В отложенном матче 19-го тура чемпионата России «Краснодар» на одноименном стадионе примет «Локомотив». Игра намечена на 4 мая 2022 года и начнется в 19.00 мск. В прямом эфире ее можно будет посмотреть на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Премьер». Начало трансляции — в 18.55 мск. Обслужит встречу арбитр Владимир Москалев.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев фаворитами встречи. На победу «Краснодара» доступен коэффициент 2.50, вероятность исхода — 40%. Успех «Локомотива» оценен котировкой 2.80 (35%), ничья — 3.60 (25%).

Ставка в 1000 рублей на победу москвичей в случае благоприятного исхода принесет 2800 рублей.

На то, что «Локомотив» не проиграет, можно поставить с коэффициентом 1.57.

Хотите подстраховать ставку на одну из команд? Ф1(0) доступна за 1.83, Ф2(0) — за 2.04. В случае ничьей сумма ставки вернется на счет.

Из последних пяти матчей между командами только два завершились обоюдными голами. На «обе забьют» котировка 1.77, на «обе забьют — нет» — 2.05.

Самый вероятный счет матча, по мнению аналитиков, — ничья 1:1 за 6.30.