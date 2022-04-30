«Вест Хэм» — «Арсенал»: команда Артеты отстоит место в зоне ЛЧ
1 мая 2022 года в матче 35-го тура АПЛ «Вест Хэм» примет «Арсенал». Игра начнется в 18.30 мск на Олимпийском стадионе в Лондоне. Обслужит ее опытный 53-летний арбитр Майк Дин. Команды занимают седьмое и четвертое места в таблице соответственно.
Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Вест Хэм» — «Арсенал» 1 мая 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом команду Артеты: на победу «Арсенала» коэффициент 1.74, это примерно 57% вероятности. Ничья идет с котировкой 4.00 (25%), успех «Вест Хэма» можно взять за 4.70 (18%).
«Канониры» успешно пробили тотал в матчах с «МЮ» (3:1) и «Челси» (4:2), а «Вест Хэм» сделал это в Лиге Европы с «Айнтрахтом» (1:2). Поэтому можно взять ТБ 2.5 за 1.96.
Котировка на «обе забьют» — 1.85. В последних пяти встречах между соперниками этот вариант сыграл трижды.
Считаете коэффициент на победу «Арсенала» слишком низким? Возьмите ставку Ф2(-1) за 2.34. Или Ф1(+1) за 1.60.
«Вест Хэм» — «Арсенал»: прогноз и анализ матча АПЛ 1 мая 2022 года
«Молотобойцы» в этом сезоне АПЛ выступают немного хуже, чем в прошлом. При этом результат еще можно повторить — до шестой строчки, где расположился «Манчестер Юнайтед», всего три очка. «Красных дьяволов» тащит Криштиану Роналду, на счету которого пять мячей в пяти последних матчах. У «Вест Хэма» такого лидера нет, и команда тормозит.
Но главный интерес команды Дэвида Мойеса сосредоточен сейчас не на АПЛ. Лондонцы находятся в шаге от финала Лиги Европы и в двух — от первого с 1965 года еврокубкового трофея. В первом полуфинальном матче «молотобойцы» проиграли 1:2 «Айнтрахту» при средней игре — пропустили уже на первой минуте, в створ попали всего два раза из 14 попыток. Вместе с этим поражением у «Вест Хэма» прервалась успешная домашняя серия — лондонцы не проигрывали на Олимпийском стадионе восемь матчей подряд. В ответной встрече через неделю придется приложить все силы, чтобы победить. Поэтому игра с «Арсеналом» может отойти на второй план.
В то же время у «канониров» дела идут на поправку. После трехматчевой серии из поражений Микель Артета зарядил команду для победы в двух топ-встречах. «Челси» «Арсенал» забил четыре мяча на выезде, а «Манчестер Юнайтед» отгрузил трешку дома. В обеих играх отлично проявил себя молодой талант Букайо Сака — на его счету два мяча. «Канониры», подгоняемые «Тоттенхэмом», все еще обороняют четвертое место. «Вест Хэм» побеждать нужно обязательно, и если гости включатся так же, как в последних играх, то сделают это. А еще, как в последних матчах, должны забить больше 1.5 мяча за 1.83.
Прогноз и ставка на матч «Вест Хэм» — «Арсенал»
Игроки «Вест Хэма» оставили много сил и эмоций в Лиге Европы, а выбор классных исполнителей у Дэвида Мойеса ограничен. Кем-то в матче против «Арсенала» придется пожертвовать, чтобы в следующий четверг отыграть гандикап в один мяч у «Айнтрахта». Более мотивированные и физически подготовленные «канониры» должны забрать три очка.
Рекомендуемая ставка: П2 за 1.74.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|27
|18
|7
|2
|64-26
|61
|
2
|Динамо
|27
|16
|4
|7
|47-28
|52
|
3
|Сочи
|27
|15
|4
|8
|48-29
|49
|
4
|ЦСКА
|26
|14
|5
|7
|38-25
|47
|
5
|Краснодар
|26
|12
|6
|8
|38-28
|42
|
6
|Локомотив
|26
|11
|8
|7
|38-35
|41
|
7
|Кр. Советов
|26
|11
|5
|10
|33-30
|38
|
8
|Ростов
|27
|9
|7
|11
|45-46
|34
|
9
|Ахмат
|26
|10
|2
|14
|31-37
|32
|
10
|Спартак
|26
|8
|7
|11
|30-36
|31
|
11
|Рубин
|27
|8
|5
|14
|33-50
|29
|
12
|Н. Новгород
|26
|7
|7
|12
|23-36
|28
|
13
|Химки
|26
|6
|10
|10
|30-42
|28
|
14
|Урал
|27
|6
|9
|12
|21-31
|27
|
15
|Уфа
|26
|4
|10
|12
|24-37
|22
|
16
|Арсенал
|26
|5
|6
|15
|25-52
|21
|30.04
|14:00
|
Динамо – Урал
|2 : 3
|30.04
|14:00
|
Рубин – Сочи
|0 : 6
|30.04
|16:30
|
Краснодар – Ростов
|2 : 1
|30.04
|19:30
|
Зенит – Локомотив
|3 : 1
|1.05
|14:00
|
Спартак – Кр. Советов
|- : -
|1.05
|16:30
|
Химки – Уфа
|- : -
|1.05
|19:00
|
Ахмат – ЦСКА
|- : -
|2.05
|19:00
|
Арсенал – Н. Новгород
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|17
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|11
|П
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|14
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|21
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0