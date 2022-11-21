Прогноз на матч Аргентина — Саудовская Аравия в рамках чемпионата мира по футболу 22 ноября 2022 года в Катаре

У Лео всего шесть мячей за сборную на ЧМ, у Габриэла — 10.

22 ноября на чемпионате мира в Катаре свой путь начнет один из фаворитов турнира — сборная Аргентины. Ее соперником в первом матче группового этапа станет Саудовская Аравия. Игра пройдет на Национальном стадионе в городе Лусаил и начнется в 13.00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Футбол 1», старт эфира — в 12.45 мск. Главным арбитром назначен словак Славко Винчич.

Коэффициенты букмекеров на матч ЧМ Аргентина — Саудовская Аравия 22 ноября 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают Аргентину абсолютным фаворитом встречи. На победу Лео Месси и Ко можно поставить с коэффициентом 1.17, вероятность — примерно 85%. Ничья доступна за крупные 7.80 (12%), успех Саудовской Аравии — за огромные 23.0 (3%).

Даже на то, что саудовцы не уступят, котировка 5.80. Для сравнения, на аргентинцев она — 1.02.

Можете подстраховать номинальных гостей с помощью форы: Ф2(+2.5) идет за 1.57, Ф1(-2.5) — за 2.40.

В последних пяти матчах с участием сборной Аргентины прошел «верх» по голам. Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.68, ТМ 2.5 — в 2.32.

Аргентинцы блестяще играют в обороне — в 15 последних матчах пропустили всего дважды. На то, что Саудовская Аравия не забьет, коэффициент — 1.52. На гол арабской сборной котировка — 2.50.

По этой причине вариант «обе забьют» можно взять за высокие 2.85, обратный исход — за 1.43.

Забьет ли Лео Месси? Котировка на это всего 1.65, на дубль — 4.19. Также высоки шансы увидеть гол Лаутаро Мартинеса — 1.85.

Три наиболее вероятных точных счета говорят о колоссальном преимуществе Аргентины:

Аргентина — Саудовская Аравия: прогноз и анализ матча ЧМ 22 ноября 2022 года

Сборная Аргентины показывает удивительные результаты и не зря считается одним из главных фаворитов турнира: последнее поражение команда Лионеля Скалони потерпела аж в 2019 году — в Кубке Америки проиграла Бразилии (0:2). С тех пор «Альбиселеста» провела 36 матчей: победила 26 раз, а остальные встречи свела вничью. В 2022-м на счету Месси и компании восемь побед в девяти матчах с разницей мячей 26-2.

Сам Лео отыграл только шесть встреч, но это не помешало ему забить феноменальные 11 голов — в игре с Эстонией он сделал покер. Высоких показателей от лидера ждут и на чемпионате мира. На то, что Месси вместе с Лаутаро и Ди Марией забьют Саудовской Аравии хотя бы три мяча, котировка — 2.00.

Саудовцы и близко не могут похвастать результатами, которых добивается Аргентина. Арабская сборная, которая на старте прошлого чемпионата мира сгорела 0:5 России, выиграла всего два из десяти последних матчей. Причем обе победы очень скромные — 1:0 над Исландией и Северной Македонией.

Вообще главный тренер Эрве Ренар выстроил очень аккуратный и цепкий футбол — в 19 играх с участием Саудовской Аравии с ноября 2021 года ни разу не прошел «верх» по голам (в среднем забивался ровно один мяч). Притом что соперниками были результативные США, Колумбия, Хорватия и Япония.

Прогноз и ставка на матч Аргентина — Саудовская Аравия

Несмотря на довольно приличную игру саудовцев в обороне, в ближайшей встрече все будет зависеть сугубо от настроя аргентинцев. Если они пожелают забить много, то соперник их не остановит. Судя по последним результатам «Альбиселесты» (два раза выиграли по 5:0, трижды — по 3:0), они сделают все возможное, чтобы красиво и уверенно стартовать на турнире.

Еще один повод забить много — статистика Месси. У лидера Аргентины по голам на ЧМ Габриэла Батистуты — 10 мячей, у Лео — шесть. В Катаре ему необходимо отличиться пять раз, чтобы перехватить лидерство. И когда же это делать, если не в матче со слабейшей командой группы?

Рекомендуемая ставка: П1 и ТБ 2.5 за 1.76.