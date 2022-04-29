30 апреля 2022 года в матче 35-го тура АПЛ «Ньюкасл» примет «Ливерпуль». Встреча начнется в 14.30 мск на стадионе «Сент-Джеймс Парк». Команды занимают второе и девятое места в турнирной таблице соответственно.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом команду Юргена Клоппа: на победу красных можно поставить с коэффициентом 1.43, это примерно 69% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.80 (20%), успех «Ньюкасла» оценивается котировкой 7.70 (11%).

При ставке 1 000 рублей на ничью в случае успешного исхода выплата составит 4 800 рублей.

Считаете, что «Ньюкасл» вмешается в чемпионскую гонку и поможет «Сити»? На то, что «сороки» не проиграют, можно поставить за 3.00.

У хозяев немного шансов даже на один гол — коэффициент 1.70. Но если вы очень верите в атаку команды Эдди Хау, можете поставить на ИТБ1 (1.5) за 4.20, обратный исход идет за 1.23. У «Ливерпуля» немало шансов даже на два гола — ИТБ 2.5 у красных идет за 2.65, противоположный исход — за 1.48.

Матчи с участием команд не часто завершаются голами в обе стороны (в четырех случаях из десяти), поэтому можно взять «обе забьют — нет» за 1.92.

Если ожидаете напряженной игры и активности судьи — ставьте на пенальти за 2.50. В отличие от 11-метрового, красная карточка маловероятна — она оценена котировкой 6.00. Пенальти и удаление вместе — коэффициент 11.0.

Наиболее вероятный точный счет — победа «Ливерпуля» 2:0 за 6.60.

Прогноз и ставка на матч «Ньюкасл» — «Ливерпуль»

«Ньюкасл» с начала марта проиграл три матча, но сейчас находится на серии из четырех побед подряд. Есть важный момент — соперников равных или чуть слабее «сороки» обыгрывают (исключением стал «Эвертон»), а двум топ-клубам — «Челси» и «Тоттенхэму» — уступили. Против еще более мощного и стабильного «Ливерпуля» команде Эдди Хау не выстоять.

Рекомендуемая ставка: П2 и тотал голов «Ливерпуля» больше 1.5 за коэффициент 1.71.