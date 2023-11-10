Абаскаль все ближе к увольнению. Карпин может приблизить уход испанца
12 ноября в заключительном 15-м туре первого круга РПЛ сойдутся «Спартак» и «Ростов». Игра пройдет в Москве на «Открытие Банк Арене» и начнется в 19.30 по столичному времени. Прямую трансляцию покажут телеканал «Матч ТВ», а также онлайн-платформа «Кинопоиск». Эфир стартует в 19.00 мск.
Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Спартак» — «Ростов» 12 ноября 2023 года
Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение москвичам: поставить на успех красно-белых можно с коэффициентом 1.74, что составляет приблизительно 56% вероятности. Победа ростовчан как наименее возможный исход поединка предложена за 4.55 (20%), котировка на ничью — 4.06 (24%).
«Ростов» подошел к московской игре на четырехматчевой серии без поражений (три победы и ничья). Рынок на то, что подопечные Валерия Карпина не уступят и в предстоящей встрече, доступен за 2.17.
Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата поединка намекают на превосходство хозяев:
• 1:1 — за 7.00;
• победы «Спартака» 2:1 и 1:0 — за 7.75.
Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.76, ТМ 2.5 — за 2.10.
Вероятность увидеть обмен забитыми мячами оценена в 1.74, вариант «обе забьют — нет» идет за 2.08.
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«Спартак» — «Ростов»: прогноз и анализ матча РПЛ 12 ноября 2023 года
Команды в турнирной таблице разделяет всего четыре очка: москвичи с 21 баллом пристроились на шестой строчке, ростовчане — на 11-й, но в случае победы вплотную подойдут к коллективу Гильермо Абаскаля. На это у парней Карпина есть неплохие шансы — в последних двух сезонах РПЛ они ни разу не проиграли красно-белым, одержав две победы.
Гости подошли к игре в гораздо лучшей форме, хотя еще не так давно с большим трудом зарабатывали очки. Желто-синие не проигрывают на протяжении четырех матчей во всех турнирах, а в 13-м туре РПЛ даже приложили идущий вровень со «Спартаком» «Локомотив» (1:0). Также парни Карпина редко уступают: в последних семи турах чемпионата всего раз терпели поражение — от лидирующего «Краснодара» (2:3).
В «Спартаке» же наступили темные времена — коллектив Абаскаля добыл всего одну победу в семи последних матчах во всех турнирах и потерпел в них четыре поражения. Позиции испанца в клубе все слабее — неудивительно, если вскоре на «Открытие Арене» появится новый тренер. В прошлом туре чемпионата красно-белые ничьей с «Локомотивом» (1:1) прервали серию из двух поражений. Причем москвичи даже заслужили похвалу за ту встречу — с первого тайма выступали в меньшинстве, не выглядели слабее и даже открыли счет.
Статистика личных встреч однозначно говорит о преимуществе желто-синих. «Ростов» обыграл красно-белых в пяти из последних 10 официальных встреч во всех турнирах и еще трижды сыграл вничью. «Спартак» покорил ростовчан всего дважды за последние пять лет, а последняя победа датируется апрелем 2021-го (3:2).
Прогноз и ставка на матч «Спартак» — «Ростов»
Гости имеют огромное превосходство в личных встречах и подошли в гораздо лучшем состоянии к предстоящей битве. Ростовчане уступили всего в одном из последних семи туров чемпионата, а в двух из последних трех одержали победы. Красно-белые же жутко нестабильны: выиграли всего раз в семи предыдущих поединках во всех турнирах, а «Ростов» не обыгрывали с апреля 2021 года. Три последние встречи команд в Москве ни разу не завершились в пользу «Спартака» (две ничьи и поражение).
Рекомендуемая ставка: «Ростов» не проиграет за 2.17.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|14
|9
|4
|1
|23-9
|31
|
2
|Зенит
|14
|9
|2
|3
|29-13
|29
|
3
|ЦСКА
|14
|6
|6
|2
|26-19
|24
|
4
|Кр. Советов
|14
|6
|4
|4
|28-20
|22
|
5
|Динамо
|14
|5
|7
|2
|22-19
|22
|
6
|Спартак
|14
|6
|3
|5
|19-21
|21
|
7
|Локомотив
|14
|5
|6
|3
|19-18
|21
|
8
|Пари НН
|14
|6
|2
|6
|14-14
|20
|
9
|Рубин
|14
|5
|4
|5
|13-20
|19
|
10
|Факел
|14
|5
|3
|6
|13-16
|18
|
11
|Ростов
|14
|4
|5
|5
|22-25
|17
|
12
|Урал
|14
|4
|4
|6
|14-21
|16
|
13
|Оренбург
|14
|3
|4
|7
|16-22
|13
|
14
|Ахмат
|14
|3
|3
|8
|14-19
|12
|
15
|Балтика
|14
|3
|2
|9
|12-21
|11
|
16
|Сочи
|14
|3
|1
|10
|16-23
|10
|11.11
|14:00
|
Кр. Советов – Урал
|- : -
|11.11
|14:00
|
Факел – ЦСКА
|- : -
|11.11
|16:30
|
Локомотив – Ахмат
|- : -
|11.11
|19:30
|
Зенит – Краснодар
|- : -
|12.11
|14:00
|
Пари НН – Балтика
|- : -
|12.11
|16:30
|
Динамо – Оренбург
|- : -
|12.11
|19:00
|
Сочи – Рубин
|- : -
|12.11
|19:30
|
Спартак – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|11
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|7
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|7
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|5
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|11
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|12
|1
|4
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|11
|1
|3