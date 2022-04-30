Команда Мойеса выдохлись в еврокубках.

1 мая 2022 года в матче 35-го тура АПЛ «Вест Хэм» примет «Арсенал». Игра начнется в 18.30 мск на Олимпийском стадионе в Лондоне. Обслужит ее опытный 53-летний арбитр Майк Дин. Команды занимают седьмое и четвертое места в таблице соответственно.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Вест Хэм» — «Арсенал» 1 мая 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом команду Артеты: на победу «Арсенала» коэффициент 1.74, это примерно 57% вероятности. Ничья идет с котировкой 4.00 (25%), успех «Вест Хэма» можно взять за 4.70 (18%).

«Канониры» успешно пробили тотал в матчах с «МЮ» (3:1) и «Челси» (4:2), а «Вест Хэм» сделал это в Лиге Европы с «Айнтрахтом» (1:2). Поэтому можно взять ТБ 2.5 за 1.96.

Котировка на «обе забьют» — 1.85. В последних пяти встречах между соперниками этот вариант сыграл трижды.

Считаете коэффициент на победу «Арсенала» слишком низким? Возьмите ставку Ф2(-1) за 2.34. Или Ф1(+1) за 1.60.

«Вест Хэм» — «Арсенал»: прогноз и анализ матча АПЛ 1 мая 2022 года

«Молотобойцы» в этом сезоне АПЛ выступают немного хуже, чем в прошлом. При этом результат еще можно повторить — до шестой строчки, где расположился «Манчестер Юнайтед», всего три очка. «Красных дьяволов» тащит Криштиану Роналду, на счету которого пять мячей в пяти последних матчах. У «Вест Хэма» такого лидера нет, и команда тормозит.

Но главный интерес команды Дэвида Мойеса сосредоточен сейчас не на АПЛ. Лондонцы находятся в шаге от финала Лиги Европы и в двух — от первого с 1965 года еврокубкового трофея. В первом полуфинальном матче «молотобойцы» проиграли 1:2 «Айнтрахту» при средней игре — пропустили уже на первой минуте, в створ попали всего два раза из 14 попыток. Вместе с этим поражением у «Вест Хэма» прервалась успешная домашняя серия — лондонцы не проигрывали на Олимпийском стадионе восемь матчей подряд. В ответной встрече через неделю придется приложить все силы, чтобы победить. Поэтому игра с «Арсеналом» может отойти на второй план.

В то же время у «канониров» дела идут на поправку. После трехматчевой серии из поражений Микель Артета зарядил команду для победы в двух топ-встречах. «Челси» «Арсенал» забил четыре мяча на выезде, а «Манчестер Юнайтед» отгрузил трешку дома. В обеих играх отлично проявил себя молодой талант Букайо Сака — на его счету два мяча. «Канониры», подгоняемые «Тоттенхэмом», все еще обороняют четвертое место. «Вест Хэм» побеждать нужно обязательно, и если гости включатся так же, как в последних играх, то сделают это. А еще, как в последних матчах, должны забить больше 1.5 мяча за 1.83.

Прогноз и ставка на матч «Вест Хэм» — «Арсенал»

Игроки «Вест Хэма» оставили много сил и эмоций в Лиге Европы, а выбор классных исполнителей у Дэвида Мойеса ограничен. Кем-то в матче против «Арсенала» придется пожертвовать, чтобы в следующий четверг отыграть гандикап в один мяч у «Айнтрахта». Более мотивированные и физически подготовленные «канониры» должны забрать три очка.

Рекомендуемая ставка: П2 за 1.74.