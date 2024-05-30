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Во Франции усомнились в уровне Сафонова перед трансфером в «ПСЖ»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Матвей Сафонов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Заместитель главного редактора L'Equipe Жан-Филип Леклер ответил на вопрос «СЭ» о реакции во Франции на возможный переход вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова в «ПСЖ».

«Во Франции есть сомнения в уровне Сафонова, особенно касательно его игры ногами», — сказал Леклер «СЭ».

Сафонов является воспитанником академии «Краснодара». Его дебют в основной команде состоялся 13 августа 2017 года в игре 6-го тура РПЛ с «Амкаром» (1:1). Всего за «быков» он провел во всех турнирах 175 матчей (53 из них — на ноль) ипропустил 208 голов.

Вместе с «Краснодаром» голкипер становился серебряным и дважды бронзовым призером РПЛ, а также финалистом Кубка страны. За сборную России Сафонов провел 13 встреч.

В четверг, 30 мая известный журналист Фабрицио Романо заявил, что «ПСЖ» подпишет контракт с 25-летним россиянином в июне 2024 года.

Матвей Сафонов
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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Защитник «Краснодара» Эктов оценил будущее в команде
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
 0 : 0
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

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П
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Максим Глушенков

Локомотив

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Зенит

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ЦСКА

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Виктор Александров

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