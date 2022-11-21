Мексика — Польша: Левандовски поможет европейцам успешно стартовать на ЧМ
22 ноября в стартовом матче чемпионата мира в Катаре сборная Мексики сыграет с Польшей Роберта Левандовски. Игра группы C начнется в 19.00 по московскому времени в Дохе на стадионе «974». В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1», старт трансляции — в 18.45 мск.
Коэффициенты букмекеров на матч ЧМ Мексика — Польша 22 ноября 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у команд примерно равные шансы на победу. Успех Мексики можно взять за 2.80, это примерно 35% вероятности исхода. Триумф Польши идет за чуть большие 2.90 (34%), ничья — за 3.10 (31%).
Поляки выиграли последние два матча. На то, что они не уступят и на сей раз, котировка — 1.50.
Только один из последних пяти матчей с участием Польши завершился «верхом» по голам. Поэтому стоит присмотреться к варианту ТМ 2.5 мяча за 1.57. ТБ 2.5 идет за 2.55.
Обе команды в последнее время редко обмениваются голами с соперниками: «обе забьют» у Мексики прошел дважды в пяти встречах, у Польши — один раз. Гол в обе стороны можно взять за 2.13, обратный исход — за 1.71.
Пенальти в предстоящей игре доступен за 2.95, удаление — за 4.50.
На гол Роберта Левандовски можно поставить за довольно скромные 2.73. У Мексики эксперты ждут забитый мяч от Рауля Хименеса (3.55).
Можете выбрать один из необычных вариантов для ставки:
-
гол в компенсированное к первому тайму время идет за 10.0;
-
«судья лично посмотрит VAR» — за 3.50;
-
вратарь коснется мяча на первой минуте — за 1.80.
Мексика — Польша: прогноз и анализ матча ЧМ 22 ноября 2022 года
Сборные подходят к турниру в разном настроении. Поляки 16 ноября провели товарищеский матч с Чили и добились минимальной победы — единственный мяч на 85-й минуте забил Кшиштоф Пёнтек. Возможно, результат был бы другим, появись на поле Левандовски. Но главный тренер команды Чеслав Михневич на фоне прецедентов с травмами Мане и Нкунку поберег форварда «Барселоны».
Мексиканцы последним спарринг-партнером перед стартовым матчем на ЧМ выбрали Швецию — и проиграли. Скандинавы забили победный мяч в последние 10 минут, хотя в целом по игре не были лучше противника: Мексика больше атаковала (13-7 по ударам, 7-2 — в створ) и чаще владела мячом.
Это поражение стало для сборной Мексики третьим в пяти матчах. Осенью она проиграла Парагваю (0:1) и Колумбии (2:3). Еще раньше были 0:3 с Уругваем и ничьи со скромными Ямайкой и Эквадором.
В первую очередь вызывает вопросы игра команды в атаке — в 17 матчах в этом году мексиканцы отличились 20 раз (в среднем — 1.17 мяча за игру). Польша же пропустила в 2022-м больше одного мяча только в играх с супертопами — Бельгией и Нидерландами. На то, что номинальные хозяева забьют меньше (1.5) гола, котировка — 1.40.
Прогноз и ставка на матч Мексика — Польша
Польша играет чуть успешнее в последние месяцы — выиграла оба крайних матча со счетом 1:0. Чеслав Михневич делает ставку на стройность в обороне и надеется на успех в атаке Роберта Левандовски. Однако не стоит забывать про Милика, Пёнтека, Зелиньского и других ярких польских игроков.
У европейцев более сбалансированный и интересный состав, что поможет им набрать в первом матче хотя бы один балл. Результативность же вряд ли будет высокой — в первом матче ЧМ мало кто будет бросаться вперед. Да и статистика последних игр этих команд подтверждает вероятность «низа».
Рекомендуемая ставка: Х2 и ТМ 3.5 за 1.77.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2