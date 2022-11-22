Модрич проводит последний крупный турнир со сборной. Игра против Марокко решит очень многое
23 ноября в первом туре группового этапа чемпионата мира по футболу сборная Хорватии сыграет с командой Марокко. Встреча состоится на стадионе «Эль-Байт» в городе Эль-Хаур и начнется в 13.00 по московскому времени. Посмотреть игру в прямом эфире можно будет с 12.45 мск на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Футбол 1».
Коэффициенты букмекеров на матч ЧМ Марокко — Хорватия 23 ноября 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у Хорватии больше шансов на победу. Взять ее можно с коэффициентом 2.10, что приблизительно 47% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.30 (30%), успех Марокко — за еще большие 4.10 (23%).
Марокканцы не проигрывают семь матчей подряд. Продолжится ли серия? Вариант 1Х идет за 1.82.
Только в четырех матчах из последних десяти с участием Хорватии прошел «верх» по голам. ТБ 2.5 оценен в 2.48, ТМ 2.5 — в 1.61.
Вариант «обе забьют» оценен в 2.17, «обе забьют — нет» — в 1.69.
Если вам кажется, что матч получится горячим, а результатом будет пенальти или удаление, можете взять 11-метровый за 3.20, красную карточку — за 4.00.
Можете выбрать, как именно будет забит мяч:
Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, — 1:1 за 6.20.
Марокко — Хорватия: прогноз и анализ матча ЧМ 23 ноября 2022 года
Сборная Хорватии с отличными результатами и игрой подошла к чемпионату мира. В начале лета «Шашечные» проиграли в стартовом матче Лиги наций Австрии (0:3), но с тех пор не уступают: набрали четыре очка против Франции, взяли реванш у австрийцев, дважды обыграли Данию. В итоге команда Златко Далича выиграла группу и сразится за трофей ЛН с грозными Нидерландами, Испанией и Италией.
Последним соперником хорватов перед стартом ЧМ была сборная Саудовской Аравии, которую они обыграли с минимальным счетом 1:0. Этот результат стал отражением того, насколько педантично действуют финалисты последнего мундиаля: в этом году они провели девять матчей и только в трех забили больше одного мяча. В среднем они отличаются 1.33 раза за 90 минут. На ИТМ2 (1.5) котировка — 1.60.
Сборная Марокко не проигрывает еще дольше, чем Хорватия. Последнее поражение африканцы потерпели в самом начале июня от США (0:3) и с тех пор выиграли пять встреч при двух ничьих. Но в отличие от ближайшего соперника они удачнее играли в обороне — не пропустили в четырех последних матчах от Парагвая, Чили, Ямайки и Грузии.
Прогноз и ставка на матч Марокко — Хорватия
Для обеих команд первый же матч на турнире будет по сути ключевым: Канада вряд ли поборется за плей-офф, а значит, Хорватия и Марокко разыграют вторую путевку. Бельгия в квартете F безоговорочный фаворит.
У соперников в первую очередь выделяются атакующие игроки: у хорватов многие представляют сильнейшие клубы Италии и Испании, тащит их вперед Лука Модрич — для него это последний крупный турнир со сборной. У Марокко есть Зиеш, Эн-Несири, Хакими Амрабат, Мазрауи и другие топовые исполнители — тоже очень приличная компания.
Хорваты забили в шести последних матчах, марокканцы — в шести из семи. Скорее всего, обе команды отличатся и в очной встрече.
Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 2.17.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2