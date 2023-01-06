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«Вашингтон» — «Нэшвилл»: прогноз на матч НХЛ 7 января 2023 года

Прогноз на матч НХЛ «Вашингтон» — «Нэшвилл» 7 января 2023 года
Артемий Кутейников
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Александр Овечкин и партнеры по «Вашингтон Кэпиталз».
Фото Global Look Press

7 января в матче регулярного чемпионата НХЛ команда Александра Овечкина «Вашингтон Кэпиталз» столкнется с соперником из Западной конференции «Нэшвилл Предаторз». Игра начнется в 03.00 по московскому времени. В России не показывают НХЛ.

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Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение хозяевам: поставить на победу «Вашингтона» в основное время можно с коэффициентом 2.07, это примерно 47% вероятности. Успех гостей предложен с котировкой 3.10 (31%), ничья идет за 4.20 (22%).

Ставка в 1000 рублей на победу фаворита при благополучном исходе принесет 2070 рублей.

Поставить на победу «Вашингтона» с учетом овертайма и серии буллитов можно за 1.64, этот рынок на «Нэшвилл» предложен за 2.32.

Также на матч доступен широкий выбор ставок на результат с форой:

• Ф1(-1.5) идет за 2.55, Ф2(+1.5) — за 1.52;

• Ф1(0) можно взять за 1.60, Ф2(0) — за 2.40.

Команды уже встречались в этом сезоне: 30 октября «Кэпиталз» в гостях разгромили соперника 3:0, Овечкин в том матче забил последнюю шайбу. Победная серия «Кэпс» в играх с «Нэшвиллом» достигла уже трех матчей. Поставить на то, что в предстоящей встрече «Предаторз» хотя бы не проиграют в основное время, можно за 1.76.

Аналитики предвкушают результативную игру: тотал больше 5.5 гола доступен за 1.53, ТМ 5.5 — за 2.60.

Овечкин — самый вероятный автор гола в предстоящей игре. Рынок на заброшенную шайбу от Александра предложен с котировкой 1.80. Россиянин отличается на протяжении четырех игр, в которых настрелял семь шайб.

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Прогноз и ставка на матч «Вашингтон» — «Нэшвилл» 7 января 2023 года

«Вашингтон» набрал отличную форму: столичная команда идет шестой на «Востоке», а в последних 15 играх в НХЛ выиграла 12. Шикарно выступает Овечкин: русский форвард в последних четырех матчах настрелял семь шайб, а всего в этом сезоне оформил уже 29 голов — третий результат в лиге. Также неплохо выступает Евгений Кузнецов: набрал 36 баллов по системе «гол+пас» и отличился результативными действиями на протяжении семи встреч.

«Нэшвилл» же движется 11-м на «Западе» и пока пролетает мимо плей-офф. В последних 14 матчах в НХЛ команда одержала лишь пять побед.

Рекомендуемая ставка: победа хозяев за 2.07.

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«Торпедо» — «Спартак»: где смотреть матч КХЛ 6 января 2023 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
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 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
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3.03 00:00
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