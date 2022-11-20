Дания — Тунис: африканцы не дадут себя в обиду Эриксену и Дольбергу
22 ноября в первом туре группового этапа чемпионата мира сборная Дании сразится в квартете D с Тунисом. Игру примет стадион «Эдьюкейшн сити» в городе Эр-Райан, начало намечено на 16.00 по московскому времени. Посмотреть встречу в прямом эфире можно будет с 15.45 мск на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Футбол 1».
Коэффициенты букмекеров на матч ЧМ Дания — Тунис 22 ноября 2022 года
Дания — фаворит матча, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. На победу полуфиналиста Евро-2020 можно поставить за 1.49, вероятность исхода — примерно 67%. Успех Туниса доступен за 8.20 (10%), ничья — за 4.30 (23%).
На то, что аутсайдер не уступит, котировка — 2.80.
Пять из восьми матчей с участием Дании в этом году завершились тремя и более голами. ТБ 2.5 идет за 2.18, ТМ 2.5 — за 1.76.
Тунис забил в пяти последних встречах, в том числе Бразилии, Японии и Чили. На гол африканской сборной коэффициент — 1.96.
За 2.35 можно взять обмен голами, за 1.59 — вариант «обе забьют — нет».
Эксперты предполагают, что в предстоящей игре отличится 25-летний нападающий «Ниццы» Каспер Дольберг (2.85). У Туниса гола ждут от лидера — Вахби Хазри (6.00).
На результативный удар из вратарской площади можно поставить за 2.50.
Желтая карточка за затяжку времени оценена котировкой 7.00, за симуляцию — 10.0, за снятую футболку — 11.0.
Наиболее вероятный точный счет — 1:0 в пользу Дании за 5.20.
Дания — Тунис: прогноз и анализ матча ЧМ 22 ноября 2022 года
Сборная Дании хорошо прибавила за последние несколько лет и стала серьезной силой в Европе. На чемпионате мира в 2018-м скандинавы вышли из группы и вылетели в 1/8 от будущего финалиста — команды Хорватии. А спустя три года улучшили результат, но уже на Евро — взяли бронзу, уступив в полуфинале Англии (снова в серии 11-метровых). В последней Лиге наций команда Каспера Юлманда снова удивила — оставила позади Францию и заняла второе место в группе следом за хорватами.
В Катаре от датчан ждут как минимум уверенного выхода в плей-офф, ведь за второе место (первое, скорее всего, достанется Франции) им бороться с Тунисом и Австралией. Впрочем, недооценивать африканскую сборную не стоит. Как минимум последние результаты команды говорят о многом: она выиграла четыре из пяти встреч, уступив только Бразилии (1:5). Ее жертвами стали серьезные коллективы: Иран (2:0), Япония (3:0), Чили (2:0).
Больше всего впечатляет игра Туниса в обороне: из 14 матчей в 2022 году африканцы 10 отыграли на ноль. И только Бразилия забила им больше одного мяча — Буркина-Фасо, Гамбия и Мали победили с минимальным счетом. На то, что Дания тоже не забьет команде Джалила Кадри, коэффициент — 5.30.
Рассчитывать на это вряд ли стоит, потому что скандинавы здорово играют в атаке — не забили всего в двух матчах из последних десяти. В среднем в этом году они отличаются 1.75 раза за 90 минут. ИТБ1 (1.5) идет за 1.78.
Прогноз и ставка на матч Дания — Тунис
В этом матче стоит ждать голов от обеих команд. У датчан достаточно классных игроков, которые способны забить. Корнелиус, Дольберг и Эриксен в этом году пробили и Нидерланды (2:4), и дважды Францию (2:0 и 2:1). Несмотря на солидную игру Туниса в обороне в последних встречах (четыре из пяти на ноль), огорчить его скандинавам точно по силам.
Впрочем, как показывает опыт ЧМ-2018, африканцы тоже не станут отсиживаться в обороне. Тогда они забили во всех трех матчах в группе, хотя их соперниками были Англия, Бельгия и Панама. Из той команды на этот мундиаль снова приехал опытный лидер Вахби Хазри — с ним Тунис связывает большие надежды.
Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 2.40.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2