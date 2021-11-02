2 ноября стартует 4-й тур Лиги чемпионов. В группе E сыграют киевское «Динамо» и «Барселона». Встреча пройдет на Олимпийском стадионе в Киеве и начнется в 23.00. Трансляцию покажет канал «Матч Футбол 2».

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче победу одержит «Барселона». На успех каталонцев можно поставить с котировкой 1.66 — это примерно 62% вероятности. Ничью можно взять за 4.40 (23%), а победа «Динамо» (15%) есть за 5.40.

При ставке в 1000 рублей на победу «Динамо» потенциальная выплата составит 5400 рублей.

Ф1(+1.5) доступна за 1.45, а Ф2(+1.5) — за 2.75.

Ставку «Динамо» не проиграет" можно взять за 2.30.

Шансы «Динамо» забить больше одного мяча оцениваются коэффициентом 3.20.

Уверены, что «Барселона» сумеет отличиться больше одного раза в матче? ИТБ2 (2.5) доступна также за 3.20.

Аналитики БЕТСИТИ считают счет 0:2 в основное время наиболее вероятным в матче: коэффициент — 7.50.