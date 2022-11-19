Англия — Иран: Азмуну и Ко не конкурировать с Кейном
21 ноября вице-чемпион Европы сборная Англии стартует на ЧМ-2022 матчем против Ирана. Игра первого тура группового этапа состоится на Международном стадионе «Халифа» и начнется в 16.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажет сайт matchtv.ru в 15.45 мск.
Коэффициенты букмекеров на матч ЧМ Англия — Иран 21 ноября 2022 года
Англия — абсолютный фаворит встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. На ее победу можно поставить с коэффициентом 1.39, вероятность исхода — примерно 71%. Ничья доступна за 4.60 (21%), успех Ирана — за 11.5 (8%).
Англия не выиграла ни один из шести официальных матчей в этом сезоне. На то, что Иран не уступит, котировка — 3.20.
Только в одной из девяти встреч Ирана в этом сезоне прошел «верх» по голам. Тотал больше 2.5 мяча доступен за 2.24, ТМ 2.5 — за 1.69.
Эксперты считают, что команды не обменяются голами. Коэффициент на это событие очень большой — 2.85, на противоположный исход — 1.43.
Пенальти можно взять за 3.00, удаление — за 4.00, комбо — за 8.00.
От кого ждать забитых мячей в предстоящей игре? Гол Харри Кейна оценен в 1.85, за 2.60 можно взять точный удар Рахима Стерлинга. У Ирана стоит опасаться Мехди Тареми — 5.00.
Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:
Англия — Иран: прогноз и анализ матча ЧМ 21 ноября 2022 года
Сборная Англии перед чемпионатом мира не провела ни одного товарищеского матча, хотя предыдущие результаты команды оставляли желать лучшего. С лета «Три льва» вышли на поле шесть раз и не добились ни одной победы: в Лиге наций потерпели три поражения и столько же раз сыграли вничью. Причем две неудачи случились в играх со средней по мировым меркам Венгрией (0:1 и 1:4).
Гарета Саутгейта нещадно критиковали все подряд. Вице-чемпионы Европы провалились как в атаке (забили всего четыре мяча, 0.66 за игру), так и в обороне (пропустили 10 раз, 1.66). Главному тренеру вменяли странный выбор исполнителей и отсутствие плана Б. А перед стартом ЧМ на него обрушились с критикой за отсутствие в заявке Фикайо Томори — чемпиона Италии в составе «Милана». Вместо него на турнир отправился прозябающий на скамейке «МЮ» Харри Магуайр.
Если англичане начнут турнир с ничьей или поражения, Саутгейту точно не поздоровится от критиков. И даже несколько пропущенных командой мячей запустят волну хейта. Правда, на то, что Иран забьет два и более мяча, котировка очень большая — 8.00.
Но у сборной Карлуша Кейруша есть кому забивать. Например, в заявку попал бывший форвард «Зенита» Сердар Азмун, а также третий бомбардир Лиги чемпионов этого сезона Мехди Тареми (пять мячей). Проблема в том, что иранцам не хватает стабильности. Из последних семи матчей они выиграли только три, а еще в трех проиграли, в том числе Тунису (0:2) за пять дней до встречи с Англией. А ведь африканская сборная идет аутсайдером своей группы на ЧМ, хотя там сыграет не самая сильная Австралия.
Прогноз и ставка на матч Англия — Иран
Хотя Англия не побеждает уже шесть матчей подряд, в игре с Ираном она должна набрать три очка. По уровню исполнителей у «Трех львов» большое преимущество над соперником, для которого успехом станет даже ничья. Тому же Кейну нужно соответствовать статусу фаворита гонки бомбардиров ЧМ — с шестью голами он стал лучшим на турнире в России.
Номинальные гости постараются засушить игру и будут действовать на контратаках, как и в 2018-м. Тогда в России иранцы пропустили всего два мяча в трех встречах с Испанией, Португалией и Марокко.
Рекомендуемая ставка: П1 и ТМ 3.5 за 1.67.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2