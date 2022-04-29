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«Ньюкасл» — «Ливерпуль»: прогноз на матч АПЛ 30 апреля 2022 года

Прогноз на матч АПЛ «Ньюкасл» — «Ливерпуль» 30 апреля 2022 года
Артем Белинин
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Фото Global Look Press

30 апреля 2022 года в матче 35-го тура АПЛ «Ньюкасл» примет «Ливерпуль». Встреча начнется в 14.30 мск на стадионе «Сент-Джеймс Парк». Команды занимают второе и девятое места в турнирной таблице соответственно.

Англия. Премьер-лига. 35-й тур
30 апр, 14:30. St James' Park (Ньюкасл)
Ньюкасл Юнайтед
Ливерпуль

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом команду Юргена Клоппа: на победу красных можно поставить с коэффициентом 1.43, это примерно 69% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.80 (20%), успех «Ньюкасла» оценивается котировкой 7.70 (11%).

При ставке 1 000 рублей на ничью в случае успешного исхода выплата составит 4 800 рублей.

Считаете, что «Ньюкасл» вмешается в чемпионскую гонку и поможет «Сити»? На то, что «сороки» не проиграют, можно поставить за 3.00.

У хозяев немного шансов даже на один гол — коэффициент 1.70. Но если вы очень верите в атаку команды Эдди Хау, можете поставить на ИТБ1 (1.5) за 4.20, обратный исход идет за 1.23. У «Ливерпуля» немало шансов даже на два гола — ИТБ 2.5 у красных идет за 2.65, противоположный исход — за 1.48.

Матчи с участием команд не часто завершаются голами в обе стороны (в четырех случаях из десяти), поэтому можно взять «обе забьют — нет» за 1.92.

Если ожидаете напряженной игры и активности судьи — ставьте на пенальти за 2.50. В отличие от 11-метрового, красная карточка маловероятна — она оценена котировкой 6.00. Пенальти и удаление вместе — коэффициент 11.0.

Кевин де&nbsp;Брёйне, &laquo;Манчестер Сити&raquo;. «Лидс» — «Манчестер Сити»: останется ли команда Пепа лидером АПЛ?

Наиболее вероятный точный счет — победа «Ливерпуля» 2:0 за 6.60.

Прогноз и ставка на матч «Ньюкасл» — «Ливерпуль»

«Ньюкасл» с начала марта проиграл три матча, но сейчас находится на серии из четырех побед подряд. Есть важный момент — соперников равных или чуть слабее «сороки» обыгрывают (исключением стал «Эвертон»), а двум топ-клубам — «Челси» и «Тоттенхэму» — уступили. Против еще более мощного и стабильного «Ливерпуля» команде Эдди Хау не выстоять.

Рекомендуемая ставка: П2 и тотал голов «Ливерпуля» больше 1.5 за коэффициент 1.71.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Ливерпуль
ФК Ньюкасл Юнайтед
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 17 7 2 61-25 58
2
 Динамо 26 16 4 6 45-25 52
3
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
4
 Сочи 26 14 4 8 42-29 46
5
 Локомотив 25 11 8 6 37-32 41
6
 Краснодар 25 11 6 8 36-27 39
7
 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
8
 Ростов 26 9 7 10 44-44 34
9
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
10
 Спартак 26 8 7 11 30-36 31
11
 Рубин 26 8 5 13 33-44 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 26 5 9 12 18-29 24
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
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30 тур
30.04 14:00
Динамо – Урал
 - : -
30.04 14:00
Рубин – Сочи
 - : -
30.04 16:30
Краснодар – Ростов
 - : -
30.04 19:30
Зенит – Локомотив
 - : -
1.05 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
1.05 16:30
Химки – Уфа
 - : -
1.05 19:00
Ахмат – ЦСКА
 - : -
2.05 19:00
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 - : -
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