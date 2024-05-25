«Краснодар» — «Динамо»: гол Кордобы отменили из-за офсайда

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Гол нападающего «Краснодара» Джона Кордобы отменили в матче против «Динамо» в 30-м туре РПЛ.

Колумбиец поразил ворота бело-голубых на 32-й минуте, но в итоге гол отменили из-за положения вне игры. Счет остался ничейным — 0:0.

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