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«Вильярреал» — «Ювентус»: экс-тренер «Спартака» готовит для Аллегри теплый прием

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Вильярреал» — «Ювентус»
Егор Сергеев
Унаи Эмери.
Фото Getty Images
Эмери вновь докажет, что он не тренеришка.

22 февраля в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов между собой сыграют «Вильярреал» и «Ювентус». Встреча пройдет на «Эстадио де ла Серамика» и начнется в 23.00. Трансляцию смотрите на телеканале «Матч Футбол 1».

Лига чемпионов. 1/8 финала
22 февр, 23:00. Estadio de la Ceramica (Вильярреал)
Вильярреал
Ювентус

«Вильярреал» — «Ювентус»: коэффициенты букмекеров на матч

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче нет явного фаворита. На «Вильярреал» можно поставить с котировкой 2.15 — это примерно 36% вероятности. Ничью предлагается взять за 3.20 (30%), а победа «Ювентус» есть в линии за 2.90 (34%).

Ф1(-1) идет за 4.40, а Ф2(+1) за 1.21.

Тотал мячей больше 2.5 доступен за 2.30, ТМ 2.5 можно взять за 1.65.

Исход «обе забьют» предлагают взять за 2.00. Обратный результат есть за 1.81.

 
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«Вильярреал» — «Ювентус»: прогноз и анализ матча

«Вильярреал» в последних матчах показывает очень привлекательную игру, а в недавнем домашнем матче против «Реала» сыграл вничью и даже не пропустил. Дома команда Унаи Эмери вообще не проигрывает никому с ноября прошлого года. Даже «Атлетико» не смог увезти с «Керамики» три очка и довольствовался лишь одним.

А вот «Юве» не одерживает гостевых побед с девятого января. В последней игре на чужом поле команда Массимилиано Аллегри и вовсе спаслась от «Аталанты» на последних секундах. Так что матч будет непростым для итальянцев. Есть смысл присмотреться к ставке «Ювентус» не проиграет» за 1.52.

В шести из семи последних домашних игр «Вильярреал» обязательно забивал, а «Юве» пропускал в четырех встречах из шести на чужом поле. Возьмем исход «обе забьют» за 2.00.

 
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«Вильярреал» — «Ювентус»: ставка на матч

Шансы у команд на победу в первом матче примерно равны. Эксперты даже отдают небольшое предпочтение «Вильярреалу». Тем более что желтые не проигрывают в домашних матчах с ноября прошлого года. Но «Ювентус» есть «Ювентус». Поэтому, ожидая упорной борьбы, поставим на исход «Х2 и ТМ 2.5» за 2.35.

Рекомендуемая ставка: Х2 и ТМ 2.5 за 2.35.

Лига чемпионов УЕФА
Прогнозы на спорт
ФК Вильярреал
ФК Ювентус
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
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