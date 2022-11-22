Модрич проводит последний крупный турнир со сборной. Игра против Марокко решит очень многое

Прогноз на матч Марокко — Хорватия в рамках чемпионата мира по футболу 23 ноября 2022 года в Катаре

Нужно побеждать, но африканцы не дадут себя в обиду.

23 ноября в первом туре группового этапа чемпионата мира по футболу сборная Хорватии сыграет с командой Марокко. Встреча состоится на стадионе «Эль-Байт» в городе Эль-Хаур и начнется в 13.00 по московскому времени. Посмотреть игру в прямом эфире можно будет с 12.45 мск на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Футбол 1».

Коэффициенты букмекеров на матч ЧМ Марокко — Хорватия 23 ноября 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у Хорватии больше шансов на победу. Взять ее можно с коэффициентом 2.10, что приблизительно 47% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.30 (30%), успех Марокко — за еще большие 4.10 (23%).

Марокканцы не проигрывают семь матчей подряд. Продолжится ли серия? Вариант 1Х идет за 1.82.

Только в четырех матчах из последних десяти с участием Хорватии прошел «верх» по голам. ТБ 2.5 оценен в 2.48, ТМ 2.5 — в 1.61.

Вариант «обе забьют» оценен в 2.17, «обе забьют — нет» — в 1.69.

Если вам кажется, что матч получится горячим, а результатом будет пенальти или удаление, можете взять 11-метровый за 3.20, красную карточку — за 4.00.

Можете выбрать, как именно будет забит мяч:

ногой — за 1.17;

головой — 2.50;

ударом со штрафного — за 8.00.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, — 1:1 за 6.20.

Марокко — Хорватия: прогноз и анализ матча ЧМ 23 ноября 2022 года

Сборная Хорватии с отличными результатами и игрой подошла к чемпионату мира. В начале лета «Шашечные» проиграли в стартовом матче Лиги наций Австрии (0:3), но с тех пор не уступают: набрали четыре очка против Франции, взяли реванш у австрийцев, дважды обыграли Данию. В итоге команда Златко Далича выиграла группу и сразится за трофей ЛН с грозными Нидерландами, Испанией и Италией.

Последним соперником хорватов перед стартом ЧМ была сборная Саудовской Аравии, которую они обыграли с минимальным счетом 1:0. Этот результат стал отражением того, насколько педантично действуют финалисты последнего мундиаля: в этом году они провели девять матчей и только в трех забили больше одного мяча. В среднем они отличаются 1.33 раза за 90 минут. На ИТМ2 (1.5) котировка — 1.60.

Сборная Марокко не проигрывает еще дольше, чем Хорватия. Последнее поражение африканцы потерпели в самом начале июня от США (0:3) и с тех пор выиграли пять встреч при двух ничьих. Но в отличие от ближайшего соперника они удачнее играли в обороне — не пропустили в четырех последних матчах от Парагвая, Чили, Ямайки и Грузии.

Прогноз и ставка на матч Марокко — Хорватия

Для обеих команд первый же матч на турнире будет по сути ключевым: Канада вряд ли поборется за плей-офф, а значит, Хорватия и Марокко разыграют вторую путевку. Бельгия в квартете F безоговорочный фаворит.

У соперников в первую очередь выделяются атакующие игроки: у хорватов многие представляют сильнейшие клубы Италии и Испании, тащит их вперед Лука Модрич — для него это последний крупный турнир со сборной. У Марокко есть Зиеш, Эн-Несири, Хакими Амрабат, Мазрауи и другие топовые исполнители — тоже очень приличная компания.

Хорваты забили в шести последних матчах, марокканцы — в шести из семи. Скорее всего, обе команды отличатся и в очной встрече.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 2.17.