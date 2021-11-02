2 ноября «Ювентус» на туринской «Альянц-Арене» сыграет в 4-м туре Лиги чемпионов против «Зенита». Начало встречи — в 23.00. Прямую трансляцию покажет телеканал «Матч ТВ».

«Зенит» занимает третье место в группе H с тремя очками. «Ювентус» — лидер квартета. Команда набрала девять очков за три игры.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ называют «Ювентус» фаворитом этой встречи. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.55 — это 62% вероятности. Ничья в грядущей игре оценивается в 4.10 (23%), а победа «Зенита» — в 5.70 (15%).

При ставке в 1000 рублей на ничью потенциальная выплата составит 4100 рублей.

Ф1(-1.5) доступна за 2.55, а Ф2(+1.5) — за 1.51.

Тотал мячей больше 2.5 есть в линии за 1.97. ТМ можно взять за 1.98.

Голы «Зенита» в двух таймах можно забрать за 7.30. Аналогичный исход на «Ювентус» есть за 2.60.