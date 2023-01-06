7 января в матче регулярного чемпионата НХЛ команда Александра Овечкина «Вашингтон Кэпиталз» столкнется с соперником из Западной конференции «Нэшвилл Предаторз». Игра начнется в 03.00 по московскому времени. В России не показывают НХЛ.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение хозяевам: поставить на победу «Вашингтона» в основное время можно с коэффициентом 2.07, это примерно 47% вероятности. Успех гостей предложен с котировкой 3.10 (31%), ничья идет за 4.20 (22%).

Ставка в 1000 рублей на победу фаворита при благополучном исходе принесет 2070 рублей.

Поставить на победу «Вашингтона» с учетом овертайма и серии буллитов можно за 1.64, этот рынок на «Нэшвилл» предложен за 2.32.

Также на матч доступен широкий выбор ставок на результат с форой:

• Ф1(-1.5) идет за 2.55, Ф2(+1.5) — за 1.52;

• Ф1(0) можно взять за 1.60, Ф2(0) — за 2.40.

Команды уже встречались в этом сезоне: 30 октября «Кэпиталз» в гостях разгромили соперника 3:0, Овечкин в том матче забил последнюю шайбу. Победная серия «Кэпс» в играх с «Нэшвиллом» достигла уже трех матчей. Поставить на то, что в предстоящей встрече «Предаторз» хотя бы не проиграют в основное время, можно за 1.76.

Аналитики предвкушают результативную игру: тотал больше 5.5 гола доступен за 1.53, ТМ 5.5 — за 2.60.

Овечкин — самый вероятный автор гола в предстоящей игре. Рынок на заброшенную шайбу от Александра предложен с котировкой 1.80. Россиянин отличается на протяжении четырех игр, в которых настрелял семь шайб.

Прогноз и ставка на матч «Вашингтон» — «Нэшвилл» 7 января 2023 года

«Вашингтон» набрал отличную форму: столичная команда идет шестой на «Востоке», а в последних 15 играх в НХЛ выиграла 12. Шикарно выступает Овечкин: русский форвард в последних четырех матчах настрелял семь шайб, а всего в этом сезоне оформил уже 29 голов — третий результат в лиге. Также неплохо выступает Евгений Кузнецов: набрал 36 баллов по системе «гол+пас» и отличился результативными действиями на протяжении семи встреч.

«Нэшвилл» же движется 11-м на «Западе» и пока пролетает мимо плей-офф. В последних 14 матчах в НХЛ команда одержала лишь пять побед.

Рекомендуемая ставка: победа хозяев за 2.07.