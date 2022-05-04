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«Краснодар» — «Локомотив»: где смотреть матч РПЛ 4 мая 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ «Краснодар» — «Локомотив» 4 мая 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Маринато Гилерме («Локомотив»).
Фото Global Look Press

В отложенном матче 19-го тура чемпионата России «Краснодар» на одноименном стадионе примет «Локомотив». Игра намечена на 4 мая 2022 года и начнется в 19.00 мск. В прямом эфире ее можно будет посмотреть на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Премьер». Начало трансляции — в 18.55 мск. Обслужит встречу арбитр Владимир Москалев.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 19-й тур
04 мая, 19:00. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
Локомотив

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев фаворитами встречи. На победу «Краснодара» доступен коэффициент 2.50, вероятность исхода — 40%. Успех «Локомотива» оценен котировкой 2.80 (35%), ничья — 3.60 (25%).

Ставка в 1000 рублей на победу москвичей в случае благоприятного исхода принесет 2800 рублей.

На то, что «Локомотив» не проиграет, можно поставить с коэффициентом 1.57.

Хотите подстраховать ставку на одну из команд? Ф1(0) доступна за 1.83, Ф2(0) — за 2.04. В случае ничьей сумма ставки вернется на счет.

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Из последних пяти матчей между командами только два завершились обоюдными голами. На «обе забьют» котировка 1.77, на «обе забьют — нет» — 2.05.

Самый вероятный счет матча, по мнению аналитиков, — ничья 1:1 за 6.30.

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РПЛ
ФК Краснодар
ФК Локомотив (Москва)
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 18 7 2 64-26 61
2
 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 27 14 5 8 38-27 47
5
 Краснодар 26 12 6 8 38-28 42
6
 Локомотив 26 11 8 7 38-35 41
7
 Кр. Советов 27 11 5 11 34-32 38
8
 Ахмат 27 11 2 14 33-37 35
9
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
10
 Спартак 27 9 7 11 32-37 34
11
 Н. Новгород 27 7 8 12 25-38 29
12
 Химки 27 6 11 10 31-43 29
13
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 27 4 11 12 25-38 23
16
 Арсенал 27 5 7 15 27-54 22
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
6.04 19:00
Ростов – Кр. Советов
 1 : 0
4.05 19:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
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Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 18
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Дмитрий Полоз

Ростов

 13
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Матео Кассьерра

Сочи

 11
П
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
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Антон Зиньковский

Крылья Советов

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 15 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 22 1 4
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Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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