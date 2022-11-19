Прогноз на матч Англия — Иран в рамках чемпионата мира по футболу 21 ноября 2022 года в Катаре

Команда Саутгейта должна прервать серию из шести матчей без побед.

21 ноября вице-чемпион Европы сборная Англии стартует на ЧМ-2022 матчем против Ирана. Игра первого тура группового этапа состоится на Международном стадионе «Халифа» и начнется в 16.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажет сайт matchtv.ru в 15.45 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч ЧМ Англия — Иран 21 ноября 2022 года

Англия — абсолютный фаворит встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. На ее победу можно поставить с коэффициентом 1.39, вероятность исхода — примерно 71%. Ничья доступна за 4.60 (21%), успех Ирана — за 11.5 (8%).

Англия не выиграла ни один из шести официальных матчей в этом сезоне. На то, что Иран не уступит, котировка — 3.20.

Только в одной из девяти встреч Ирана в этом сезоне прошел «верх» по голам. Тотал больше 2.5 мяча доступен за 2.24, ТМ 2.5 — за 1.69.

Эксперты считают, что команды не обменяются голами. Коэффициент на это событие очень большой — 2.85, на противоположный исход — 1.43.

Пенальти можно взять за 3.00, удаление — за 4.00, комбо — за 8.00.

От кого ждать забитых мячей в предстоящей игре? Гол Харри Кейна оценен в 1.85, за 2.60 можно взять точный удар Рахима Стерлинга. У Ирана стоит опасаться Мехди Тареми — 5.00.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:

Англия — Иран: прогноз и анализ матча ЧМ 21 ноября 2022 года

Сборная Англии перед чемпионатом мира не провела ни одного товарищеского матча, хотя предыдущие результаты команды оставляли желать лучшего. С лета «Три льва» вышли на поле шесть раз и не добились ни одной победы: в Лиге наций потерпели три поражения и столько же раз сыграли вничью. Причем две неудачи случились в играх со средней по мировым меркам Венгрией (0:1 и 1:4).

Гарета Саутгейта нещадно критиковали все подряд. Вице-чемпионы Европы провалились как в атаке (забили всего четыре мяча, 0.66 за игру), так и в обороне (пропустили 10 раз, 1.66). Главному тренеру вменяли странный выбор исполнителей и отсутствие плана Б. А перед стартом ЧМ на него обрушились с критикой за отсутствие в заявке Фикайо Томори — чемпиона Италии в составе «Милана». Вместо него на турнир отправился прозябающий на скамейке «МЮ» Харри Магуайр.

Если англичане начнут турнир с ничьей или поражения, Саутгейту точно не поздоровится от критиков. И даже несколько пропущенных командой мячей запустят волну хейта. Правда, на то, что Иран забьет два и более мяча, котировка очень большая — 8.00.

Но у сборной Карлуша Кейруша есть кому забивать. Например, в заявку попал бывший форвард «Зенита» Сердар Азмун, а также третий бомбардир Лиги чемпионов этого сезона Мехди Тареми (пять мячей). Проблема в том, что иранцам не хватает стабильности. Из последних семи матчей они выиграли только три, а еще в трех проиграли, в том числе Тунису (0:2) за пять дней до встречи с Англией. А ведь африканская сборная идет аутсайдером своей группы на ЧМ, хотя там сыграет не самая сильная Австралия.

Прогноз и ставка на матч Англия — Иран

Хотя Англия не побеждает уже шесть матчей подряд, в игре с Ираном она должна набрать три очка. По уровню исполнителей у «Трех львов» большое преимущество над соперником, для которого успехом станет даже ничья. Тому же Кейну нужно соответствовать статусу фаворита гонки бомбардиров ЧМ — с шестью голами он стал лучшим на турнире в России.

Номинальные гости постараются засушить игру и будут действовать на контратаках, как и в 2018-м. Тогда в России иранцы пропустили всего два мяча в трех встречах с Испанией, Португалией и Марокко.

Рекомендуемая ставка: П1 и ТМ 3.5 за 1.67.