«Вашингтон» — «Нэшвилл»: прогноз на матч НХЛ 7 января 2023 года
7 января в матче регулярного чемпионата НХЛ команда Александра Овечкина «Вашингтон Кэпиталз» столкнется с соперником из Западной конференции «Нэшвилл Предаторз». Игра начнется в 03.00 по московскому времени. В России не показывают НХЛ.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение хозяевам: поставить на победу «Вашингтона» в основное время можно с коэффициентом 2.07, это примерно 47% вероятности. Успех гостей предложен с котировкой 3.10 (31%), ничья идет за 4.20 (22%).
Ставка в 1000 рублей на победу фаворита при благополучном исходе принесет 2070 рублей.
Поставить на победу «Вашингтона» с учетом овертайма и серии буллитов можно за 1.64, этот рынок на «Нэшвилл» предложен за 2.32.
Также на матч доступен широкий выбор ставок на результат с форой:
• Ф1(-1.5) идет за 2.55, Ф2(+1.5) — за 1.52;
• Ф1(0) можно взять за 1.60, Ф2(0) — за 2.40.
Команды уже встречались в этом сезоне: 30 октября «Кэпиталз» в гостях разгромили соперника 3:0, Овечкин в том матче забил последнюю шайбу. Победная серия «Кэпс» в играх с «Нэшвиллом» достигла уже трех матчей. Поставить на то, что в предстоящей встрече «Предаторз» хотя бы не проиграют в основное время, можно за 1.76.
Аналитики предвкушают результативную игру: тотал больше 5.5 гола доступен за 1.53, ТМ 5.5 — за 2.60.
Овечкин — самый вероятный автор гола в предстоящей игре. Рынок на заброшенную шайбу от Александра предложен с котировкой 1.80. Россиянин отличается на протяжении четырех игр, в которых настрелял семь шайб.
Прогноз и ставка на матч «Вашингтон» — «Нэшвилл» 7 января 2023 года
«Вашингтон» набрал отличную форму: столичная команда идет шестой на «Востоке», а в последних 15 играх в НХЛ выиграла 12. Шикарно выступает Овечкин: русский форвард в последних четырех матчах настрелял семь шайб, а всего в этом сезоне оформил уже 29 голов — третий результат в лиге. Также неплохо выступает Евгений Кузнецов: набрал 36 баллов по системе «гол+пас» и отличился результативными действиями на протяжении семи встреч.
«Нэшвилл» же движется 11-м на «Западе» и пока пролетает мимо плей-офф. В последних 14 матчах в НХЛ команда одержала лишь пять побед.
Рекомендуемая ставка: победа хозяев за 2.07.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2