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Прогнозы на спорт

29 апреля, 19:00

«Зенит» — «Локомотив»: Гилерме снова пропустит шесть?

Прогноз на центральный матч 27-го тура чемпионата России по футболу «Зенит» — «Локомотив»
Отдел футбола «СЭ»
Читать «СЭ» в
Гилерме борется за мяч в «золотом» матче «Зенита».
Фото ФК «Зенит»
В прошлом сезоне команда Семака разгромила соперника и выиграла титул.

30 апреля в 27-м туре РПЛ «Зенит» сыграет дома с «Локомотивом». Победа хозяев и поражение «Динамо» принесет Санкт-Петербургу четвертый подряд чемпионский титул. Сделать прогноз на эту игру и получить до 10 000 рублей во фрибетах можно прямо сейчас.

Когда состоится и где смотреть матч «Зенит» — «Локомотив»

Игра пройдет в субботу, 30 апреля, на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Начало матча запланировано на 19.30 по московскому времени. В прямом эфире его можно будет посмотреть на сайте matchtv.ru и на платном тематическом канале «Матч! Премьер».

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 27-й тур
30 апр, 19:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Локомотив

Прогноз и ставка на матч «Зенит» — «Локомотив» 30 апреля 2022 года

Противостояние «Зенита» и «Локомотива» по итогам субботнего матча может стать самым магическим в РПЛ. 2 мая 2021 года сине-бело-голубые забили в ворота Гилерме шесть мячей и за два тура до финиша сезона выиграли седьмой чемпионский титул. Та победа запомнилась не сколько благодаря результату, а из-за выходки Артема Дзюбы. Лучший бомбардир турнира вышел на церемонию награждения в костюме Дэдпула.

Спустя почти год волшебным образом история может повториться. «Зенит» находится в шаге от четвертого подряд чемпионства и снова готов оформить его в матче против «Локо». Правда, условия немного отличаются — на этот раз для триумфа петербуржцам нужна не только победа над «железнодорожниками», но еще и поражение «Динамо» в параллельном матче с «Уралом». Матч на «ВТБ Арене» завершится за 3.5 часа до начала игры в Санкт-Петербурге — возможно, к этому моменту «Зениту» останется выполнить лишь свою часть работы.

Как бы ни закончился матч с участием «Динамо», игру на «Газпром Арене» нужно смотреть всем фанатам российского футбола. «Зенит» и «Локомотив» — клубы-флагманы, которые не попрощались с легионерами и играют в сильнейших составах. Ребята вроде Малкома, Клаудиньо и Изидора создают на поле магию. А когда матч принципиальный, игра становится еще вкуснее.

Клаудиньо и&nbsp;Иван Сергеев (&laquo;Зенит&raquo;). «Зенит» — «Локомотив»: голы Дзюбы приблизят команду Семака к титулу

Хотя «железнодорожники» не борются за чемпионство, им есть что терять. Команда Заура Хапова находится между двух огней — не утратила шансы на медали и прямую путевку в еврокубки, но в то же время может отдать пятую строчку. Сзади москвичей подпирают «Краснодар» и «Крылья Советов», а очный матч с «быками» впереди. Сдавать позиции нельзя, ведь в случае победы «Динамо» в БЕТСИТИ Кубке России можно попасть в евротурнир с того самого пятого места. Поэтому борьба в игре с «Зенитом» будет страшная.

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает команду Сергея Семака явным фаворитом предстоящего матча. Коэффициент на победу хозяев — 1.27, это примерно 78% вероятности исхода. На «Локомотив» — 11.0 (9%), на ничью — 6.30 (13%).

Проблема «Локо» в отсутствии стабильности, которая так важна в играх против «Зенита». В последние недели «железнодорожники» обыграли «Спартак» (1:0), но крупно уступили «Ростову» (1:4). Одолели «Нижний» (2:1), но чудом увезли ничью из Сочи (2:2). Не спасает даже лидер команды Гилерме, который вернулся после травмы. Вратарю очень тяжело в одиночку добывать результат при постоянных ошибках обороны. Против сильнейшей команды России они будут смертельны.

Прогноз от СЭ: победа «Зенита» и тотал больше 2.5 гола за 1.74.

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Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Испания. Ла Лига
Реал
Эспаньол

П1

18%

1.46

ТБ2.5

29%

1.69

Ф1(-1)

20%

1.74
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
Локомотив

П1

28%

1.27

Обе забьют - да

15%

1.90

Ф1(-1.5)

14%

1.77
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Лидс
Манчестер Сити

П2

82%

1.30

Ф2(-1.5)

5%

1.85

Обе забьют - да

3%

1.81
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ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
3
8
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 17 7 2 61-25 58
2
 Динамо 26 16 4 6 45-25 52
3
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
4
 Сочи 26 14 4 8 42-29 46
5
 Локомотив 25 11 8 6 37-32 41
6
 Краснодар 25 11 6 8 36-27 39
7
 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
8
 Ростов 26 9 7 10 44-44 34
9
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
10
 Спартак 26 8 7 11 30-36 31
11
 Рубин 26 8 5 13 33-44 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 26 5 9 12 18-29 24
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
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30 тур
30.04 14:00
Динамо – Урал
 - : -
30.04 14:00
Рубин – Сочи
 - : -
30.04 16:30
Краснодар – Ростов
 - : -
30.04 19:30
Зенит – Локомотив
 - : -
1.05 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
1.05 16:30
Химки – Уфа
 - : -
1.05 19:00
Ахмат – ЦСКА
 - : -
2.05 19:00
Арсенал – Н. Новгород
 - : -
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 17
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 13
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 11
П
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 7
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Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 14 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 21 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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