«Атлетико» — «Манчестер Юнайтед»: Роналду увеличит отрыв от Месси в гонке бомбардиров ЛЧ
23 февраля 2022 года «Атлетико» примет «Манчестер Юнайтед» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА. Встреча пройдет в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано», начало — в 23.00. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на сайте matchtv.ru.
Коэффициенты букмекеров на матч «Атлетико» — «Манчестер Юнайтед» 23 февраля 2022 года
Команда Диего Симеоне — фаворит встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. Сделать ставку на победу «Атлетико» можно за 2.45 — это порядка 40% вероятности. Успех «Манчестер Юнайтед» и ничья в матче оцениваются одинаковым коэффициентом 3.20 (30%).
Поставить на выход «Атлетико» в четвертьфинал можно за 2.15. Аналогичный выбор в пользу «Манчестер Юнайтед» доступен за 1.75.
Ф1(0) идет за 1.68, а Ф2(0) — за 2.27.
Тотал голов больше 2.5 доступен за 2.25, а ТМ 2.5 — за 1.69.
Сделать ставку на то, что обе команды забьют, можно за 1.98. Противоположный исход доступен с коэффициентом 1.83.
«Атлетико» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз и анализ матча Лиги чемпионов 23 февраля 2022 года
Перед нами одно из самых ожидаемых противостояний плей-офф Лиги чемпионов — несмотря на посредственное выступление соперников в нынешнем сезоне. В своих национальных первенствах «Атлетико» и «Манчестер Юнайтед» сражаются только за место в четверке, хотя до старта кампании ожидания были совершенно иными.
Это будет первая встреча соперников в Лиге чемпионов. До этого момента пути команд в еврокубках пересеклись только в сезоне-1991/92 во втором раунде Кубка обладателей кубков. «Атлетико» победил со счетом 3:0 дома, а встреча в Манчестере завершилась вничью 1:1. Мадридцы прошли дальше по сумме двух встреч.
Команда Симеоне у многих ассоциируется с прагматизмом, борьбой и минимальным количеством голов. Однако в нынешнем сезоне все несколько иначе, и предстоящая встреча обещает зрелище.
В своих национальных первенствах «Атлетико» и «Манчестер Юнайтед» пропустили свыше 30 мячей. В Лиге чемпионов визави пропускают в среднем 1,33 мяча за игру. При этом забивают испанцы 1,17 раза за матч, а манкунианцы — 1,83.
Опираясь на все вышесказанное, предлагаем поставить на «обе забьют» с коэффициентом 1.98.
Хозяевам с голами должны помочь Гризманн и Суарес. У Антуана четыре мяча в текущем розыгрыше главного еврокубка, а у Луиса — один.
Надежды «Манчестер Юнайтед» в атаке связаны в первую очередь с неповторимым Криштиану Роналду. 37-летний португалец отличился шесть раз на групповом этапе турнира.
Кстати, против «Атлетико» у Роналду хорошая статистика — 25 голов в 35 матчах с учетом всех турниров.
Роналду не скрывает желания еще раз выиграть Лигу чемпионов до завершения карьеры — поэтому на этот турнир он настраивается особенным образом. Кроме того, Криштиану был бы рад выиграть гонку бомбардиров или как минимум завершить ее выше Месси. У Лео пока на игру больше и на гол меньше. Португалец получает шанс увеличить отрыв от аргентинца.
Кроме того, можно сделать ставку в пользу «Манчестер Юнайтед». Команда Рангника не проигрывает восемь гостевых матчей подряд с учетом всех турниров. Кроме того, в нынешнем розыгрыше главного еврокубкового турнира англичане потерпели всего одно поражение.
«Атлетико» в нынешней Лиге чемпионов набрал всего один балл в трех домашних играх турнира. Ставим на Ф2(0) с котировкой 2.27.
Прогноз и ставка на матч «Атлетико» — «Манчестер Юнайтед»: ставка на матч
В нынешнем сезоне соперники слишком уязвимы в обороне, что намекает на голевой потенциал предстоящей встречи. В своих национальных чемпионатах «Атлетико» и «Манчестер Юнайтед» пропустили свыше 30 мячей.
В Лиге чемпионов мадридцы и манкунианцы пропускают в среднем 1,33 мяча за игру. «Атлетико» забивает на турнире в среднем 1,17 раза за матч, а «Манчестер Юнайтед» — 1,83. Предлагаем поставить на «обе забьют» с котировкой 1.98.
Рекомендуемая ставка: обе команды забьют за 1.98.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|18
|11
|5
|2
|44-20
|38
|
2
|Динамо
|18
|11
|3
|4
|33-20
|36
|
3
|Сочи
|18
|10
|1
|7
|30-21
|31
|
4
|ЦСКА
|18
|9
|3
|6
|21-16
|30
|
5
|Краснодар
|18
|8
|5
|5
|29-18
|29
|
6
|Локомотив
|18
|7
|7
|4
|24-19
|28
|
7
|Ахмат
|18
|9
|0
|9
|24-24
|27
|
8
|Кр. Советов
|18
|8
|3
|7
|22-18
|27
|
9
|Спартак
|18
|6
|5
|7
|20-26
|23
|
10
|Рубин
|18
|6
|4
|8
|23-27
|22
|
11
|Урал
|18
|4
|7
|7
|12-18
|19
|
12
|Арсенал
|18
|5
|4
|9
|21-35
|19
|
13
|Н. Новгород
|18
|5
|4
|9
|18-30
|19
|
14
|Ростов
|18
|4
|6
|8
|30-35
|18
|
15
|Уфа
|18
|3
|7
|8
|17-26
|16
|
16
|Химки
|18
|2
|8
|8
|16-31
|14
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|- : -
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|- : -
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|- : -
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|27.02
|14:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|27.02
|17:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|- : -
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Себастьян Шиманьски
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|10
|1
|2
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|16
|1
|7