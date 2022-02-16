Билеты на «Энфилд», мячи и футболки с автографами звезд «Ливерпуля» — БЕТСИТИ запустил новую акцию

Участвуйте в розыгрыше призов от букмекерской компании БЕТСИТИ и получите шанс спеть You'll Never Walk Alone в унисон с болельщиками «Ливерпуля» .

Розыгрыши крутых призов от БЕТСИТИ приурочены к матчам «Ливерпуля» в оставшейся части сезона 2021/22. С февраля по май 2022 года вы можете выиграть футболки и мячи с автографами игроков «Ливерпуля», пауэрбанки, фрибеты, наборы клубной атрибутики красных и многое другое.

Главный приз — билеты на домашние матчи «Ливерпуля». Не упустите возможность увидеть Ван Дейка, Салаха и Мане своими глазами и прокричать на всю 54-тысячную арену: «Что творится на «Энфилде»!

Для участия в розыгрыше призов перейдите на страницу акции , ознакомьтесь с подробными правилами и выполните простые условия:

· Для новых игроков: зарегистрируйтесь в приложении или на сайте БЕТСИТИ по промокоду YNWA перед любым матчем ФК «Ливерпуль» в текущем месяце*.

o После регистрации вы можете сделать ставку на ближайший матч красных и поучаствовать в розыгрыше призов еще и как действующий игрок, увеличив шансы на успех.

· Для действующих игроков: перейти по ссылке , нажать на кнопку «сделать ставку» и поставить на любой матч ФК «Ливерпуль» в текущем месяце от 500 рублей с коэффициентом от 1.60.

· Общий зачет: выполните условия акции для новых или действующих игроков — и вы автоматически примете участие в розыгрыше главного приза.

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