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«Ювентус» — «Удинезе»: команда Аллегри не справится без Погба и Влаховича

Прогноз и ставка на матч серии А «Ювентус» — «Удинезе» 7 января 2023 года
Артемий Кутейников
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Массимилиано Аллегри, главный тренер «Ювентуса».
Фото Global Look Press
Бийол с партнерами в этом сезоне огорчили уже нескольких фаворитов.

7 января «Ювентус» в матче 17-го тура серии А встретится с крепким «Удинезе». Игра пройдет в Турине на «Альянц Стэдиум», начало в 20.00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1», эфир стартует в 19.55 мск.

Италия. Серия А. 17-й тур
07 янв, 20:00. Allianz Stadium (Турин)
Ювентус
Удинезе

Коэффициенты букмекеров на матч серии А «Ювентус» — «Удинезе» 7 января 2023 года

По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, хозяева — однозначные фавориты: поставить на победу «старой синьоры» можно с коэффициентом 1.79, это примерно 54% вероятности. Успех «маленьких зебр» доступен с котировкой 4.80 (20%), ничья идет за меньшие 3.70 (26%).

Три наиболее ожидаемых экспертами результата встречи выглядят следующим образом:

• победа хозяев 1:0 предложена за 6.30;

• ничья 1:1 — за 6.80;

• успех «Ювентуса» 2:0 — за 7.50.

«Удинезе» — удобный соперник для команды Массимилиано Аллегри: бьянконери выиграли у «маленьких зебр» восемь из последних 10 матчей во всех турнирах. При этом «Удинезе» в этом сезоне редко проигрывает: всего три раза за 16 туров серии А. Поставить на то, что гости не уступят в предстоящей встрече, можно за 2.10.

Аналитики не ждут результативный матч: тотал больше 2.5 гола оценен в 2.00, ТМ 2.5 — в 1.87. При этом обычно команды друг с другом играют результативно — в семи из последних 10 встреч во всех турнирах на двоих забивали минимум три мяча.

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«Ювентус» — «Удинезе»: прогноз и анализ матча серии А 7 января 2023 года

«Старая синьора» после провального старта сезона набрала отличную форму: оформила семь сухих побед подряд в серии А и вернулась в чемпионскую гонку — отставание от лидирующего «Наполи» составляет семь очков. «Ювентус» расположился на третьей строчке.

«Удинезе», наоборот, после классного начала скатился на восьмое место, хотя в октябре команда Андреа Соттиля шла третьей. «Маленькие зебры» одержали последнюю победу в чемпионате 3 октября, сейчас коллектив идет на безвыигрышной серии из восьми матчей. При этом «Удинезе» почти не проигрывает: лишь три поражения за 16 туров — меньше только у «Наполи» (одно), «Милана» и «Ювентуса» (по два).

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Соперники показывают одинаковую результативность: за 16 туров забили по 25 мячей, в среднем это 1.6 гола за игру. Чаще в серии А отличаются лишь четыре команды. Также «Удинезе» и «Ювентус» имеют одинаковую статистику по играм без голов — в чемпионате провели по три матча без забитых мячей.

Считаете, что в предстоящей встрече отличатся обе команды? Этот рынок предложен за 1.94, «обе забьют — нет» можно взять за 1.86.

«Старая синьора» обладает лучшей обороной в Италии: за 16 туров пропустила лишь семь мячей, а больше одного гола туринцам забили только «Салернитана» и «Милан» (по два). Также коллектив Макса Аллегри не пропускает в серии А уже на протяжении семи игр. При этом у «Ювентуса» травмирован капитан и основной центральный защитник Леонардо Бонуччи.

«Удинезе» пропускает гораздо чаще: за 16 туров получил 18 мячей, а на ноль команда сыграла лишь в пяти матчах чемпионата.

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Прогноз и ставка на матч серии А «Ювентус» — «Удинезе» 7 января 2023 года

«Ювентус» в первом матче после паузы на чемпионат мира с трудом обыграл одного из главных аутсайдеров серии А «Кремонезе». «Старая синьора» добилась минимальной победы 1:0 благодаря голу Аркадиуша Милика уже в компенсированное время. Вдобавок в команде Аллегри много травмированных: Бонуччи, де Шильо, Погба, Куадрадо, Ди Мария и Влахович.

«Удинезе» же в этом сезоне сломил уже несколько топ-клубов: обыграл «Рому» (4:0) и «Интер» (3:1), а также скатал ничьи с «Лацио» (0:0) и «Аталантой» (2:2). Лидер чемпионата «Наполи» с большим трудом переиграл команду Соттиля (3:2).

Рекомендуемая ставка: «Удинезе» не проиграет за 2.10.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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