.17.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата поединка намекают на превосходство хозяев:

• 1:1 — за 7.00;

• победы «Спартака» 2:1 и 1:0 — за 7.75.

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.76, ТМ 2.5 — за 2.10.

Вероятность увидеть обмен забитыми мячами оценена в 1.74, вариант «обе забьют — нет» идет за 2.08.

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«Спартак» — «Ростов»: прогноз и анализ матча РПЛ 12 ноября 2023 года

Команды в турнирной таблице разделяет всего четыре очка: москвичи с 21 баллом пристроились на шестой строчке, ростовчане — на 11-й, но в случае победы вплотную подойдут к коллективу Гильермо Абаскаля. На это у парней Карпина есть неплохие шансы — в последних двух сезонах РПЛ они ни разу не проиграли красно-белым, одержав две победы.

Гости подошли к игре в гораздо лучшей форме, хотя еще не так давно с большим трудом зарабатывали очки. Желто-синие не проигрывают на протяжении четырех матчей во всех турнирах, а в 13-м туре РПЛ даже приложили идущий вровень со «Спартаком» «Локомотив» (1:0). Также парни Карпина редко уступают: в последних семи турах чемпионата всего раз терпели поражение — от лидирующего «Краснодара» (2:3).

В «Спартаке» же наступили темные времена — коллектив Абаскаля добыл всего одну победу в семи последних матчах во всех турнирах и потерпел в них четыре поражения. Позиции испанца в клубе все слабее — неудивительно, если вскоре на «Открытие Арене» появится новый тренер. В прошлом туре чемпионата красно-белые ничьей с «Локомотивом» (1:1) прервали серию из двух поражений. Причем москвичи даже заслужили похвалу за ту встречу — с первого тайма выступали в меньшинстве, не выглядели слабее и даже открыли счет.

Статистика личных встреч однозначно говорит о преимуществе желто-синих. «Ростов» обыграл красно-белых в пяти из последних 10 официальных встреч во всех турнирах и еще трижды сыграл вничью. «Спартак» покорил ростовчан всего дважды за последние пять лет, а последняя победа датируется апрелем 2021-го (3:2).

Прогноз и ставка на матч «Спартак» — «Ростов»

Гости имеют огромное превосходство в личных встречах и подошли в гораздо лучшем состоянии к предстоящей битве. Ростовчане уступили всего в одном из последних семи туров чемпионата, а в двух из последних трех одержали победы. Красно-белые же жутко нестабильны: выиграли всего раз в семи предыдущих поединках во всех турнирах, а «Ростов» не обыгрывали с апреля 2021 года. Три последние встречи команд в Москве ни разу не завершились в пользу «Спартака» (две ничьи и поражение).

Рекомендуемая ставка: «Ростов» не проиграет за 2.17.

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