Панарин и Шестеркин вытащили для «Рейнджерс» второй матч с «Каролиной». Но у «Харрикейнз» есть чем ответить
10 мая состоится третий матч полуфинальной серии Кубка Стэнли между командами Восточной конференции «Каролина Харрикейнз» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Игра на льду «Пи-Эн-Си-Арены» начнется в 02.00 по московскому времени. В России легально не показывают НХЛ. Счет в серии — 2-0 в пользу столичной команды.
Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Стэнли «Каролина Харрикейнз» — «Нью-Йорк Рейнджерс» 10 мая 2024 года
Аналитики букмекерской компании Winline отдали предпочтение хозяевам: поставить на победу «Каролины» в основное время можно с коэффициентом 1.98, что приблизительно 49% вероятности. Выигрыш «синерубашечников» предложен с котировкой 3.25 (29%), ничья дана за еще большие 4.20 (22%).
Успех «Кейнз» с учетом овертайма и серии буллитов доступен за 1.58, этот рынок на гостей идет за 2.35.
Также представлен широкий выбор ставок на результат с учетом форы:
• Ф1(0) — за 1.53, Ф2(0) — за 2.50;
• Ф1(-1.5) — за 2.45, Ф2(+1.5) — за 1.55.
Тотал больше 5.5 шайбы можно взять за 1.90, ТМ 5.5 доступен с таким же коэффициентом.
Вероятность дополнительного времени оценена в 4.00, вариант «овертайма не будет» предложен за 1.25.
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«Каролина Харрикейнз» — «Нью-Йорк Рейнджерс»: прогноз и анализ матча Кубка Стэнли 10 мая 2024 года
«Синерубашечники» открыли серию двумя победами с одинаковым счетом (4:3), правда, в прошлой игре дожали соперника только в дополнительное время. «Нью-Йорку» потребовалось целых два овертайма, чтобы забросить победную шайбу — Винсент Трочек принес команде успех, когда на таймере было 87 минут 24 секунды. Одним из самых ярких игроков матча стал россиянин Артемий Панарин: оформил хет-трик из ассистов и установил рекорд «Рейнджерс» по количеству очков за сезон — 127.
Отлично выступает за «Нью-Йорк» и другой россиянин — вратарь Игорь Шестеркин. В прошлой встрече с «Каролиной» он оформил целых 54 сэйва и обошел легендарного Патрика Руа по длительности серии в плей-офф из матчей, в которых голкипер пропустил не более трех шайб. Шестеркину не могут забить больше трех раз уже на протяжении 29 игр — больше только у Джонатана Куика (34). «Сегодня Игорь сыграл в своем стиле. Когда он в такой форме, его сложно переиграть. Нас трудно победить, когда он выручает так, как в этом матче», — оценил партнера Винсент Трочек.
В составе «Каролины» в прошлом матче тоже выделялись два россиянина: Андрей Свечников оформил ассист, Дмитрий Орлов же вывел «Кейнз» вперед в самом конце первого периода (2:1). Еще в ростере команды находится Евгений Кузнецов, но он пропустил прошлую встречу из-за тренерского решения. При этом за шесть матчей в плей-офф у защитника уже четыре результативных действия (2+2).
В этом сезоне «Нью-Йорк» пока что выглядит гораздо предпочтительнее соперника: с учетом регулярного чемпионата обыграл «Каролину» в четырех из пяти матчей. Правда, два триумфа оказались с минимальным превосходством (1:0 и 2:1). А еще Панарин не отметился результативными действиями лишь в одном противостоянии с «Кейнз». В последних 10 встречах превосходство «Рейнджерс» точно очевидно — восемь побед.
Прогноз и ставка на матч «Каролина» — «Рейнджерс»
«Харрикейнз» и «Рейнджерс» — четвертая и третья команды плей-офф по результативности. Первые в среднем за игру отличаются 3,57 раза, вторые — 3,83. Пока противостояние отвечает статусу клубов: в первой встрече в основное время было заброшено семь шайб, во второй — шесть. «Каролина» лишь однажды в текущем Кубке Стэнли отличилась меньше трех раз за матч, «Нью-Йорк» — меньше четырех раз.
Рекомендуемая ставка: ТБ 5.5 за 1.90.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|27
|15
|6
|6
|45-24
|51
|
2
|Краснодар
|27
|14
|8
|5
|41-26
|50
|
3
|Динамо
|27
|14
|8
|5
|46-35
|50
|
4
|Локомотив
|27
|11
|11
|5
|45-37
|44
|
5
|Спартак
|27
|12
|7
|8
|37-31
|43
|
6
|Кр. Советов
|27
|11
|7
|9
|44-37
|40
|
7
|Ростов
|27
|11
|7
|9
|39-40
|40
|
8
|ЦСКА
|27
|9
|12
|6
|47-38
|39
|
9
|Рубин
|27
|10
|8
|9
|26-33
|38
|
10
|Ахмат
|27
|9
|5
|13
|30-38
|32
|
11
|Пари НН
|27
|8
|5
|14
|25-38
|29
|
12
|Оренбург
|27
|7
|8
|12
|31-36
|29
|
13
|Урал
|27
|7
|7
|13
|27-41
|28
|
14
|Факел
|27
|6
|10
|11
|20-29
|28
|
15
|Балтика
|27
|7
|5
|15
|29-34
|26
|
16
|Сочи
|27
|4
|8
|15
|28-43
|20
|10.05
|16:00
|
Кр. Советов – Ахмат
|- : -
|11.05
|14:00
|
Рубин – Ростов
|- : -
|11.05
|16:30
|
Спартак – Краснодар
|- : -
|11.05
|19:00
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|11.05
|21:30
|
Балтика – Динамо
|- : -
|12.05
|14:00
|
Оренбург – Локомотив
|- : -
|12.05
|16:30
|
Факел – Урал
|- : -
|12.05
|19:00
|
Сочи – Пари НН
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|14
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|13
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|8
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|7
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|21
|1
|9
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|23
|1
|4
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|22
|1
|3