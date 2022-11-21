Аргентина — Саудовская Аравия: Месси бросится в погоню за рекордом Батистуты
22 ноября на чемпионате мира в Катаре свой путь начнет один из фаворитов турнира — сборная Аргентины. Ее соперником в первом матче группового этапа станет Саудовская Аравия. Игра пройдет на Национальном стадионе в городе Лусаил и начнется в 13.00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Футбол 1», старт эфира — в 12.45 мск. Главным арбитром назначен словак Славко Винчич.
Коэффициенты букмекеров на матч ЧМ Аргентина — Саудовская Аравия 22 ноября 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают Аргентину абсолютным фаворитом встречи. На победу Лео Месси и Ко можно поставить с коэффициентом 1.17, вероятность — примерно 85%. Ничья доступна за крупные 7.80 (12%), успех Саудовской Аравии — за огромные 23.0 (3%).
Даже на то, что саудовцы не уступят, котировка 5.80. Для сравнения, на аргентинцев она — 1.02.
Можете подстраховать номинальных гостей с помощью форы: Ф2(+2.5) идет за 1.57, Ф1(-2.5) — за 2.40.
В последних пяти матчах с участием сборной Аргентины прошел «верх» по голам. Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.68, ТМ 2.5 — в 2.32.
Аргентинцы блестяще играют в обороне — в 15 последних матчах пропустили всего дважды. На то, что Саудовская Аравия не забьет, коэффициент — 1.52. На гол арабской сборной котировка — 2.50.
По этой причине вариант «обе забьют» можно взять за высокие 2.85, обратный исход — за 1.43.
Забьет ли Лео Месси? Котировка на это всего 1.65, на дубль — 4.19. Также высоки шансы увидеть гол Лаутаро Мартинеса — 1.85.
Три наиболее вероятных точных счета говорят о колоссальном преимуществе Аргентины:
Аргентина — Саудовская Аравия: прогноз и анализ матча ЧМ 22 ноября 2022 года
Сборная Аргентины показывает удивительные результаты и не зря считается одним из главных фаворитов турнира: последнее поражение команда Лионеля Скалони потерпела аж в 2019 году — в Кубке Америки проиграла Бразилии (0:2). С тех пор «Альбиселеста» провела 36 матчей: победила 26 раз, а остальные встречи свела вничью. В 2022-м на счету Месси и компании восемь побед в девяти матчах с разницей мячей 26-2.
Сам Лео отыграл только шесть встреч, но это не помешало ему забить феноменальные 11 голов — в игре с Эстонией он сделал покер. Высоких показателей от лидера ждут и на чемпионате мира. На то, что Месси вместе с Лаутаро и Ди Марией забьют Саудовской Аравии хотя бы три мяча, котировка — 2.00.
Саудовцы и близко не могут похвастать результатами, которых добивается Аргентина. Арабская сборная, которая на старте прошлого чемпионата мира сгорела 0:5 России, выиграла всего два из десяти последних матчей. Причем обе победы очень скромные — 1:0 над Исландией и Северной Македонией.
Вообще главный тренер Эрве Ренар выстроил очень аккуратный и цепкий футбол — в 19 играх с участием Саудовской Аравии с ноября 2021 года ни разу не прошел «верх» по голам (в среднем забивался ровно один мяч). Притом что соперниками были результативные США, Колумбия, Хорватия и Япония.
Прогноз и ставка на матч Аргентина — Саудовская Аравия
Несмотря на довольно приличную игру саудовцев в обороне, в ближайшей встрече все будет зависеть сугубо от настроя аргентинцев. Если они пожелают забить много, то соперник их не остановит. Судя по последним результатам «Альбиселесты» (два раза выиграли по 5:0, трижды — по 3:0), они сделают все возможное, чтобы красиво и уверенно стартовать на турнире.
Еще один повод забить много — статистика Месси. У лидера Аргентины по голам на ЧМ Габриэла Батистуты — 10 мячей, у Лео — шесть. В Катаре ему необходимо отличиться пять раз, чтобы перехватить лидерство. И когда же это делать, если не в матче со слабейшей командой группы?
Рекомендуемая ставка: П1 и ТБ 2.5 за 1.76.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2