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Приложение для ставок БЕТСИТИ

Сегодня, 15:00
Приложение для ставок БЕТСИТИ: основная информация. Фото БЕТСИТИ Плюсы и минусы приложений для ставок по сравнению с мобильной версией. Фото БЕТСИТИ Какие бонусы при установке приложения БЕТСИТИ. Фото БЕТСИТИ
Приложение для ставок БЕТСИТИ: основная информация. Фото БЕТСИТИ
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Рассказываем о главных преимуществах и возможностях приложения БЕТСИТИ.

Технологии развиваются, а вместе с ними и сфера услуг. 20 лет назад у поклонников ставок на спорт не было альтернативы наземным ППС. Чтобы сделать ставку, было необходимо зайти в букмекерскую контору, найти нужные события в распечатанной линии и отстоять очередь в кассу.

Чтобы облегчить жизнь клиентам, букмекеры вышли в интернет. Сначала игроки получили возможность делать ставки из дома — достаточно было включить компьютер и открыть страницу в браузере.

Сейчас большинство людей заходят в интернет через гаджеты — планшеты или телефоны. Букмекеры не отстают от прогресса. Сначала они создавали мобильные версии сайтов, а после и специализированные приложения.

В этой статье мы расскажем все, что нужно знать про мобильные программы для ставок, на примере букмекерской компании БЕТСИТИ.

Плюсы и минусы приложений для ставок по сравнению с мобильной версией

Некоторые букмекеры уже отказались от приема ставок в ППС, но все они работают в интернете. Легальные в России букмекерские компании подстроили сайты под адаптивные версии. Причина — рост трафика с гаджетов.

Для удобства клиентов большинство букмекеров разработали приложения для ставок с телефона на базе Android и iOS.

Так в чем различия мобильной версии и приложений, и в чем преимущество последних?

Плюсы и минусы приложений для ставок по сравнению с мобильной версией. Фото БЕТСИТИ
Плюсы и минусы приложений для ставок по сравнению с мобильной версией. Фото БЕТСИТИ

Большинство БК с мобильным приложением уделяют основное внимание именно утилитам. Зайти в мобильную версию букмекера проще и быстрее — не нужно ничего скачивать и устанавливать, достаточно открыть браузер. Однако приложение для ставок безопаснее адаптивной версии. Программу вы скачиваете из официального источника и можете настроить вход по отпечатку пальца или через FaceID.

Букмекеры активно продвигают приложения, в них компании интегрируют все новые фишки, делают наиболее простой и удобный интерфейс. Программы повторяют весь функционал официального сайта, а мобильные версии — не всегда. В последней, к примеру, могут отсутствовать страницы со статистикой.

В утилитах есть уведомления, через которые БК с мобильным приложением оповещают игроков о новых бонусах и акциях, — это важная часть маркетинга любой компании.

Например, букмекерская компания БЕТСИТИ через push-уведомления сообщает про акции, рассказывает о предстоящих топ-матчах — в каждом таком сообщении вы найдете интересный факт с перспективной ставкой на игру или турнир.

В мобильной версии невозможно повысить безопасность и получать уведомления, а некоторые телефонные сайты не поддерживают онлайн-трансляции.

Приложение для ставок значительно лучше мобильной версии сайта. В его пользу говорят:

· безопасность;

· наличие полезных уведомлений;

· быстродействие;

· наличие прямых трансляций матчей;

· удобный и полный функционал.

Какие бонусы при установке

Приложения стали привычной частью жизни человека и являются быстрорастущим сегментом рынка. Букмекеры продвигают свои продукты и стараются привлечь к ним больше внимания — некоторые стимулируют потенциальных игроков приятными бонусами. У каждой компании он свой.

У БЕТСИТИ очень выгодное предложение. Компания дарит до трех фрибетов по 500 рублей без депозита за регистрацию в приложении по промокоду NEW3.

Какие бонусы при установке приложения БЕТСИТИ. Фото БЕТСИТИ
Какие бонусы при установке приложения БЕТСИТИ. Фото БЕТСИТИ

Где скачать приложение

Скачивать приложение для ставок необходимо только из официального источника. Проще всего открыть сайт букмекера betcity.ru и получить программу. В верхней «шапке» сайта вам будет предложено скачать его.

Если зайти на сайт букмекера с телефона, то автоматически появится предложение установить приложение, подходящее вашей операционной системе.

Пользователи Android могут скачать приложение только таким способом из-за политики Google — компания запрещает распространение букмекерских продуктов в официальном магазине Play Market.

Обладатели смартфонов на iOS для скачивания программы могут использовать сайт букмекера или официальный магазин компании Apple — App Store. Там необходимо ввести нужное название в поисковой строке — «БЕТСИТИ» — и нажать «установить».

Через несколько секунд на смартфоне появится приложение для ставок на спорт.

Никогда не скачивайте букмекерские утилиты со сторонних сайтов — можно нарваться на мошенников. Используйте только официальные источники.

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Какие виды спорта представлены и насколько широкая линия ставок

Мобильные продукты букмекеров повторяют функционал и интерфейс официального сайта. Поэтому количество видов спорта и ширина линии никак не меняются.

Букмекерская компания БЕТСИТИ принимает ставки на 65 видов спорта. Линия на топ-матч может насчитывать более 1000 коэффициентов. Кроме того, БЕТСИТИ выделяется обилием долгосрочных и эксклюзивных ставок. Все они есть в мобильном приложении.

Часто задаваемые вопросы

Нужно ли зеркало, чтобы скачать БК-приложение?

Зеркало и другие способы обхода блокировок используют только нелегальные в России букмекерские компании. Играть в таких конторах не рекомендуется — в случае спора игроку будет некуда обратиться за помощью.

Играя у нелегальных в России букмекеров, вы рискуете потерять деньги, и причиной может быть не только проигрышная ставка.

В России не блокируются сайты и программы легальных букмекерских компаний — таких как БЕТСИТИ. Поэтому вы можете получить к ним доступ и пользоваться всеми функциями.

Можно ли переводить деньги на счет через телефон?

В приложении для телефона можно пополнить баланс удобным способом.

Среди вариантов пополнения есть возможность внести депозит с помощью мобильной коммерции — напрямую с баланса сотового оператора. Однако такой способ зачастую подразумевает комиссию — информация об этом всегда доступна на странице пополнения.

Баланс в БЕТСИТИ вы можете пополнить следующими способами:

· Банковские карты: Visa, Mastercard, Мир, Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay.

· Электронные кошельки: Qiwi, ЮМани (Яндекс.Деньги), Webmoney, Кошелек ЕЦУПИС.

· Мобильная коммерция: МТС, Теле2, Билайн, МегаФон.

· Салоны сотовой связи: Связной.

· Интернет-банкинг: Альфа-клик, Тинькофф Банк, Росбанк, ВТБ.

Как смотреть бесплатно трансляцию матча

Почти все букмекеры предлагают трансляции спортивных событий в приложениях. Платить непосредственно за каждую трансляцию не нужно, но многие компании устанавливают правила просмотра — иметь положительный баланс или совершить ставку на просматриваемую игру.

В БЕТСИТИ достаточно иметь на счету 10 рублей — тогда вам будет доступна любая трансляция на сайте компании или в мобильном приложении.

Делать ставки через приложение — просто и удобно. С БЕТСИТИ это еще и не требует вложения денег. Достаточно скачать программу на телефон и зарегистрироваться с промокодом NEW3 — тогда вы получите до трех фрибетов по 500 рублей без депозита!

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