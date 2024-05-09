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Сегодня, 10:15

Панарин и Шестеркин вытащили для «Рейнджерс» второй матч с «Каролиной». Но у «Харрикейнз» есть чем ответить

Прогноз и ставка на матч Кубка Стэнли «Каролина Харрикейнз» — «Нью-Йорк Рейнджерс» 10 мая 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Артемий Панарин в составе «Рейнджерс».
Фото Getty Images
Команды входят в четверку самых результативных в плей-офф.

10 мая состоится третий матч полуфинальной серии Кубка Стэнли между командами Восточной конференции «Каролина Харрикейнз» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Игра на льду «Пи-Эн-Си-Арены» начнется в 02.00 по московскому времени. В России легально не показывают НХЛ. Счет в серии — 2-0 в пользу столичной команды.

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Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Стэнли «Каролина Харрикейнз» — «Нью-Йорк Рейнджерс» 10 мая 2024 года

Аналитики букмекерской компании Winline отдали предпочтение хозяевам: поставить на победу «Каролины» в основное время можно с коэффициентом 1.98, что приблизительно 49% вероятности. Выигрыш «синерубашечников» предложен с котировкой 3.25 (29%), ничья дана за еще большие 4.20 (22%).

Успех «Кейнз» с учетом овертайма и серии буллитов доступен за 1.58, этот рынок на гостей идет за 2.35.

Также представлен широкий выбор ставок на результат с учетом форы:

• Ф1(0) — за 1.53, Ф2(0) — за 2.50;

• Ф1(-1.5) — за 2.45, Ф2(+1.5) — за 1.55.

Тотал больше 5.5 шайбы можно взять за 1.90, ТМ 5.5 доступен с таким же коэффициентом.

Вероятность дополнительного времени оценена в 4.00, вариант «овертайма не будет» предложен за 1.25.

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«Каролина Харрикейнз» — «Нью-Йорк Рейнджерс»: прогноз и анализ матча Кубка Стэнли 10 мая 2024 года

«Синерубашечники» открыли серию двумя победами с одинаковым счетом (4:3), правда, в прошлой игре дожали соперника только в дополнительное время. «Нью-Йорку» потребовалось целых два овертайма, чтобы забросить победную шайбу — Винсент Трочек принес команде успех, когда на таймере было 87 минут 24 секунды. Одним из самых ярких игроков матча стал россиянин Артемий Панарин: оформил хет-трик из ассистов и установил рекорд «Рейнджерс» по количеству очков за сезон — 127.

Отлично выступает за «Нью-Йорк» и другой россиянин — вратарь Игорь Шестеркин. В прошлой встрече с «Каролиной» он оформил целых 54 сэйва и обошел легендарного Патрика Руа по длительности серии в плей-офф из матчей, в которых голкипер пропустил не более трех шайб. Шестеркину не могут забить больше трех раз уже на протяжении 29 игр — больше только у Джонатана Куика (34). «Сегодня Игорь сыграл в своем стиле. Когда он в такой форме, его сложно переиграть. Нас трудно победить, когда он выручает так, как в этом матче», — оценил партнера Винсент Трочек.

В составе «Каролины» в прошлом матче тоже выделялись два россиянина: Андрей Свечников оформил ассист, Дмитрий Орлов же вывел «Кейнз» вперед в самом конце первого периода (2:1). Еще в ростере команды находится Евгений Кузнецов, но он пропустил прошлую встречу из-за тренерского решения. При этом за шесть матчей в плей-офф у защитника уже четыре результативных действия (2+2).

В этом сезоне «Нью-Йорк» пока что выглядит гораздо предпочтительнее соперника: с учетом регулярного чемпионата обыграл «Каролину» в четырех из пяти матчей. Правда, два триумфа оказались с минимальным превосходством (1:0 и 2:1). А еще Панарин не отметился результативными действиями лишь в одном противостоянии с «Кейнз». В последних 10 встречах превосходство «Рейнджерс» точно очевидно — восемь побед.

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Прогноз и ставка на матч «Каролина» — «Рейнджерс»

«Харрикейнз» и «Рейнджерс» — четвертая и третья команды плей-офф по результативности. Первые в среднем за игру отличаются 3,57 раза, вторые — 3,83. Пока противостояние отвечает статусу клубов: в первой встрече в основное время было заброшено семь шайб, во второй — шесть. «Каролина» лишь однажды в текущем Кубке Стэнли отличилась меньше трех раз за матч, «Нью-Йорк» — меньше четырех раз.

Рекомендуемая ставка: ТБ 5.5 за 1.90.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 15 6 6 45-24 51
2
 Краснодар 27 14 8 5 41-26 50
3
 Динамо 27 14 8 5 46-35 50
4
 Локомотив 27 11 11 5 45-37 44
5
 Спартак 27 12 7 8 37-31 43
6
 Кр. Советов 27 11 7 9 44-37 40
7
 Ростов 27 11 7 9 39-40 40
8
 ЦСКА 27 9 12 6 47-38 39
9
 Рубин 27 10 8 9 26-33 38
10
 Ахмат 27 9 5 13 30-38 32
11
 Пари НН 27 8 5 14 25-38 29
12
 Оренбург 27 7 8 12 31-36 29
13
 Урал 27 7 7 13 27-41 28
14
 Факел 27 6 10 11 20-29 28
15
 Балтика 27 7 5 15 29-34 26
16
 Сочи 27 4 8 15 28-43 20
Результаты / календарь
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28 тур
29 тур
30 тур
10.05 16:00
Кр. Советов – Ахмат
 - : -
11.05 14:00
Рубин – Ростов
 - : -
11.05 16:30
Спартак – Краснодар
 - : -
11.05 19:00
Зенит – ЦСКА
 - : -
11.05 21:30
Балтика – Динамо
 - : -
12.05 14:00
Оренбург – Локомотив
 - : -
12.05 16:30
Факел – Урал
 - : -
12.05 19:00
Сочи – Пари НН
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 14
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 13
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 8
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 7
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 21 1 9
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 22 1 3
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