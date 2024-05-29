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После демарша в СМИ уход Дзюбы из «Локо» был предрешен. Кто рискнет пригласить форварда?

«Локомотив» объявил об уходе Артема Дзюбы из клуба
Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
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Артем Дзюба.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
35-летнему нападающему будет сложно найти новый клуб.

В среду «Локомотив» объявил об уходе Артема Дзюбы по завершении контракта, рассчитанного до 30 июня этого года. Впрочем, это была уже формальность — фактически о расставании объявил агент игрока Леонид Гольдман, назвав главного тренера Михаила Галактионова главным разочарованием. После такого трудовые отношения не продлевают.

Михаил Галактионов и&nbsp;Артем Дзюба. «Галактионов — главное разочарование». Скандальное интервью агента Дзюбы — конец карьеры Артема в «Локо»?

Вопрос состоял не в том, останется Дзюба или нет, а куда отправится летом. И он пока повис в воздухе.

«Локо» ведь стал спасательным кругом для форварда зимой 2024 года. Тогда, напомню, ему пришлось пережить унижение после неудачного вояжа в Турцию — последняя на тот момент команда РПЛ, «Торпедо», была готова пригласить Артема, но не сразу, а только после знакомства на сборах. По сути, просмотр для ветерана мощный удар по самооценке. Где-то рядом всплывал «Пари НН» — тоже не предел мечтаний для футболиста, который только вчера считался лучшим в стране, предметом обожания, голевой машиной.

И тут приглашение от статусного «Локомотива». В качестве благодарности Дзюба выдал роскошную весну-2023, выступая в роли лидера не только на поле, но и за его пределами. Далее последовали скромная осень и провальная весна-2024. С редкими и малоэффективными выходами на замену, закончившимися медийным взрывом негодования.

Артем Дзюба.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Что дальше? Китай и «Шанхай Шэньхуа», куда Артема отправляли, — точно нет. Леонид Слуцкий объяснил, что по законам заявки легионеров в местной лиге такой возможности летом нет даже в теории. Забыли.

В России еще полтора года назад, до «Локомотива», нормальных вариантов не возникало. С тех пор Дзюба стал заметно старше (через три месяца ему исполнится 36 лет) и медленнее. А токсичности не убавилось — спокойно воспринимать перевод в запас нападающий так и не научился, принимая такое тренерское решение как личное оскорбление. Мотивированный Артем обычно хорош, но есть ли еще физические ресурсы? Кто готов рискнуть и проверить?

Артем Дзюба. Теперь у Дзюбы виноват Галактионов. Как же все предсказуемо. Артем, пора тренировать!

Альтернативу, наверное, стоит поискать где-то в направлении Саудовской Аравии. Зарплаты там предлагают приличные, а интенсивность больше подходит ветерану на закате карьеры.

Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
11
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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30 тур
25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
 0 : 0
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 21
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 24 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 24 1 5
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 25 1 4
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