Гончаренко покинул пост главного тренера «Урала»

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко покинул свой пост, сообщается на официальном сайте клуба.

«Благодарим Виктора Михайловича за проделанную работу и желаем удачи в дальнейшем», — говорится в сообщении.

Готовить команду к ответному переходному матчу против «Акрона» будет Евгений Аверьянов. В первом матче екатеринбуржцы уступили со счетом 0:2.

46-летний белорусский специалист возглавил «Урал» в августе 2022 года. В сезоне-2022/23 команда заняла 11-е место в турнирной таблице РПЛ.