Эмери вновь докажет, что он не тренеришка.

22 февраля в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов между собой сыграют «Вильярреал» и «Ювентус». Встреча пройдет на «Эстадио де ла Серамика» и начнется в 23.00. Трансляцию смотрите на телеканале «Матч Футбол 1».

«Вильярреал» — «Ювентус»: коэффициенты букмекеров на матч

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче нет явного фаворита. На «Вильярреал» можно поставить с котировкой 2.15 — это примерно 36% вероятности. Ничью предлагается взять за 3.20 (30%), а победа «Ювентус» есть в линии за 2.90 (34%).

Ф1(-1) идет за 4.40, а Ф2(+1) — за 1.21.

Тотал мячей больше 2.5 доступен за 2.30, ТМ 2.5 можно взять за 1.65.

Исход «обе забьют» предлагают взять за 2.00. Обратный результат есть за 1.81.

«Вильярреал» — «Ювентус»: прогноз и анализ матча

«Вильярреал» в последних матчах показывает очень привлекательную игру, а в недавнем домашнем матче против «Реала» сыграл вничью и даже не пропустил. Дома команда Унаи Эмери вообще не проигрывает никому с ноября прошлого года. Даже «Атлетико» не смог увезти с «Керамики» три очка и довольствовался лишь одним.

А вот «Юве» не одерживает гостевых побед с девятого января. В последней игре на чужом поле команда Массимилиано Аллегри и вовсе спаслась от «Аталанты» на последних секундах. Так что матч будет непростым для итальянцев. Есть смысл присмотреться к ставке «Ювентус» не проиграет» за 1.52.

В шести из семи последних домашних игр «Вильярреал» обязательно забивал, а «Юве» пропускал в четырех встречах из шести на чужом поле. Возьмем исход «обе забьют» за 2.00.

«Вильярреал» — «Ювентус»: ставка на матч

Шансы у команд на победу в первом матче примерно равны. Эксперты даже отдают небольшое предпочтение «Вильярреалу». Тем более что желтые не проигрывают в домашних матчах с ноября прошлого года. Но «Ювентус» есть «Ювентус». Поэтому, ожидая упорной борьбы, поставим на исход «Х2 и ТМ 2.5» за 2.35.

Рекомендуемая ставка: Х2 и ТМ 2.5 за 2.35.