«Зенит» — «Локомотив»: Гилерме снова пропустит шесть?
30 апреля в 27-м туре РПЛ «Зенит» сыграет дома с «Локомотивом». Победа хозяев и поражение «Динамо» принесет Санкт-Петербургу четвертый подряд чемпионский титул. Сделать прогноз на эту игру и получить до 10 000 рублей во фрибетах можно прямо сейчас.
Когда состоится и где смотреть матч «Зенит» — «Локомотив»
Игра пройдет в субботу, 30 апреля, на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Начало матча запланировано на 19.30 по московскому времени. В прямом эфире его можно будет посмотреть на сайте matchtv.ru и на платном тематическом канале «Матч! Премьер».
Прогноз и ставка на матч «Зенит» — «Локомотив» 30 апреля 2022 года
Противостояние «Зенита» и «Локомотива» по итогам субботнего матча может стать самым магическим в РПЛ. 2 мая 2021 года сине-бело-голубые забили в ворота Гилерме шесть мячей и за два тура до финиша сезона выиграли седьмой чемпионский титул. Та победа запомнилась не сколько благодаря результату, а из-за выходки Артема Дзюбы. Лучший бомбардир турнира вышел на церемонию награждения в костюме Дэдпула.
Спустя почти год волшебным образом история может повториться. «Зенит» находится в шаге от четвертого подряд чемпионства и снова готов оформить его в матче против «Локо». Правда, условия немного отличаются — на этот раз для триумфа петербуржцам нужна не только победа над «железнодорожниками», но еще и поражение «Динамо» в параллельном матче с «Уралом». Матч на «ВТБ Арене» завершится за 3.5 часа до начала игры в Санкт-Петербурге — возможно, к этому моменту «Зениту» останется выполнить лишь свою часть работы.
Как бы ни закончился матч с участием «Динамо», игру на «Газпром Арене» нужно смотреть всем фанатам российского футбола. «Зенит» и «Локомотив» — клубы-флагманы, которые не попрощались с легионерами и играют в сильнейших составах. Ребята вроде Малкома, Клаудиньо и Изидора создают на поле магию. А когда матч принципиальный, игра становится еще вкуснее.
Хотя «железнодорожники» не борются за чемпионство, им есть что терять. Команда Заура Хапова находится между двух огней — не утратила шансы на медали и прямую путевку в еврокубки, но в то же время может отдать пятую строчку. Сзади москвичей подпирают «Краснодар» и «Крылья Советов», а очный матч с «быками» впереди. Сдавать позиции нельзя, ведь в случае победы «Динамо» в БЕТСИТИ Кубке России можно попасть в евротурнир с того самого пятого места. Поэтому борьба в игре с «Зенитом» будет страшная.
Букмекерская компания БЕТСИТИ считает команду Сергея Семака явным фаворитом предстоящего матча. Коэффициент на победу хозяев — 1.27, это примерно 78% вероятности исхода. На «Локомотив» — 11.0 (9%), на ничью — 6.30 (13%).
Проблема «Локо» в отсутствии стабильности, которая так важна в играх против «Зенита». В последние недели «железнодорожники» обыграли «Спартак» (1:0), но крупно уступили «Ростову» (1:4). Одолели «Нижний» (2:1), но чудом увезли ничью из Сочи (2:2). Не спасает даже лидер команды Гилерме, который вернулся после травмы. Вратарю очень тяжело в одиночку добывать результат при постоянных ошибках обороны. Против сильнейшей команды России они будут смертельны.
Прогноз от СЭ: победа «Зенита» и тотал больше 2.5 гола за 1.74.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|26
|17
|7
|2
|61-25
|58
|
2
|Динамо
|26
|16
|4
|6
|45-25
|52
|
3
|ЦСКА
|26
|14
|5
|7
|38-25
|47
|
4
|Сочи
|26
|14
|4
|8
|42-29
|46
|
5
|Локомотив
|25
|11
|8
|6
|37-32
|41
|
6
|Краснодар
|25
|11
|6
|8
|36-27
|39
|
7
|Кр. Советов
|26
|11
|5
|10
|33-30
|38
|
8
|Ростов
|26
|9
|7
|10
|44-44
|34
|
9
|Ахмат
|26
|10
|2
|14
|31-37
|32
|
10
|Спартак
|26
|8
|7
|11
|30-36
|31
|
11
|Рубин
|26
|8
|5
|13
|33-44
|29
|
12
|Н. Новгород
|26
|7
|7
|12
|23-36
|28
|
13
|Химки
|26
|6
|10
|10
|30-42
|28
|
14
|Урал
|26
|5
|9
|12
|18-29
|24
|
15
|Уфа
|26
|4
|10
|12
|24-37
|22
|
16
|Арсенал
|26
|5
|6
|15
|25-52
|21
|30.04
|14:00
|
Динамо – Урал
|- : -
|30.04
|14:00
|
Рубин – Сочи
|- : -
|30.04
|16:30
|
Краснодар – Ростов
|- : -
|30.04
|19:30
|
Зенит – Локомотив
|- : -
|1.05
|14:00
|
Спартак – Кр. Советов
|- : -
|1.05
|16:30
|
Химки – Уфа
|- : -
|1.05
|19:00
|
Ахмат – ЦСКА
|- : -
|2.05
|19:00
|
Арсенал – Н. Новгород
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|17
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Федор Смолов
Динамо
|11
|П
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|14
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|21
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0