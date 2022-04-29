«Ньюкасл» — «Ливерпуль»: прогноз на матч АПЛ 30 апреля 2022 года
30 апреля 2022 года в матче 35-го тура АПЛ «Ньюкасл» примет «Ливерпуль». Встреча начнется в 14.30 мск на стадионе «Сент-Джеймс Парк». Команды занимают второе и девятое места в турнирной таблице соответственно.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом команду Юргена Клоппа: на победу красных можно поставить с коэффициентом 1.43, это примерно 69% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.80 (20%), успех «Ньюкасла» оценивается котировкой 7.70 (11%).
При ставке 1 000 рублей на ничью в случае успешного исхода выплата составит 4 800 рублей.
Считаете, что «Ньюкасл» вмешается в чемпионскую гонку и поможет «Сити»? На то, что «сороки» не проиграют, можно поставить за 3.00.
У хозяев немного шансов даже на один гол — коэффициент 1.70. Но если вы очень верите в атаку команды Эдди Хау, можете поставить на ИТБ1 (1.5) за 4.20, обратный исход идет за 1.23. У «Ливерпуля» немало шансов даже на два гола — ИТБ 2.5 у красных идет за 2.65, противоположный исход — за 1.48.
Матчи с участием команд не часто завершаются голами в обе стороны (в четырех случаях из десяти), поэтому можно взять «обе забьют — нет» за 1.92.
Если ожидаете напряженной игры и активности судьи — ставьте на пенальти за 2.50. В отличие от 11-метрового, красная карточка маловероятна — она оценена котировкой 6.00. Пенальти и удаление вместе — коэффициент 11.0.
Наиболее вероятный точный счет — победа «Ливерпуля» 2:0 за 6.60.
Прогноз и ставка на матч «Ньюкасл» — «Ливерпуль»
«Ньюкасл» с начала марта проиграл три матча, но сейчас находится на серии из четырех побед подряд. Есть важный момент — соперников равных или чуть слабее «сороки» обыгрывают (исключением стал «Эвертон»), а двум топ-клубам — «Челси» и «Тоттенхэму» — уступили. Против еще более мощного и стабильного «Ливерпуля» команде Эдди Хау не выстоять.
Рекомендуемая ставка: П2 и тотал голов «Ливерпуля» больше 1.5 за коэффициент 1.71.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|26
|17
|7
|2
|61-25
|58
|
2
|Динамо
|26
|16
|4
|6
|45-25
|52
|
3
|ЦСКА
|26
|14
|5
|7
|38-25
|47
|
4
|Сочи
|26
|14
|4
|8
|42-29
|46
|
5
|Локомотив
|25
|11
|8
|6
|37-32
|41
|
6
|Краснодар
|25
|11
|6
|8
|36-27
|39
|
7
|Кр. Советов
|26
|11
|5
|10
|33-30
|38
|
8
|Ростов
|26
|9
|7
|10
|44-44
|34
|
9
|Ахмат
|26
|10
|2
|14
|31-37
|32
|
10
|Спартак
|26
|8
|7
|11
|30-36
|31
|
11
|Рубин
|26
|8
|5
|13
|33-44
|29
|
12
|Н. Новгород
|26
|7
|7
|12
|23-36
|28
|
13
|Химки
|26
|6
|10
|10
|30-42
|28
|
14
|Урал
|26
|5
|9
|12
|18-29
|24
|
15
|Уфа
|26
|4
|10
|12
|24-37
|22
|
16
|Арсенал
|26
|5
|6
|15
|25-52
|21
|30.04
|14:00
|
Динамо – Урал
|- : -
|30.04
|14:00
|
Рубин – Сочи
|- : -
|30.04
|16:30
|
Краснодар – Ростов
|- : -
|30.04
|19:30
|
Зенит – Локомотив
|- : -
|1.05
|14:00
|
Спартак – Кр. Советов
|- : -
|1.05
|16:30
|
Химки – Уфа
|- : -
|1.05
|19:00
|
Ахмат – ЦСКА
|- : -
|2.05
|19:00
|
Арсенал – Н. Новгород
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|17
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Федор Смолов
Динамо
|11
|П
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|14
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|21
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0