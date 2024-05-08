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«Спартак» еще ни разу не проиграл при Слишковиче. Продолжение серии разрушит надежды «Краснодара» на чемпионство

Прогноз и ставка на матч РПЛ «Спартак» — «Краснодар» 11 мая 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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Александр Соболев («Спартак»).
Фото Global Look Press
Друг с другом команды часто играют результативно.

11 мая «Спартак» примет «Краснодар» в 28-м туре чемпионата России. Поединок пройдет на «Лукойл Арене» и стартует в 16.30 по московскому времени. Телеканал «Матч ТВ» начнет прямой эфир с 16.00 мск, «Матч! Премьер» — с 16.20 мск.

Россия. Премьер-лига. 28-й тур
11 мая, 16:30. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
Краснодар

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Спартак» — «Краснодар» 11 мая 2024 года

Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ отдали предпочтение москвичам. Победу «Спартака» можно взять с коэффициентом 2.35, вероятность — примерно 38%. Триумф «быков» доступен за 2.85 (35%), ничья — за 3.65 (27%).

В этом сезоне «Краснодар» обыграл красно-белых дважды — дома в первом круге РПЛ (2:0) и в Кубке России на «Лукойл Арене» (3:2). Опция Х2 идет за 1.60.

Тотал больше 2.5 мяча оценили в 1.78, ТМ 2.5 — в 2.05. Обмен голами предложили за 1.63, обратный вариант — за 2.30.

Наиболее ожидаемым результатом специалисты считают ничью со счетом 1:1. Это событие представили с котировкой 7.00.

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«Спартак» — «Краснодар»: прогноз и анализ матча 28-го тура РПЛ 11 мая 2024 года

Красно-белые по-прежнему несокрушимы при Владимире Слишковиче — серия насчитывает уже шесть встреч. Правда, половина из них завершилась нулевыми ничьими — с «Зенитом» в ответном полуфинале Кубка России в Пути РПЛ, а еще с ЦСКА и «Пари НН» в чемпионате.

Зато победы получились действительно яркими: москвичи разгромили «Ростов» (5:1), обыграли «Локомотив» (3:2) и выставили «Динамо» из кубкового Пути регионов. Теперь схлестнутся с «Балтикой» в финале и в случае успеха поборются за трофей.

Отрезок без поражений привел «Спартак» на пятое место в премьер-лиге. Александр Соболев и компания даже имеют математические шансы на чемпионство — для этого необходимо набрать максимальные девять очков в трех оставшихся турах. Плюс конкуренты команды Владимира Слишковича должны уступить во всех матчах — поверить в такой исход событий почти невозможно.

ФК &laquo;Зенит&raquo;. Кто фаворит чемпионской гонки в РПЛ? «Зенит» снова лидер, но «Краснодар» и «Динамо» совсем рядом

Клуб Сергея Галицкого начал весну отвратительно: ничья с «Рубином» (1:1), поражение от «Ростова» (1:2) и вылет из Кубка России от «Химок» (0:2). Это привело к отставке Владимира Ивича — спустя три года тренером «быков» снова стал Мурад Мусаев. Рокировка не слишком спасла ситуацию: южане поделили очки с «Локомотивом» (1:1), обыграли «Пари НН» (4:3), а домашнее поражение от «Зенита» (1:2), казалось, отцепило «Краснодар» от чемпионской гонки.

Победы над «Факелом» (2:0) и «Балтикой» (3:2) вместе с осечками петербуржцев воскресили надежды на золото. «Быки» дважды могли возглавить таблицу, но каждый раз необъяснимо проваливались: сначала в Самаре с «Крыльями Советов» (0:0), затем — дома с «Ахматом» (0:1).

За три тура до финиша «Краснодар» сравнялся по баллам с «Динамо» (50), отставание от «Зенита» — одно очко. Если южане действительно хотят добыть первый в истории клуба титул, ошибаться больше нельзя.

Травмы и дисквалификации перед матчем «Спартак» — «Краснодар»

Сергей Петров находится в лазарете южан уже два месяца, Хуниор Алонсо пропустит игру из-за перебора желтых карточек.

У красно-белых заболел Александр Селихов, а из-за повреждений выбыли Даниил Зорин и Срджан Бабич. Также Владимир Слишкович не может рассчитывать на зависшего в Дубае Квинси Промеса.

Эрлин Холанн и&nbsp;Деклан Райс (&laquo;Манчестер Сити&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Арсенал&raquo;). «Сити» — первый по потерянным очкам, «Ливерпуль» устранился из гонки. Какие шансы у «Арсенала» на победу в АПЛ?

«Спартак» — «Краснодар»: статистика личных встреч

В этом сезоне «быки» обыграли москвичей в двух матчах из трех — дома в первом круге РПЛ (2:0) и в групповом этапе Кубка России на «Лукойл Арене» (3:2). Красно-белые были сильнее в кубковом поединке на стадионе «Краснодар» (2:1).

За всю историю противостояния значительный перевес на стороне «Спартака»: 15 побед в чемпионате и три в Кубке. У южан — восемь и одна соответственно. Вничью завершились лишь две игры, обе — в премьер-лиге.

Прогноз и ставка на матч «Спартак» — «Краснодар»

Красно-белые не проигрывают после увольнения Гильермо Абаскаля и имеют отличную возможность продлить серию. «Быки» хоть и участвуют в гонке за титул, но их последние результаты никак не назовешь чемпионскими: нулевая ничья с «Крыльями Советов» в Самаре и домашнее поражение от «Ахмата» (0:1). Высокая результативность матча также не вызывает сомнений. Соперники пробили «верх» по голам в восьми предыдущих поединках из 10.

Рекомендуемая ставка: 1Х и ТБ 2.5 за 2.75.

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РПЛ
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
2
2
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 15 6 6 45-24 51
2
 Краснодар 27 14 8 5 41-26 50
3
 Динамо 27 14 8 5 46-35 50
4
 Локомотив 27 11 11 5 45-37 44
5
 Спартак 27 12 7 8 37-31 43
6
 Кр. Советов 27 11 7 9 44-37 40
7
 Ростов 27 11 7 9 39-40 40
8
 ЦСКА 27 9 12 6 47-38 39
9
 Рубин 27 10 8 9 26-33 38
10
 Ахмат 27 9 5 13 30-38 32
11
 Пари НН 27 8 5 14 25-38 29
12
 Оренбург 27 7 8 12 31-36 29
13
 Урал 27 7 7 13 27-41 28
14
 Факел 27 6 10 11 20-29 28
15
 Балтика 27 7 5 15 29-34 26
16
 Сочи 27 4 8 15 28-43 20
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30 тур
10.05 16:00
Кр. Советов – Ахмат
 - : -
11.05 14:00
Рубин – Ростов
 - : -
11.05 16:30
Спартак – Краснодар
 - : -
11.05 19:00
Зенит – ЦСКА
 - : -
11.05 21:30
Балтика – Динамо
 - : -
12.05 14:00
Оренбург – Локомотив
 - : -
12.05 16:30
Факел – Урал
 - : -
12.05 19:00
Сочи – Пари НН
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 14
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 13
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 8
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 7
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 21 1 9
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 22 1 3
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