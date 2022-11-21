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Мексика — Польша: Левандовски поможет европейцам успешно стартовать на ЧМ

Прогноз на матч Мексика — Польша в рамках чемпионата мира по футболу 22 ноября 2022 года в Катаре
Евгений Коростелев
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Роберт Левандовски.
Фото Global Look Press
Хотя и без лидера «Барсы» у номинальных гостей есть кому забивать.

22 ноября в стартовом матче чемпионата мира в Катаре сборная Мексики сыграет с Польшей Роберта Левандовски. Игра группы C начнется в 19.00 по московскому времени в Дохе на стадионе «974». В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1», старт трансляции — в 18.45 мск.

Чемпионат мира. Группа C
22 нояб, 19:00. Stadium 974 (Доха)
Мексика
Польша

Коэффициенты букмекеров на матч ЧМ Мексика — Польша 22 ноября 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у команд примерно равные шансы на победу. Успех Мексики можно взять за 2.80, это примерно 35% вероятности исхода. Триумф Польши идет за чуть большие 2.90 (34%), ничья — за 3.10 (31%).

Поляки выиграли последние два матча. На то, что они не уступят и на сей раз, котировка — 1.50.

Только один из последних пяти матчей с участием Польши завершился «верхом» по голам. Поэтому стоит присмотреться к варианту ТМ 2.5 мяча за 1.57. ТБ 2.5 идет за 2.55.

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Обе команды в последнее время редко обмениваются голами с соперниками: «обе забьют» у Мексики прошел дважды в пяти встречах, у Польши — один раз. Гол в обе стороны можно взять за 2.13, обратный исход — за 1.71.

Пенальти в предстоящей игре доступен за 2.95, удаление — за 4.50.

На гол Роберта Левандовски можно поставить за довольно скромные 2.73. У Мексики эксперты ждут забитый мяч от Рауля Хименеса (3.55).

Можете выбрать один из необычных вариантов для ставки:

  • гол в компенсированное к первому тайму время идет за 10.0;

  • «судья лично посмотрит VAR» — за 3.50;

  • вратарь коснется мяча на первой минуте — за 1.80.

Мексика — Польша: прогноз и анализ матча ЧМ 22 ноября 2022 года

Сборные подходят к турниру в разном настроении. Поляки 16 ноября провели товарищеский матч с Чили и добились минимальной победы — единственный мяч на 85-й минуте забил Кшиштоф Пёнтек. Возможно, результат был бы другим, появись на поле Левандовски. Но главный тренер команды Чеслав Михневич на фоне прецедентов с травмами Мане и Нкунку поберег форварда «Барселоны».

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Мексиканцы последним спарринг-партнером перед стартовым матчем на ЧМ выбрали Швецию — и проиграли. Скандинавы забили победный мяч в последние 10 минут, хотя в целом по игре не были лучше противника: Мексика больше атаковала (13-7 по ударам, 7-2 — в створ) и чаще владела мячом.

Это поражение стало для сборной Мексики третьим в пяти матчах. Осенью она проиграла Парагваю (0:1) и Колумбии (2:3). Еще раньше были 0:3 с Уругваем и ничьи со скромными Ямайкой и Эквадором.

В первую очередь вызывает вопросы игра команды в атаке — в 17 матчах в этом году мексиканцы отличились 20 раз (в среднем — 1.17 мяча за игру). Польша же пропустила в 2022-м больше одного мяча только в играх с супертопами — Бельгией и Нидерландами. На то, что номинальные хозяева забьют меньше (1.5) гола, котировка — 1.40.

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Прогноз и ставка на матч Мексика — Польша

Польша играет чуть успешнее в последние месяцы — выиграла оба крайних матча со счетом 1:0. Чеслав Михневич делает ставку на стройность в обороне и надеется на успех в атаке Роберта Левандовски. Однако не стоит забывать про Милика, Пёнтека, Зелиньского и других ярких польских игроков.

У европейцев более сбалансированный и интересный состав, что поможет им набрать в первом матче хотя бы один балл. Результативность же вряд ли будет высокой — в первом матче ЧМ мало кто будет бросаться вперед. Да и статистика последних игр этих команд подтверждает вероятность «низа».

Рекомендуемая ставка: Х2 и ТМ 3.5 за 1.77.

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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
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 Химки 17 3 3 11 16-36 12
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Зенит – Н. Новгород
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3.03 00:00
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3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
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 - : -
3.03 00:00
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