Прогноз и ставка на матч США — Уэльс в рамках чемпионата мира по футболу 21 ноября 2022 года в Катаре

Гарет привык тащить сборную.

21 ноября чемпионат мира в Катаре начнется для США и Уэльса. Американцы и валлийцы стартуют на мундиале в 22:00 по московскому времени, встреча состоится на стадионе «Ахмед бин Али» в Ар-Райяне. Посмотреть ее в прямом эфире можно будет на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Футбол 1». Старт трансляции — в 21:45 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата мира США — Уэльс 21 ноября 2022 года

Букмекерская компания БЕТСИТИ чуть больше верит в американцев — поставить на них можно за 2.55, это примерно 37% вероятности. Ничья доступна за 3.10 (32%), победа Уэльса — за 3.20 (31%).

Если считаете, что валлийцы не уступят в дебютном матче, оформите ставку за 1.58.

Либо подстрахуйтесь при помощи форы: Ф1(0) доступна за 1.78, Ф2(0) — за 2.15.

«Верх» по голам у США прошел четыре раза в десяти последних матчах, у Уэльса — в пяти. При этом эксперты сомневаются в результативности встречи: поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.65, а обратный исход доступен за 1.55.

Вариант «обе забьют» идет за 2.20. Обмен голами случился в восьми из десяти прошедших игр валлийской команды.

Ждете голов от главных звезд сборных? Результативный удар Кристиана Пулишича оценен в 3.55, Гарета Бэйла — в 2.90.

Наиболее вероятный точный счет встречи — 1:1 за 5.90.

США — Уэльс: прогноз и анализ матча чемпионата мира 21 ноября 2022 года

Американцы и валлийцы — фавориты за второе место в группе. С англичанами за лидерство бороться будет тяжело, Иран же вряд ли составит конкуренцию, поэтому для команд самым главным будет очный матч, и состоится он уже в первом туре.

Американцы привезли на турнир прекрасную оборону — в прошедших десяти встречах во всех турнирах (считаются и неофициальные матчи) команда Грегга Берхалтера пропустила всего шесть мячей. Не стоит думать, что на пути США стояли только Гренады и Сальвадоры — топовые соперники тоже были. Американцы доказали надежность игры в защите в играх с участниками мундиаля — против Мексики, Саудовской Аравии и Уругвая они сыграли по нулям. Но уступили японцам (0:2) и даже Коста-Рике (0:2). Но это те встречи, в которых они пропустили большую часть голов за десятиматчевый отрезок.

Уэльс далеко не так стабилен. На чемпионат мира они едут с серией из пяти матчей без побед. Соперники были сильные — Бельгия (1:2 и 1:1), Польша (0:1) и Нидерланды (2:3 и 1:2). И все-таки один балл — явно не лучший результат даже с таким подбором оппонентов. Правда, есть позитивный момент в атаке — усилиями Киффера Мура, Гарета Бэйла и других игроков валлийцы забили в девяти из десяти прошедших матчей. Если ждете, что и американцы не завершат матч всухую, поставьте на гол от Уэльса за 1.50.

Прогноз и ставка на матч США — Уэльс

Валлийцы чаще, чем американцы пересекаются с топовыми сборными. Но, в отличие от США, сборная Уэльса раз за разом проваливала экзамен, в то время как представители Нового Света играли достойно. Однако при этом у валлийцев все в порядке с характером (не забили лишь раз с ноября 2021 года). Так что можно ждать гол номинальных гостей.

Рекомендуемая ставка: Уэльс забьет за 1.50.