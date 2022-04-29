В прошлом сезоне команда Семака разгромила соперника и выиграла титул.

30 апреля в 27-м туре РПЛ «Зенит» сыграет дома с «Локомотивом». Победа хозяев и поражение «Динамо» принесет Санкт-Петербургу четвертый подряд чемпионский титул. Сделать прогноз на эту игру и получить до 10 000 рублей во фрибетах можно прямо сейчас.

Когда состоится и где смотреть матч «Зенит» — «Локомотив»

Игра пройдет в субботу, 30 апреля, на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Начало матча запланировано на 19.30 по московскому времени. В прямом эфире его можно будет посмотреть на сайте matchtv.ru и на платном тематическом канале «Матч! Премьер».

Прогноз и ставка на матч «Зенит» — «Локомотив» 30 апреля 2022 года

Противостояние «Зенита» и «Локомотива» по итогам субботнего матча может стать самым магическим в РПЛ. 2 мая 2021 года сине-бело-голубые забили в ворота Гилерме шесть мячей и за два тура до финиша сезона выиграли седьмой чемпионский титул. Та победа запомнилась не сколько благодаря результату, а из-за выходки Артема Дзюбы. Лучший бомбардир турнира вышел на церемонию награждения в костюме Дэдпула.

Спустя почти год волшебным образом история может повториться. «Зенит» находится в шаге от четвертого подряд чемпионства и снова готов оформить его в матче против «Локо». Правда, условия немного отличаются — на этот раз для триумфа петербуржцам нужна не только победа над «железнодорожниками», но еще и поражение «Динамо» в параллельном матче с «Уралом». Матч на «ВТБ Арене» завершится за 3.5 часа до начала игры в Санкт-Петербурге — возможно, к этому моменту «Зениту» останется выполнить лишь свою часть работы.

Как бы ни закончился матч с участием «Динамо», игру на «Газпром Арене» нужно смотреть всем фанатам российского футбола. «Зенит» и «Локомотив» — клубы-флагманы, которые не попрощались с легионерами и играют в сильнейших составах. Ребята вроде Малкома, Клаудиньо и Изидора создают на поле магию. А когда матч принципиальный, игра становится еще вкуснее.

Хотя «железнодорожники» не борются за чемпионство, им есть что терять. Команда Заура Хапова находится между двух огней — не утратила шансы на медали и прямую путевку в еврокубки, но в то же время может отдать пятую строчку. Сзади москвичей подпирают «Краснодар» и «Крылья Советов», а очный матч с «быками» впереди. Сдавать позиции нельзя, ведь в случае победы «Динамо» в БЕТСИТИ Кубке России можно попасть в евротурнир с того самого пятого места. Поэтому борьба в игре с «Зенитом» будет страшная.

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает команду Сергея Семака явным фаворитом предстоящего матча. Коэффициент на победу хозяев — 1.27, это примерно 78% вероятности исхода. На «Локомотив» — 11.0 (9%), на ничью — 6.30 (13%).

Проблема «Локо» в отсутствии стабильности, которая так важна в играх против «Зенита». В последние недели «железнодорожники» обыграли «Спартак» (1:0), но крупно уступили «Ростову» (1:4). Одолели «Нижний» (2:1), но чудом увезли ничью из Сочи (2:2). Не спасает даже лидер команды Гилерме, который вернулся после травмы. Вратарю очень тяжело в одиночку добывать результат при постоянных ошибках обороны. Против сильнейшей команды России они будут смертельны.

Прогноз от СЭ: победа «Зенита» и тотал больше 2.5 гола за 1.74.

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