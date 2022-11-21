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Аргентина — Саудовская Аравия: Месси бросится в погоню за рекордом Батистуты

Прогноз на матч Аргентина — Саудовская Аравия в рамках чемпионата мира по футболу 22 ноября 2022 года в Катаре
Евгений Коростелев
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Лео Месси.
Фото Getty Images
У Лео всего шесть мячей за сборную на ЧМ, у Габриэла — 10.

22 ноября на чемпионате мира в Катаре свой путь начнет один из фаворитов турнира — сборная Аргентины. Ее соперником в первом матче группового этапа станет Саудовская Аравия. Игра пройдет на Национальном стадионе в городе Лусаил и начнется в 13.00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Футбол 1», старт эфира — в 12.45 мск. Главным арбитром назначен словак Славко Винчич.

Чемпионат мира. Группа C
22 нояб, 13:00. Lusail Stadium (Лусаил)
Аргентина
Саудовская Аравия

Коэффициенты букмекеров на матч ЧМ Аргентина — Саудовская Аравия 22 ноября 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают Аргентину абсолютным фаворитом встречи. На победу Лео Месси и Ко можно поставить с коэффициентом 1.17, вероятность — примерно 85%. Ничья доступна за крупные 7.80 (12%), успех Саудовской Аравии — за огромные 23.0 (3%).

Даже на то, что саудовцы не уступят, котировка 5.80. Для сравнения, на аргентинцев она — 1.02.

Можете подстраховать номинальных гостей с помощью форы: Ф2(+2.5) идет за 1.57, Ф1(-2.5) — за 2.40.

В последних пяти матчах с участием сборной Аргентины прошел «верх» по голам. Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.68, ТМ 2.5 — в 2.32.

Аргентинцы блестяще играют в обороне — в 15 последних матчах пропустили всего дважды. На то, что Саудовская Аравия не забьет, коэффициент — 1.52. На гол арабской сборной котировка — 2.50.

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По этой причине вариант «обе забьют» можно взять за высокие 2.85, обратный исход — за 1.43.

Забьет ли Лео Месси? Котировка на это всего 1.65, на дубль — 4.19. Также высоки шансы увидеть гол Лаутаро Мартинеса — 1.85.

Три наиболее вероятных точных счета говорят о колоссальном преимуществе Аргентины:

Аргентина — Саудовская Аравия: прогноз и анализ матча ЧМ 22 ноября 2022 года

Сборная Аргентины показывает удивительные результаты и не зря считается одним из главных фаворитов турнира: последнее поражение команда Лионеля Скалони потерпела аж в 2019 году — в Кубке Америки проиграла Бразилии (0:2). С тех пор «Альбиселеста» провела 36 матчей: победила 26 раз, а остальные встречи свела вничью. В 2022-м на счету Месси и компании восемь побед в девяти матчах с разницей мячей 26-2.

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Сам Лео отыграл только шесть встреч, но это не помешало ему забить феноменальные 11 голов — в игре с Эстонией он сделал покер. Высоких показателей от лидера ждут и на чемпионате мира. На то, что Месси вместе с Лаутаро и Ди Марией забьют Саудовской Аравии хотя бы три мяча, котировка — 2.00.

Саудовцы и близко не могут похвастать результатами, которых добивается Аргентина. Арабская сборная, которая на старте прошлого чемпионата мира сгорела 0:5 России, выиграла всего два из десяти последних матчей. Причем обе победы очень скромные — 1:0 над Исландией и Северной Македонией.

Вообще главный тренер Эрве Ренар выстроил очень аккуратный и цепкий футбол — в 19 играх с участием Саудовской Аравии с ноября 2021 года ни разу не прошел «верх» по голам (в среднем забивался ровно один мяч). Притом что соперниками были результативные США, Колумбия, Хорватия и Япония.

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Прогноз и ставка на матч Аргентина — Саудовская Аравия

Несмотря на довольно приличную игру саудовцев в обороне, в ближайшей встрече все будет зависеть сугубо от настроя аргентинцев. Если они пожелают забить много, то соперник их не остановит. Судя по последним результатам «Альбиселесты» (два раза выиграли по 5:0, трижды — по 3:0), они сделают все возможное, чтобы красиво и уверенно стартовать на турнире.

Еще один повод забить много — статистика Месси. У лидера Аргентины по голам на ЧМ Габриэла Батистуты — 10 мячей, у Лео — шесть. В Катаре ему необходимо отличиться пять раз, чтобы перехватить лидерство. И когда же это делать, если не в матче со слабейшей командой группы?

Рекомендуемая ставка: П1 и ТБ 2.5 за 1.76.

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Сборная Аргентины по футболу
Сборная Саудовской Аравии по футболу
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 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
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 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
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