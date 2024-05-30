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Виктория Азаренко — Мирра Андреева: прогноз на матч «Ролан Гаррос» 30 мая 2024 года

Прогноз на матч «Ролан Гаррос» Виктория Азаренко — Мирра Андреева 30 мая 2024 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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30 мая 17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева во втором круге «Ролан Гаррос» сыграет с белоруской Викторией Азаренко. Матч начнется не ранее 16.35 по московскому времени, в России он показан не будет. Прежде девушки ни разу друг с другом не играли.

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Аналитики букмекерской компании Winline считают Андрееву небольшим фаворитом встречи. На ее победу можно поставить за 1.84, что примерно 54% вероятности исхода. Успех Азаренко котируется за 1.98 (46%).

Триумф россиянки с форой (-1.5) гейма идет за 1.99, выигрыш белоруски с (+1.5) — за 1.82.

Тотал больше 21.5 гейма доступен за 1.86, ТМ 21.5 — за 1.95.

Если Мирра выиграет хотя бы один сет, сыграет пари за 1.35. Если это сделает Азаренко, пройдет ставка за 1.42.

Наиболее вероятный точный счет — 2:0 в пользу Андреевой за 2.80.

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Прогноз и ставка на матч Виктория Азаренко — Мирра Андреева

Мирра — восходящая звезда тенниса, но ей пока не хватает стабильности в матчах против опытных девушек. Перед турниром в Париже россиянка проиграла в Мадриде Соболенко и выглядела совсем квело в битве с Бадосой в Риме — взяла всего пять геймов. Далее у нее Азаренко, которая давно не добивалась серьезных результатов на «Ролан Гаррос», но обладает стержнем и знанием, как играть против дерзкой молодежи. Думаю, в данном случае опыт победит юность, потому что в резкости и силе Виктория не уступает Мирре, а психологически она превосходит соперницу.

Рекомендуемая ставка: победа Азаренко за 1.98.

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Теннис
Прогнозы на спорт
Ролан Гаррос
Виктория Азаренко
Мирра Андреева
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Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
 0 : 0
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Матео Кассьерра

Зенит

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Зенит

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да Силва Виллиан Роша

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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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