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Сегодня, 17:00

Билеты на «Энфилд», мячи и футболки с автографами звезд «Ливерпуля» — БЕТСИТИ запустил новую акцию

Матвей Леонов
БЕТСИТИ запустил новую акцию.
Фото БЕТСИТИ
Участвуйте в розыгрыше призов от букмекерской компании БЕТСИТИ и получите шанс спеть You'll Never Walk Alone в унисон с болельщиками «Ливерпуля».

Розыгрыши крутых призов от БЕТСИТИ приурочены к матчам «Ливерпуля» в оставшейся части сезона 2021/22. С февраля по май 2022 года вы можете выиграть футболки и мячи с автографами игроков «Ливерпуля», пауэрбанки, фрибеты, наборы клубной атрибутики красных и многое другое.

Приложение для ставок БЕТСИТИ: основная информация. Приложение для ставок БЕТСИТИ

Главный приз — билеты на домашние матчи «Ливерпуля». Не упустите возможность увидеть Ван Дейка, Салаха и Мане своими глазами и прокричать на всю 54-тысячную арену: «Что творится на «Энфилде»!

Для участия в розыгрыше призов перейдите на страницу акции, ознакомьтесь с подробными правилами и выполните простые условия:

· Для новых игроков: зарегистрируйтесь в приложении или на сайте БЕТСИТИ по промокоду YNWA перед любым матчем ФК «Ливерпуль» в текущем месяце*.

o После регистрации вы можете сделать ставку на ближайший матч красных и поучаствовать в розыгрыше призов еще и как действующий игрок, увеличив шансы на успех.

· Для действующих игроков: перейти по ссылке, нажать на кнопку «сделать ставку» и поставить на любой матч ФК «Ливерпуль» в текущем месяце от 500 рублей с коэффициентом от 1.60.

· Общий зачет: выполните условия акции для новых или действующих игроков — и вы автоматически примете участие в розыгрыше главного приза.

Делай ставки на матчи ФК «Ливерпуль» и участвуй в розыгрыше крутых призов от БЕТСИТИ каждый месяц!

Вы можете поставить уже сегодня на матч «Интер» — «Ливерпуль» и принять участие в розыгрыше!

С условиями и правилами акции можно ознакомиться на странице акции.
*список призов в рамках каждого этапа акции приведен в полных правилах акции.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Ливерпуль
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
Результаты / календарь
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
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