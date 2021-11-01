«Зенит» сотворит чудо в Турине, «Ливерпуль» разберется с «Атлетико». Прогноз на Лигу чемпионов

«Ювентус» не выигрывал после матча в Санкт-Петербурге.

2 и 3 ноября пройдут матчи 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. «Зенит» во вторник сыграет в гостях у «Ювентуса», а в центральной встрече тура на «Энфилде» «Ливерпуль» примет «Атлетико». «СЭ» сделал прогнозы на оба матча. Поставьте на любую игру Лиги чемпионов и получите до 1500 рублей просто за регистрацию в мобильном приложении БЕТСИТИ.

Где смотреть матчи Лиги чемпионов

Федеральный канал «Матч ТВ» в прямом эфире покажет четыре игры 4-го тура. Во вторник — две в группе H: «Мальме» — «Челси» (начало трансляции в 20.30) и «Ювентус» — «Зенит» (22.45). В среду — встречи мадридского «Реала» и «Шахтера» (20.30), а также «Ливерпуля» и «Атлетико» (22.45).

Платный канал «Матч! Футбол 1» во вторник будет в прямом эфире транслировать матчи «Вольфсбург» — «Зальцбург» (20.30) и «Аталанта» — «Манчестер Юнайтед» (22.45), в среду — встречи «Милана» с «Порту» (20.30) и «Лейпцига» с «ПСЖ» (22.45).

На канале «Матч! Футбол 2» во вторник можно будет увидеть игру киевского «Динамо» с «Барселоной» (22.45), в среду — «Шерифа» и «Интера» (22.45). «Матч! Футбол 3» во вторник покажет матч «Бавария» — «Бенфика» (22.45), в среду — «Боруссия» — «Аякс» (22.45).

На канале «Матч Премьер» с 23.00 оба дня будут транслироваться онлайн все игры Лиги чемпионов одновременно.

Сергей Семак. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

«Ювентус» — «Зенит»: прогноз и ставка на матч 2 ноября

Две недели назад петербургский и туринский клубы провели равный матч. «Зенит» превзошел «Ювентус» по ударам, хорошо действовал на контратаках, а итальянский гранд забил единственный гол в концовке после навеса с фланга. Матч показал, что сине-бело-голубые уже сейчас могут бороться с топ-клубами, а для ничьей им не хватило опыта и везения.

После матча в Петербурге «Ювентус» провел три игры: ничья с «Интером» и поражения от «Сассуоло» и «Вероны». Сейчас команда Массимилиано Аллегри уже не выглядит так страшно, как перед игрой в России. Оптимизма перед встречей добавляют результаты последних двух игр «Зенита» — 11:2 в битвах со «Спартаком» и «Динамо». Чемпионы России находятся в прекрасной форме и могут отобрать очки у итальянцев.

Букмекерская компания БЕТСИТИ оценивает вероятность победы «Ювентуса» коэффициентом 1.43. На успех «Зенита» можно поставить за внушительные 7.50, на ничью — за 4.50.

Перед гостевой встречей с «Челси» команда Семака тоже считалась явным аутсайдером. Но игра петербуржцев в последние недели доказывает, что они могут сотворить чудо. И уж точно не проиграют с крупным счетом. Поэтому есть смысл поставить на гостей с плюсовой форой.

Прогноз «СЭ»: победа «Зенита» с форой (+1) с отличным коэффициентом 2.10.

Юрген Клопп. Фото Reuters

«Ливерпуль» — «Атлетико»: прогноз и ставка на матч 3 ноября

Главными претендентами на победу в Лиге чемпионов считаются «ПСЖ», «Манчестер Сити» и «Бавария», но команда Юргена Клоппа на старте сезона играет так великолепно, что вполне может вновь взять еврокубок. «Ливерпуль» еще ни разу не проиграл и регулярно забивает по 3-5 мячей.

«Атлетико» пока не так ярок. Действующие чемпионы Испании могут не выйти в плей-офф Лиги чемпионов, да и в ла лиге столкнулись с трудностями.

По мнению партнеров «Ливерпуля» букмекерской компании БЕТСИТИ, больше шансов на три очка у англичан. Коэффициент на победу хозяев — 1.66, на «Атлетико» — 5.00, на ничью — 4.00.

Две недели назад в Мадриде «Атлетико» уступил «Ливерпулю» со счетом 2:3, хотя и едва не отыгрался в меньшинстве. Сейчас у команды Диего Симеоне не будет дисквалифицированного Антуана Гризманна, который оформил дубль в предыдущей встрече. Вероятнее всего, у красных не возникнет особых проблем.

Прогноз «СЭ»: Победа «Ливерпуля» с коэффициентом 1.66.

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