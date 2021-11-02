2 ноября в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» отправится в гости к «Ювентусу». Встреча пройдет в Турине на стадионе «Альянц — Ювентус», начало — в 23.00. Прямую трансляцию покажет телеканал «Матч ТВ». Эфир стартует в 22.45.

Коллектив Аллегри — фаворит встречи, по мнению аналитического отдела букмекерской компании БЕТСИТИ. Поставить на «Ювентус» можно за 1.55 — это примерно 62% вероятности. Шансы «Зенита» победить оцениваются коэффициентом 6.70 (14%), а ничья идет за 4.10 (24%).

При ставке в 1000 рублей на «Зенит» можно выиграть 6700 рублей в случае успеха питерской команды.

Ф1(-1) идет за 1.97, а Ф2(+1) — за 1.90.

Тотал голов больше 2.5 можно взять за 1.90, а ТМ 2.5 — за 1.97.

Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 1.96. Обратный исход доступен с коэффициентом 1.84.

Вероятность пенальти оценивается котировкой 2.70, а удаления — 4.00.

Наиболее вероятный автор гола в составе «Ювентуса» — Альваро Мората. Вероятность того, что он забьет, оценивается коэффициентом 2.10.

Аналитики БЕТСИТИ полагают, что у Сердара Азмуна наивысшие шансы отличиться в составе «Зенита». Поставить на его гол можно за 3.50.

Три наиболее вероятных точных счета матча, по мнению аналитиков БЕТСИТИ:

— 1:0 — коэффициент 6.40;

— 2:0 — 6.90;

— 1:1 — 7.40.