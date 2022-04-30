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«Вест Хэм» — «Арсенал»: команда Артеты отстоит место в зоне ЛЧ

Прогноз и ставка на матч АПЛ «Вест Хэм» — «Арсенал» 1 мая 2022 года
Артем Белинин
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Фото Global Look Press
Команда Мойеса выдохлись в еврокубках.

1 мая 2022 года в матче 35-го тура АПЛ «Вест Хэм» примет «Арсенал». Игра начнется в 18.30 мск на Олимпийском стадионе в Лондоне. Обслужит ее опытный 53-летний арбитр Майк Дин. Команды занимают седьмое и четвертое места в таблице соответственно.

Англия. Премьер-лига. 35-й тур
01 мая, 18:30. London Stadium (Лондон)
Вест Хэм
Арсенал

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Вест Хэм» — «Арсенал» 1 мая 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом команду Артеты: на победу «Арсенала» коэффициент 1.74, это примерно 57% вероятности. Ничья идет с котировкой 4.00 (25%), успех «Вест Хэма» можно взять за 4.70 (18%).

«Канониры» успешно пробили тотал в матчах с «МЮ» (3:1) и «Челси» (4:2), а «Вест Хэм» сделал это в Лиге Европы с «Айнтрахтом» (1:2). Поэтому можно взять ТБ 2.5 за 1.96.

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Котировка на «обе забьют» — 1.85. В последних пяти встречах между соперниками этот вариант сыграл трижды.

Считаете коэффициент на победу «Арсенала» слишком низким? Возьмите ставку Ф2(-1) за 2.34. Или Ф1(+1) за 1.60.

«Вест Хэм» — «Арсенал»: прогноз и анализ матча АПЛ 1 мая 2022 года

«Молотобойцы» в этом сезоне АПЛ выступают немного хуже, чем в прошлом. При этом результат еще можно повторить — до шестой строчки, где расположился «Манчестер Юнайтед», всего три очка. «Красных дьяволов» тащит Криштиану Роналду, на счету которого пять мячей в пяти последних матчах. У «Вест Хэма» такого лидера нет, и команда тормозит.

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Но главный интерес команды Дэвида Мойеса сосредоточен сейчас не на АПЛ. Лондонцы находятся в шаге от финала Лиги Европы и в двух — от первого с 1965 года еврокубкового трофея. В первом полуфинальном матче «молотобойцы» проиграли 1:2 «Айнтрахту» при средней игре — пропустили уже на первой минуте, в створ попали всего два раза из 14 попыток. Вместе с этим поражением у «Вест Хэма» прервалась успешная домашняя серия — лондонцы не проигрывали на Олимпийском стадионе восемь матчей подряд. В ответной встрече через неделю придется приложить все силы, чтобы победить. Поэтому игра с «Арсеналом» может отойти на второй план.

В то же время у «канониров» дела идут на поправку. После трехматчевой серии из поражений Микель Артета зарядил команду для победы в двух топ-встречах. «Челси» «Арсенал» забил четыре мяча на выезде, а «Манчестер Юнайтед» отгрузил трешку дома. В обеих играх отлично проявил себя молодой талант Букайо Сака — на его счету два мяча. «Канониры», подгоняемые «Тоттенхэмом», все еще обороняют четвертое место. «Вест Хэм» побеждать нужно обязательно, и если гости включатся так же, как в последних играх, то сделают это. А еще, как в последних матчах, должны забить больше 1.5 мяча за 1.83.

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Прогноз и ставка на матч «Вест Хэм» — «Арсенал»

Игроки «Вест Хэма» оставили много сил и эмоций в Лиге Европы, а выбор классных исполнителей у Дэвида Мойеса ограничен. Кем-то в матче против «Арсенала» придется пожертвовать, чтобы в следующий четверг отыграть гандикап в один мяч у «Айнтрахта». Более мотивированные и физически подготовленные «канониры» должны забрать три очка.

Рекомендуемая ставка: П2 за 1.74.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Вест Хэм Юнайтед
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 18 7 2 64-26 61
2
 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
5
 Краснодар 26 12 6 8 38-28 42
6
 Локомотив 26 11 8 7 38-35 41
7
 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
8
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
9
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
10
 Спартак 26 8 7 11 30-36 31
11
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
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30 тур
30.04 14:00
Динамо – Урал
 2 : 3
30.04 14:00
Рубин – Сочи
 0 : 6
30.04 16:30
Краснодар – Ростов
 2 : 1
30.04 19:30
Зенит – Локомотив
 3 : 1
1.05 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
1.05 16:30
Химки – Уфа
 - : -
1.05 19:00
Ахмат – ЦСКА
 - : -
2.05 19:00
Арсенал – Н. Новгород
 - : -
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 17
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 13
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Матео Кассьерра

Сочи

 11
П
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
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Антон Зиньковский

Крылья Советов

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 14 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 21 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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