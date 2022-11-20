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Дания — Тунис: африканцы не дадут себя в обиду Эриксену и Дольбергу

Прогноз на матч Дания — Тунис в рамках чемпионата мира по футболу 22 ноября 2022 года в Катаре
Евгений Коростелев
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Кристиан Эриксен.
Фото Global Look Press
В последних матчах они забили Бразилии, Японии и Чили.

22 ноября в первом туре группового этапа чемпионата мира сборная Дании сразится в квартете D с Тунисом. Игру примет стадион «Эдьюкейшн сити» в городе Эр-Райан, начало намечено на 16.00 по московскому времени. Посмотреть встречу в прямом эфире можно будет с 15.45 мск на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Футбол 1».

Чемпионат мира. Группа D
22 нояб, 16:00. Education City Stadium (Эр-Райян)
Дания
Тунис

Коэффициенты букмекеров на матч ЧМ Дания — Тунис 22 ноября 2022 года

Дания — фаворит матча, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. На победу полуфиналиста Евро-2020 можно поставить за 1.49, вероятность исхода — примерно 67%. Успех Туниса доступен за 8.20 (10%), ничья — за 4.30 (23%).

На то, что аутсайдер не уступит, котировка — 2.80.

Пять из восьми матчей с участием Дании в этом году завершились тремя и более голами. ТБ 2.5 идет за 2.18, ТМ 2.5 — за 1.76.

Тунис забил в пяти последних встречах, в том числе Бразилии, Японии и Чили. На гол африканской сборной коэффициент — 1.96.

За 2.35 можно взять обмен голами, за 1.59 — вариант «обе забьют — нет».

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Эксперты предполагают, что в предстоящей игре отличится 25-летний нападающий «Ниццы» Каспер Дольберг (2.85). У Туниса гола ждут от лидера — Вахби Хазри (6.00).

На результативный удар из вратарской площади можно поставить за 2.50.

Желтая карточка за затяжку времени оценена котировкой 7.00, за симуляцию — 10.0, за снятую футболку — 11.0.

Наиболее вероятный точный счет — 1:0 в пользу Дании за 5.20.

Дания — Тунис: прогноз и анализ матча ЧМ 22 ноября 2022 года

Сборная Дании хорошо прибавила за последние несколько лет и стала серьезной силой в Европе. На чемпионате мира в 2018-м скандинавы вышли из группы и вылетели в 1/8 от будущего финалиста — команды Хорватии. А спустя три года улучшили результат, но уже на Евро — взяли бронзу, уступив в полуфинале Англии (снова в серии 11-метровых). В последней Лиге наций команда Каспера Юлманда снова удивила — оставила позади Францию и заняла второе место в группе следом за хорватами.

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В Катаре от датчан ждут как минимум уверенного выхода в плей-офф, ведь за второе место (первое, скорее всего, достанется Франции) им бороться с Тунисом и Австралией. Впрочем, недооценивать африканскую сборную не стоит. Как минимум последние результаты команды говорят о многом: она выиграла четыре из пяти встреч, уступив только Бразилии (1:5). Ее жертвами стали серьезные коллективы: Иран (2:0), Япония (3:0), Чили (2:0).

Больше всего впечатляет игра Туниса в обороне: из 14 матчей в 2022 году африканцы 10 отыграли на ноль. И только Бразилия забила им больше одного мяча — Буркина-Фасо, Гамбия и Мали победили с минимальным счетом. На то, что Дания тоже не забьет команде Джалила Кадри, коэффициент — 5.30.

Рассчитывать на это вряд ли стоит, потому что скандинавы здорово играют в атаке — не забили всего в двух матчах из последних десяти. В среднем в этом году они отличаются 1.75 раза за 90 минут. ИТБ1 (1.5) идет за 1.78.

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Прогноз и ставка на матч Дания — Тунис

В этом матче стоит ждать голов от обеих команд. У датчан достаточно классных игроков, которые способны забить. Корнелиус, Дольберг и Эриксен в этом году пробили и Нидерланды (2:4), и дважды Францию (2:0 и 2:1). Несмотря на солидную игру Туниса в обороне в последних встречах (четыре из пяти на ноль), огорчить его скандинавам точно по силам.

Впрочем, как показывает опыт ЧМ-2018, африканцы тоже не станут отсиживаться в обороне. Тогда они забили во всех трех матчах в группе, хотя их соперниками были Англия, Бельгия и Панама. Из той команды на этот мундиаль снова приехал опытный лидер Вахби Хазри — с ним Тунис связывает большие надежды.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 2.40.

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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
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 Химки 17 3 3 11 16-36 12
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Зенит – Н. Новгород
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3.03 00:00
Спартак – Урал
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3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
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 - : -
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