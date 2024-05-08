«Спартак» еще ни разу не проиграл при Слишковиче. Продолжение серии разрушит надежды «Краснодара» на чемпионство
11 мая «Спартак» примет «Краснодар» в 28-м туре чемпионата России. Поединок пройдет на «Лукойл Арене» и стартует в 16.30 по московскому времени. Телеканал «Матч ТВ» начнет прямой эфир с 16.00 мск, «Матч! Премьер» — с 16.20 мск.
Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Спартак» — «Краснодар» 11 мая 2024 года
Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ отдали предпочтение москвичам. Победу «Спартака» можно взять с коэффициентом 2.35, вероятность — примерно 38%. Триумф «быков» доступен за 2.85 (35%), ничья — за 3.65 (27%).
В этом сезоне «Краснодар» обыграл красно-белых дважды — дома в первом круге РПЛ (2:0) и в Кубке России на «Лукойл Арене» (3:2). Опция Х2 идет за 1.60.
Тотал больше 2.5 мяча оценили в 1.78, ТМ 2.5 — в 2.05. Обмен голами предложили за 1.63, обратный вариант — за 2.30.
Наиболее ожидаемым результатом специалисты считают ничью со счетом 1:1. Это событие представили с котировкой 7.00.
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«Спартак» — «Краснодар»: прогноз и анализ матча 28-го тура РПЛ 11 мая 2024 года
Красно-белые по-прежнему несокрушимы при Владимире Слишковиче — серия насчитывает уже шесть встреч. Правда, половина из них завершилась нулевыми ничьими — с «Зенитом» в ответном полуфинале Кубка России в Пути РПЛ, а еще с ЦСКА и «Пари НН» в чемпионате.
Зато победы получились действительно яркими: москвичи разгромили «Ростов» (5:1), обыграли «Локомотив» (3:2) и выставили «Динамо» из кубкового Пути регионов. Теперь схлестнутся с «Балтикой» в финале и в случае успеха поборются за трофей.
Отрезок без поражений привел «Спартак» на пятое место в премьер-лиге. Александр Соболев и компания даже имеют математические шансы на чемпионство — для этого необходимо набрать максимальные девять очков в трех оставшихся турах. Плюс конкуренты команды Владимира Слишковича должны уступить во всех матчах — поверить в такой исход событий почти невозможно.
Клуб Сергея Галицкого начал весну отвратительно: ничья с «Рубином» (1:1), поражение от «Ростова» (1:2) и вылет из Кубка России от «Химок» (0:2). Это привело к отставке Владимира Ивича — спустя три года тренером «быков» снова стал Мурад Мусаев. Рокировка не слишком спасла ситуацию: южане поделили очки с «Локомотивом» (1:1), обыграли «Пари НН» (4:3), а домашнее поражение от «Зенита» (1:2), казалось, отцепило «Краснодар» от чемпионской гонки.
Победы над «Факелом» (2:0) и «Балтикой» (3:2) вместе с осечками петербуржцев воскресили надежды на золото. «Быки» дважды могли возглавить таблицу, но каждый раз необъяснимо проваливались: сначала в Самаре с «Крыльями Советов» (0:0), затем — дома с «Ахматом» (0:1).
За три тура до финиша «Краснодар» сравнялся по баллам с «Динамо» (50), отставание от «Зенита» — одно очко. Если южане действительно хотят добыть первый в истории клуба титул, ошибаться больше нельзя.
Травмы и дисквалификации перед матчем «Спартак» — «Краснодар»
Сергей Петров находится в лазарете южан уже два месяца, Хуниор Алонсо пропустит игру из-за перебора желтых карточек.
У красно-белых заболел Александр Селихов, а из-за повреждений выбыли Даниил Зорин и Срджан Бабич. Также Владимир Слишкович не может рассчитывать на зависшего в Дубае Квинси Промеса.
«Спартак» — «Краснодар»: статистика личных встреч
В этом сезоне «быки» обыграли москвичей в двух матчах из трех — дома в первом круге РПЛ (2:0) и в групповом этапе Кубка России на «Лукойл Арене» (3:2). Красно-белые были сильнее в кубковом поединке на стадионе «Краснодар» (2:1).
За всю историю противостояния значительный перевес на стороне «Спартака»: 15 побед в чемпионате и три в Кубке. У южан — восемь и одна соответственно. Вничью завершились лишь две игры, обе — в премьер-лиге.
Прогноз и ставка на матч «Спартак» — «Краснодар»
Красно-белые не проигрывают после увольнения Гильермо Абаскаля и имеют отличную возможность продлить серию. «Быки» хоть и участвуют в гонке за титул, но их последние результаты никак не назовешь чемпионскими: нулевая ничья с «Крыльями Советов» в Самаре и домашнее поражение от «Ахмата» (0:1). Высокая результативность матча также не вызывает сомнений. Соперники пробили «верх» по голам в восьми предыдущих поединках из 10.
Рекомендуемая ставка: 1Х и ТБ 2.5 за 2.75.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|27
|15
|6
|6
|45-24
|51
|
2
|Краснодар
|27
|14
|8
|5
|41-26
|50
|
3
|Динамо
|27
|14
|8
|5
|46-35
|50
|
4
|Локомотив
|27
|11
|11
|5
|45-37
|44
|
5
|Спартак
|27
|12
|7
|8
|37-31
|43
|
6
|Кр. Советов
|27
|11
|7
|9
|44-37
|40
|
7
|Ростов
|27
|11
|7
|9
|39-40
|40
|
8
|ЦСКА
|27
|9
|12
|6
|47-38
|39
|
9
|Рубин
|27
|10
|8
|9
|26-33
|38
|
10
|Ахмат
|27
|9
|5
|13
|30-38
|32
|
11
|Пари НН
|27
|8
|5
|14
|25-38
|29
|
12
|Оренбург
|27
|7
|8
|12
|31-36
|29
|
13
|Урал
|27
|7
|7
|13
|27-41
|28
|
14
|Факел
|27
|6
|10
|11
|20-29
|28
|
15
|Балтика
|27
|7
|5
|15
|29-34
|26
|
16
|Сочи
|27
|4
|8
|15
|28-43
|20
|10.05
|16:00
|
Кр. Советов – Ахмат
|- : -
|11.05
|14:00
|
Рубин – Ростов
|- : -
|11.05
|16:30
|
Спартак – Краснодар
|- : -
|11.05
|19:00
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|11.05
|21:30
|
Балтика – Динамо
|- : -
|12.05
|14:00
|
Оренбург – Локомотив
|- : -
|12.05
|16:30
|
Факел – Урал
|- : -
|12.05
|19:00
|
Сочи – Пари НН
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|14
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|13
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|8
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|7
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|21
|1
|9
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|23
|1
|4
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|22
|1
|3