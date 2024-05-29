«Литр коньяка засадил и вышел на матч». Трагическая смерть олимпийского чемпиона из-за алкоголя

Печальная история Виктора Блинова, погибшего в 22 года.

Виктор Блинов

Родился 1 сентября 1945 года в Омске.

Воспитанник омского хоккея.

Выступал за омский «Спартак» / «Аэрофлот» (1961-1964), московский «Спартак» (1964-1968).

Чемпион СССР (1967). Олимпийский чемпион (1968).

Скончался 9 июля 1968 года.

Виктор Блинов считался перспективным и талантливым защитником советского хоккея, но стать мегазвездой не смог из-за пагубной привычки. Его жизнь прервалась в 22 года.

Становление хоккеиста

Блинов с детства отличался от сверстников физической мощью и сильным броском. Уже в 16 лет он дебютировал за омский «Спартак». Спустя два года по совету детского тренера Владимира Кукушкина, который был знаком с Всеволодом Бобровым, перспективного игрока подписал московский «Спартак».

Универсальный защитник быстро влился в новый коллектив и стал важным игроком команды. В сезоне-1966/67 Блинов забросил 17 шайб за «Спартак» и помог команде взять золото чемпионата СССР. О забивном защитнике заговорили все.

«Самое неприятное, что я испытывал в хоккее, — это тренировки «Спартака», на которых Блинов отрабатывал свой бросок. Шайба, пущенная им, пробивала даже щитки, а я выл от боли», — говорил о Блинове легендарный вратарь красно-белых Виктор Зингер.

Накануне Олимпиады в Гренобле Анатолий Тарасов включил омского хоккеиста в заявку сборной СССР практически в последний момент. А позднее великий тренер сказал, что это было его лучшим решением в карьере.

Еще до начала турнира о защитнике стали говорить иностранные журналисты. На первой тренировке в Гренобле Виктор запустил шайбу от своих ворот, и она долетела до табло на противоположной стороне арены. Так защитник баловался постоянно, но вот иностранцы оказались очень поражены силой его броска и начали о нем писать.

Блинов был младше всех остальных защитников, но смог проявить себя сполна на Олимпиаде, забросив четыре шайбы и отдав две передачи. Тогда еще по итогам Игр определялись чемпионы мира и Европы, поэтому защитник уехал с первого крупного для себя турнира с тремя золотыми медалями.

Блинову пророчили великое будущее, но судьбу талантливого хоккеиста сгубила пагубная привычка.

Алкогольная зависимость

Партнеры Блинова по «Спартаку» и сборной знали о его пристрастии к алкоголю и пытались образумить, но ничего не помогало. Он был настоящим профессионалом на льду, но вот вне площадки вел себя отвратительно. Выпивал защитник даже на Олимпийских играх, что уже является вопиющим поведением.

«Была Олимпиада, сборная играет неважно, а у Вити вообще ничего не клеится. Потому что он перестал пить! Тарасов ему каждый день объяснял про силу воли. Но накануне матча со шведами он не выдержал, втайне от Тараса литр коньяка засадил! Вышел на матч — одну забил, две отдал, обыграли шведов 3:2. Тарасов устроил собрание и говорит — вот, Витя, подрежимил и совсем иначе заиграл», — вспоминал тренер «Спартака» Николай Карпов.

Другой тренер — Леонид Киселев — уверен, что Блинов не знал своей нормы и пил больше положенного.

«У него была невосприимчивость организма к алкоголю, поэтому спиртное он принимал в слоновьих дозах. Витя пристрастился к нему с детства, отец работал сапожником возле стадиона «Динамо» и ежедневно первую же заработанную трешку он вручал сыну и посылал того за бутылкой. Отсюда все это у него и пошло», — говорил Киселев.

Проблемы со здоровьем

В 1968 году Блинов перед началом сезона отказался проходить обязательную полную диспансеризацию со «Спартаком». Он убежал из кабинета ЭКГ, поэтому никаких проблем у него не было выявлено. Хоккеист, видимо, понимал, что провалит обследование. Ведь ранее он перенес инфаркт из-за распития спиртного.

В роковой день, 9 июля, после тяжелых занятий в тренажерном зале он с командой пошел поиграть в баскетбол. При этом тренер Николай Карпов из-за непрошедшего медосмотра запретил заниматься ему в этот день: «Говорил Блинова не подпускать к тренировкам, особенно к штанге. Даже врача предупредил, что ему нельзя тренироваться, пока не пройдет диспансеризацию. Он пил — будь здоров, невозможно даже представить. Он столько принимал, прямо из горла, холодильник у него всегда был пустой, только одна ледяная водка».

На баскетбольной площадке Виктор потерял сознание, врачи сделали все, что могли, но спасти его не удалось... Так отечественный хоккей потерял мощного защитника из-за чрезмерного употребления алкоголя.

При этом погибнуть Блинов мог еще в юности. Однажды спортсмен залез на стул, чтобы достать сигареты из шкафа, и рухнул, упав головой на торчащий штырь швейной машины. Тогда его спасли, сделав трепанацию черепа. Также в Москве он попал прямо под колеса автомобиля и чудом остался жив. Но сгубило его именно пристрастие к спиртным напиткам, которое развилось, по одной из версий, из-за одиночества в Москве. Когда все игроки «Спартака» и сборной с женами и подругами выходили в свет, он сидел в своей квартире и выпивал с собутыльниками.