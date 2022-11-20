США — Уэльс: Бэйл докажет, что все еще топ
21 ноября чемпионат мира в Катаре начнется для США и Уэльса. Американцы и валлийцы стартуют на мундиале в 22:00 по московскому времени, встреча состоится на стадионе «Ахмед бин Али» в Ар-Райяне. Посмотреть ее в прямом эфире можно будет на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Футбол 1». Старт трансляции — в 21:45 мск.
Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата мира США — Уэльс 21 ноября 2022 года
Букмекерская компания БЕТСИТИ чуть больше верит в американцев — поставить на них можно за 2.55, это примерно 37% вероятности. Ничья доступна за 3.10 (32%), победа Уэльса — за 3.20 (31%).
Если считаете, что валлийцы не уступят в дебютном матче, оформите ставку за 1.58.
Либо подстрахуйтесь при помощи форы: Ф1(0) доступна за 1.78, Ф2(0) — за 2.15.
«Верх» по голам у США прошел четыре раза в десяти последних матчах, у Уэльса — в пяти. При этом эксперты сомневаются в результативности встречи: поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.65, а обратный исход доступен за 1.55.
Вариант «обе забьют» идет за 2.20. Обмен голами случился в восьми из десяти прошедших игр валлийской команды.
Ждете голов от главных звезд сборных? Результативный удар Кристиана Пулишича оценен в 3.55, Гарета Бэйла — в 2.90.
Наиболее вероятный точный счет встречи — 1:1 за 5.90.
США — Уэльс: прогноз и анализ матча чемпионата мира 21 ноября 2022 года
Американцы и валлийцы — фавориты за второе место в группе. С англичанами за лидерство бороться будет тяжело, Иран же вряд ли составит конкуренцию, поэтому для команд самым главным будет очный матч, и состоится он уже в первом туре.
Американцы привезли на турнир прекрасную оборону — в прошедших десяти встречах во всех турнирах (считаются и неофициальные матчи) команда Грегга Берхалтера пропустила всего шесть мячей. Не стоит думать, что на пути США стояли только Гренады и Сальвадоры — топовые соперники тоже были. Американцы доказали надежность игры в защите в играх с участниками мундиаля — против Мексики, Саудовской Аравии и Уругвая они сыграли по нулям. Но уступили японцам (0:2) и даже Коста-Рике (0:2). Но это те встречи, в которых они пропустили большую часть голов за десятиматчевый отрезок.
Уэльс далеко не так стабилен. На чемпионат мира они едут с серией из пяти матчей без побед. Соперники были сильные — Бельгия (1:2 и 1:1), Польша (0:1) и Нидерланды (2:3 и 1:2). И все-таки один балл — явно не лучший результат даже с таким подбором оппонентов. Правда, есть позитивный момент в атаке — усилиями Киффера Мура, Гарета Бэйла и других игроков валлийцы забили в девяти из десяти прошедших матчей. Если ждете, что и американцы не завершат матч всухую, поставьте на гол от Уэльса за 1.50.
Прогноз и ставка на матч США — Уэльс
Валлийцы чаще, чем американцы пересекаются с топовыми сборными. Но, в отличие от США, сборная Уэльса раз за разом проваливала экзамен, в то время как представители Нового Света играли достойно. Однако при этом у валлийцев все в порядке с характером (не забили лишь раз с ноября 2021 года). Так что можно ждать гол номинальных гостей.
Рекомендуемая ставка: Уэльс забьет за 1.50.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2