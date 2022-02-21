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«Атлетико» — «Манчестер Юнайтед»: Роналду увеличит отрыв от Месси в гонке бомбардиров ЛЧ

Прогноз на матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Атлетико» — «Манчестер Юнайтед» 23 февраля
Егор Сергеев
Криштиану Роналду.
Фото Reuters
Дырявая защита Симеоне не остановит Криштиану.

23 февраля 2022 года «Атлетико» примет «Манчестер Юнайтед» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА. Встреча пройдет в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано», начало — в 23.00. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на сайте matchtv.ru.

Лига чемпионов. 1/8 финала
23 февр, 23:00. Wanda Metropolitano (Мадрид)
Атлетико
Манчестер Юнайтед
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Коэффициенты букмекеров на матч «Атлетико» — «Манчестер Юнайтед» 23 февраля 2022 года

Команда Диего Симеоне — фаворит встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. Сделать ставку на победу «Атлетико» можно за 2.45 — это порядка 40% вероятности. Успех «Манчестер Юнайтед» и ничья в матче оцениваются одинаковым коэффициентом 3.20 (30%).

Поставить на выход «Атлетико» в четвертьфинал можно за 2.15. Аналогичный выбор в пользу «Манчестер Юнайтед» доступен за 1.75.

Ф1(0) идет за 1.68, а Ф2(0) — за 2.27.

Тотал голов больше 2.5 доступен за 2.25, а ТМ 2.5 — за 1.69.

Сделать ставку на то, что обе команды забьют, можно за 1.98. Противоположный исход доступен с коэффициентом 1.83.

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«Атлетико» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз и анализ матча Лиги чемпионов 23 февраля 2022 года

Перед нами одно из самых ожидаемых противостояний плей-офф Лиги чемпионов — несмотря на посредственное выступление соперников в нынешнем сезоне. В своих национальных первенствах «Атлетико» и «Манчестер Юнайтед» сражаются только за место в четверке, хотя до старта кампании ожидания были совершенно иными.

Это будет первая встреча соперников в Лиге чемпионов. До этого момента пути команд в еврокубках пересеклись только в сезоне-1991/92 во втором раунде Кубка обладателей кубков. «Атлетико» победил со счетом 3:0 дома, а встреча в Манчестере завершилась вничью 1:1. Мадридцы прошли дальше по сумме двух встреч.

Команда Симеоне у многих ассоциируется с прагматизмом, борьбой и минимальным количеством голов. Однако в нынешнем сезоне все несколько иначе, и предстоящая встреча обещает зрелище.

В своих национальных первенствах «Атлетико» и «Манчестер Юнайтед» пропустили свыше 30 мячей. В Лиге чемпионов визави пропускают в среднем 1,33 мяча за игру. При этом забивают испанцы 1,17 раза за матч, а манкунианцы — 1,83.

Опираясь на все вышесказанное, предлагаем поставить на «обе забьют» с коэффициентом 1.98.

Хозяевам с голами должны помочь Гризманн и Суарес. У Антуана четыре мяча в текущем розыгрыше главного еврокубка, а у Луиса — один.

Надежды «Манчестер Юнайтед» в атаке связаны в первую очередь с неповторимым Криштиану Роналду. 37-летний португалец отличился шесть раз на групповом этапе турнира.

Кстати, против «Атлетико» у Роналду хорошая статистика — 25 голов в 35 матчах с учетом всех турниров.

Роналду не скрывает желания еще раз выиграть Лигу чемпионов до завершения карьеры — поэтому на этот турнир он настраивается особенным образом. Кроме того, Криштиану был бы рад выиграть гонку бомбардиров или как минимум завершить ее выше Месси. У Лео пока на игру больше и на гол меньше. Португалец получает шанс увеличить отрыв от аргентинца.

Кроме того, можно сделать ставку в пользу «Манчестер Юнайтед». Команда Рангника не проигрывает восемь гостевых матчей подряд с учетом всех турниров. Кроме того, в нынешнем розыгрыше главного еврокубкового турнира англичане потерпели всего одно поражение.

«Атлетико» в нынешней Лиге чемпионов набрал всего один балл в трех домашних играх турнира. Ставим на Ф2(0) с котировкой 2.27.

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Прогноз и ставка на матч «Атлетико» — «Манчестер Юнайтед»: ставка на матч

В нынешнем сезоне соперники слишком уязвимы в обороне, что намекает на голевой потенциал предстоящей встречи. В своих национальных чемпионатах «Атлетико» и «Манчестер Юнайтед» пропустили свыше 30 мячей.

В Лиге чемпионов мадридцы и манкунианцы пропускают в среднем 1,33 мяча за игру. «Атлетико» забивает на турнире в среднем 1,17 раза за матч, а «Манчестер Юнайтед» — 1,83. Предлагаем поставить на «обе забьют» с котировкой 1.98.

Рекомендуемая ставка: обе команды забьют за 1.98.

Диего Симеоне
Криштиану Роналду
Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Атлетико
ФК Манчестер Юнайтед
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 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
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 - : -
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