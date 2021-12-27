Приложение для ставок БЕТСИТИ

Рассказываем о главных преимуществах и возможностях приложения БЕТСИТИ.

Технологии развиваются, а вместе с ними и сфера услуг. 20 лет назад у поклонников ставок на спорт не было альтернативы наземным ППС. Чтобы сделать ставку, было необходимо зайти в букмекерскую контору, найти нужные события в распечатанной линии и отстоять очередь в кассу.

Чтобы облегчить жизнь клиентам, букмекеры вышли в интернет. Сначала игроки получили возможность делать ставки из дома — достаточно было включить компьютер и открыть страницу в браузере.

Сейчас большинство людей заходят в интернет через гаджеты — планшеты или телефоны. Букмекеры не отстают от прогресса. Сначала они создавали мобильные версии сайтов, а после и специализированные приложения.

В этой статье мы расскажем все, что нужно знать про мобильные программы для ставок, на примере букмекерской компании БЕТСИТИ.

Плюсы и минусы приложений для ставок по сравнению с мобильной версией

Некоторые букмекеры уже отказались от приема ставок в ППС, но все они работают в интернете. Легальные в России букмекерские компании подстроили сайты под адаптивные версии. Причина — рост трафика с гаджетов.

Для удобства клиентов большинство букмекеров разработали приложения для ставок с телефона на базе Android и iOS.

Так в чем различия мобильной версии и приложений, и в чем преимущество последних?

Плюсы и минусы приложений для ставок по сравнению с мобильной версией. Фото БЕТСИТИ

Большинство БК с мобильным приложением уделяют основное внимание именно утилитам. Зайти в мобильную версию букмекера проще и быстрее — не нужно ничего скачивать и устанавливать, достаточно открыть браузер. Однако приложение для ставок безопаснее адаптивной версии. Программу вы скачиваете из официального источника и можете настроить вход по отпечатку пальца или через FaceID.

Букмекеры активно продвигают приложения, в них компании интегрируют все новые фишки, делают наиболее простой и удобный интерфейс. Программы повторяют весь функционал официального сайта, а мобильные версии — не всегда. В последней, к примеру, могут отсутствовать страницы со статистикой.

В утилитах есть уведомления, через которые БК с мобильным приложением оповещают игроков о новых бонусах и акциях, — это важная часть маркетинга любой компании.

Например, букмекерская компания БЕТСИТИ через push-уведомления сообщает про акции, рассказывает о предстоящих топ-матчах — в каждом таком сообщении вы найдете интересный факт с перспективной ставкой на игру или турнир.

В мобильной версии невозможно повысить безопасность и получать уведомления, а некоторые телефонные сайты не поддерживают онлайн-трансляции.

Приложение для ставок значительно лучше мобильной версии сайта. В его пользу говорят:

· безопасность;

· наличие полезных уведомлений;

· быстродействие;

· наличие прямых трансляций матчей;

· удобный и полный функционал.

Какие бонусы при установке

Приложения стали привычной частью жизни человека и являются быстрорастущим сегментом рынка. Букмекеры продвигают свои продукты и стараются привлечь к ним больше внимания — некоторые стимулируют потенциальных игроков приятными бонусами. У каждой компании он свой.

У БЕТСИТИ очень выгодное предложение. Компания дарит до трех фрибетов по 500 рублей без депозита за регистрацию в приложении по промокоду NEW3.

Какие бонусы при установке приложения БЕТСИТИ. Фото БЕТСИТИ

Где скачать приложение

Скачивать приложение для ставок необходимо только из официального источника. Проще всего открыть сайт букмекера betcity.ru и получить программу. В верхней «шапке» сайта вам будет предложено скачать его.

Если зайти на сайт букмекера с телефона, то автоматически появится предложение установить приложение, подходящее вашей операционной системе.

Пользователи Android могут скачать приложение только таким способом из-за политики Google — компания запрещает распространение букмекерских продуктов в официальном магазине Play Market.

Обладатели смартфонов на iOS для скачивания программы могут использовать сайт букмекера или официальный магазин компании Apple — App Store. Там необходимо ввести нужное название в поисковой строке — «БЕТСИТИ» — и нажать «установить».

Через несколько секунд на смартфоне появится приложение для ставок на спорт.

Никогда не скачивайте букмекерские утилиты со сторонних сайтов — можно нарваться на мошенников. Используйте только официальные источники.

Какие виды спорта представлены и насколько широкая линия ставок

Мобильные продукты букмекеров повторяют функционал и интерфейс официального сайта. Поэтому количество видов спорта и ширина линии никак не меняются.

Букмекерская компания БЕТСИТИ принимает ставки на 65 видов спорта. Линия на топ-матч может насчитывать более 1000 коэффициентов. Кроме того, БЕТСИТИ выделяется обилием долгосрочных и эксклюзивных ставок. Все они есть в мобильном приложении.

Часто задаваемые вопросы

Нужно ли зеркало, чтобы скачать БК-приложение?

Зеркало и другие способы обхода блокировок используют только нелегальные в России букмекерские компании. Играть в таких конторах не рекомендуется — в случае спора игроку будет некуда обратиться за помощью.

Играя у нелегальных в России букмекеров, вы рискуете потерять деньги, и причиной может быть не только проигрышная ставка.

В России не блокируются сайты и программы легальных букмекерских компаний — таких как БЕТСИТИ. Поэтому вы можете получить к ним доступ и пользоваться всеми функциями.

Можно ли переводить деньги на счет через телефон?

В приложении для телефона можно пополнить баланс удобным способом.

Среди вариантов пополнения есть возможность внести депозит с помощью мобильной коммерции — напрямую с баланса сотового оператора. Однако такой способ зачастую подразумевает комиссию — информация об этом всегда доступна на странице пополнения.

Баланс в БЕТСИТИ вы можете пополнить следующими способами:

· Банковские карты: Visa, Mastercard, Мир, Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay.

· Электронные кошельки: Qiwi, ЮМани (Яндекс.Деньги), Webmoney, Кошелек ЕЦУПИС.

· Мобильная коммерция: МТС, Теле2, Билайн, МегаФон.

· Салоны сотовой связи: Связной.

· Интернет-банкинг: Альфа-клик, Тинькофф Банк, Росбанк, ВТБ.

Как смотреть бесплатно трансляцию матча

Почти все букмекеры предлагают трансляции спортивных событий в приложениях. Платить непосредственно за каждую трансляцию не нужно, но многие компании устанавливают правила просмотра — иметь положительный баланс или совершить ставку на просматриваемую игру.

В БЕТСИТИ достаточно иметь на счету 10 рублей — тогда вам будет доступна любая трансляция на сайте компании или в мобильном приложении.

Делать ставки через приложение — просто и удобно. С БЕТСИТИ это еще и не требует вложения денег. Достаточно скачать программу на телефон и зарегистрироваться с промокодом NEW3 — тогда вы получите до трех фрибетов по 500 рублей без депозита!