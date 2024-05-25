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Сегодня, 09:31

Березуцкий — о словах Вернблума о клубе: «Руководство ЦСКА меня убьет»

Виктория Кравченко
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Алексей Березуцкий.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывший защитник ЦСКА и сборной России по футболу Алексей Березуцкий рассказал, что думает об интервью экс-игрока армейцев Понтуса Вернблума. Он поделился мнением о словах шведа по поводу состояния клубной базы.

«Меня руководство ЦСКА убьет за это. Это называется очень просто. Ты купил себе новый Mercedes S-класса и обслуживаешь его в гараже. В ЦСКА не было прямо слишком дорогих покупок, но сам факт: ты берешь игрока за 7, 8, 12 миллионов, а потом начинаешь обслуживать этих футболистов в условиях, когда идеально развиваться не можешь», — сказал Березуцкий на YouTube-канале Михаила Моссаковского.

Ранее 37-летний Вернблум принес извинения перед народом Швеции за свое выступление за ЦСКА. Швед играл за армейцев с 2012 по 2018 год. Всего за красно-синих он провел 224 матча во всех турнирах, забил 22 гола и отдал 17 результативных передач. Вместе с москвичами полузащитник стал трехкратным чемпионом России. Футболист завершил карьеру в 2021 году.

Алексей Березуцкий
Понтус Вернблум
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 29 16 8 5 53-38 56
2
 Зенит 29 16 6 7 50-26 54
3
 Краснодар 29 15 8 6 44-29 53
4
 Локомотив 29 13 11 5 49-37 50
5
 Спартак 29 14 7 8 41-32 49
6
 ЦСКА 29 11 12 6 54-40 45
7
 Ростов 29 12 7 10 42-44 43
8
 Рубин 29 11 8 10 30-37 41
9
 Кр. Советов 29 11 7 11 45-43 40
10
 Ахмат 29 10 5 14 33-43 35
11
 Урал 29 7 9 13 30-44 30
12
 Оренбург 29 7 9 13 34-41 30
13
 Факел 29 6 11 12 20-31 29
14
 Пари НН 29 8 5 16 28-50 29
15
 Балтика 29 7 5 17 32-39 26
16
 Сочи 29 5 8 16 36-47 23
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25.05 16:30
Зенит – Ростов
 - : -
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 - : -
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 - : -
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 - : -
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 - : -
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 - : -
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 - : -
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