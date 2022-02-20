«Вильярреал» — «Ювентус»: экс-тренер «Спартака» готовит для Аллегри теплый прием
22 февраля в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов между собой сыграют «Вильярреал» и «Ювентус». Встреча пройдет на «Эстадио де ла Серамика» и начнется в 23.00. Трансляцию смотрите на телеканале «Матч Футбол 1».
«Вильярреал» — «Ювентус»: коэффициенты букмекеров на матч
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче нет явного фаворита. На «Вильярреал» можно поставить с котировкой 2.15 — это примерно 36% вероятности. Ничью предлагается взять за 3.20 (30%), а победа «Ювентус» есть в линии за 2.90 (34%).
Ф1(-1) идет за 4.40, а Ф2(+1) — за 1.21.
Тотал мячей больше 2.5 доступен за 2.30, ТМ 2.5 можно взять за 1.65.
Исход «обе забьют» предлагают взять за 2.00. Обратный результат есть за 1.81.
«Вильярреал» — «Ювентус»: прогноз и анализ матча
«Вильярреал» в последних матчах показывает очень привлекательную игру, а в недавнем домашнем матче против «Реала» сыграл вничью и даже не пропустил. Дома команда Унаи Эмери вообще не проигрывает никому с ноября прошлого года. Даже «Атлетико» не смог увезти с «Керамики» три очка и довольствовался лишь одним.
А вот «Юве» не одерживает гостевых побед с девятого января. В последней игре на чужом поле команда Массимилиано Аллегри и вовсе спаслась от «Аталанты» на последних секундах. Так что матч будет непростым для итальянцев. Есть смысл присмотреться к ставке «Ювентус» не проиграет» за 1.52.
В шести из семи последних домашних игр «Вильярреал» обязательно забивал, а «Юве» пропускал в четырех встречах из шести на чужом поле. Возьмем исход «обе забьют» за 2.00.
«Вильярреал» — «Ювентус»: ставка на матч
Шансы у команд на победу в первом матче примерно равны. Эксперты даже отдают небольшое предпочтение «Вильярреалу». Тем более что желтые не проигрывают в домашних матчах с ноября прошлого года. Но «Ювентус» есть «Ювентус». Поэтому, ожидая упорной борьбы, поставим на исход «Х2 и ТМ 2.5» за 2.35.
Рекомендуемая ставка: Х2 и ТМ 2.5 за 2.35.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|18
|11
|5
|2
|44-20
|38
|
2
|Динамо
|18
|11
|3
|4
|33-20
|36
|
3
|Сочи
|18
|10
|1
|7
|30-21
|31
|
4
|ЦСКА
|18
|9
|3
|6
|21-16
|30
|
5
|Краснодар
|18
|8
|5
|5
|29-18
|29
|
6
|Локомотив
|18
|7
|7
|4
|24-19
|28
|
7
|Ахмат
|18
|9
|0
|9
|24-24
|27
|
8
|Кр. Советов
|18
|8
|3
|7
|22-18
|27
|
9
|Спартак
|18
|6
|5
|7
|20-26
|23
|
10
|Рубин
|18
|6
|4
|8
|23-27
|22
|
11
|Урал
|18
|4
|7
|7
|12-18
|19
|
12
|Арсенал
|18
|5
|4
|9
|21-35
|19
|
13
|Н. Новгород
|18
|5
|4
|9
|18-30
|19
|
14
|Ростов
|18
|4
|6
|8
|30-35
|18
|
15
|Уфа
|18
|3
|7
|8
|17-26
|16
|
16
|Химки
|18
|2
|8
|8
|16-31
|14
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|- : -
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|- : -
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|- : -
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|27.02
|14:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|27.02
|17:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|- : -
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Себастьян Шиманьски
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|10
|1
|2
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|16
|1
|7