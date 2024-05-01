Голы Тренина и Ничушкина помогли «Колорадо» обыграть «Виннипег» и выйти во второй раунд плей-офф НХЛ
«Колорадо» выиграл у «Виннипега» в пятом матче первого раунда плей-офф НХЛ — 6:3. «Эвеланш» выиграли серию — 4-1.
Российские нападающий Валерий Ничушкин и Яков Тренин отметились заброшенными шайбами в этой встрече. Голкипер Александр Георгиев отразил 33 из 36 бросков по своим воротам.
Во втором раунде «Колорадо» сыграет с победителем пары «Даллас» — «Вегас» (2-2).
НХЛ. Плей-офф. Первый раунд. Пятый матч
«Виннипег» — «Колорадо» — 3:6 (1:1, 1:2, 1:3)
Голы: Коннор — 3, 1:15 — 1:0. Ничушкин — 7 (Тэйвз, Рантанен), 3:18 — 1:1. Тренин — 1 (Мэнсон, Кольяно), 25:42 — 1:2. Моррисси — 3 (бол., Шайфли, Виларди), 26:48 — 2:2. Лехконен — 5, 33:45 — 2:3. Тоффоли — 2 (Элерс, Миллер), 42:06 — 3:3. Рантанен — 1 (Тэйвз, Маккиннон), 44:11 — 3:4. Рантанен — 2 (Маккиннон, Макар), 48:01 — 3:5. Мэнсон — 2 (п.в., Миттельштадт), 59:58 — 3:6.
Вратари: Хеллибак (56:57) — Георгиев.
Штраф: 2 — 4.
Броски: 36 (7+18+11) — 32 (13+11+8).
Наши: — - Коваленко (6.17/1/-1), Ничушкин (20.44/1/+3), Тренин (16.10/2/+2).
1 мая. Виннипег. Canada Life Centre.
Счет в серии: 1-4.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|82
|55
|27
|114
|2
|Каролина
|82
|52
|30
|111
|3
|Айлендерс
|82
|39
|43
|94
|4
|Вашингтон
|82
|40
|42
|91
|5
|Питтсбург
|82
|38
|44
|88
|6
|Филадельфия
|82
|38
|44
|87
|7
|Нью-Джерси
|82
|38
|44
|81
|8
|Коламбус
|82
|27
|55
|66
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|82
|52
|30
|110
|2
|Бостон
|82
|47
|35
|109
|3
|Торонто
|82
|46
|36
|102
|4
|Тампа-Бэй
|82
|45
|37
|98
|5
|Детройт
|82
|41
|41
|91
|6
|Баффало
|82
|39
|43
|84
|7
|Оттава
|82
|37
|45
|78
|8
|Монреаль
|82
|30
|52
|76
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|82
|52
|30
|113
|2
|Виннипег
|82
|52
|30
|110
|3
|Колорадо
|82
|50
|32
|107
|4
|Нэшвилл
|82
|47
|35
|99
|5
|Сент-Луис
|82
|43
|39
|92
|6
|Миннесота
|82
|39
|43
|87
|7
|Аризона
|82
|36
|46
|77
|8
|Чикаго
|82
|23
|59
|52
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|82
|50
|32
|109
|2
|Эдмонтон
|82
|49
|33
|104
|3
|Лос-Анджелес
|82
|44
|38
|99
|4
|Вегас
|82
|45
|37
|98
|5
|Калгари
|82
|38
|44
|81
|6
|Сиэтл
|82
|34
|48
|81
|7
|Анахайм
|82
|27
|55
|59
|8
|Сан-Хосе
|82
|19
|63
|47
|Первый раунд
|Счет в серии
|
Ванкувер - Нэшвилл
|3 - 2
|
Даллас - Вегас
|2 - 2
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|3 - 1
|
Виннипег - Колорадо
|1 - 4
|
Рейнджерс - Вашингтон
Рейнджерс - Вашингтон
4 - 0
|4 - 0
|
Бостон - Торонто
|3 - 2
|
Флорида - Тампа-Бэй
|4 - 1
|
Каролина - Айлендерс
|4 - 1
|1.05
|02:00
|
Бостон – Торонто
|1 : 2 ОТ
|1.05
|02:30
|
Каролина – Айлендерс
|6 : 3
|1.05
|04:30
|
Виннипег – Колорадо
|3 : 6
|1.05
|05:00
|
Ванкувер – Нэшвилл
|1 : 2