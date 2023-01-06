«Ювентус» — «Удинезе»: команда Аллегри не справится без Погба и Влаховича
7 января «Ювентус» в матче 17-го тура серии А встретится с крепким «Удинезе». Игра пройдет в Турине на «Альянц Стэдиум», начало в 20.00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1», эфир стартует в 19.55 мск.
Коэффициенты букмекеров на матч серии А «Ювентус» — «Удинезе» 7 января 2023 года
По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, хозяева — однозначные фавориты: поставить на победу «старой синьоры» можно с коэффициентом 1.79, это примерно 54% вероятности. Успех «маленьких зебр» доступен с котировкой 4.80 (20%), ничья идет за меньшие 3.70 (26%).
Три наиболее ожидаемых экспертами результата встречи выглядят следующим образом:
• победа хозяев 1:0 предложена за 6.30;
• ничья 1:1 — за 6.80;
• успех «Ювентуса» 2:0 — за 7.50.
«Удинезе» — удобный соперник для команды Массимилиано Аллегри: бьянконери выиграли у «маленьких зебр» восемь из последних 10 матчей во всех турнирах. При этом «Удинезе» в этом сезоне редко проигрывает: всего три раза за 16 туров серии А. Поставить на то, что гости не уступят в предстоящей встрече, можно за 2.10.
Аналитики не ждут результативный матч: тотал больше 2.5 гола оценен в 2.00, ТМ 2.5 — в 1.87. При этом обычно команды друг с другом играют результативно — в семи из последних 10 встреч во всех турнирах на двоих забивали минимум три мяча.
«Ювентус» — «Удинезе»: прогноз и анализ матча серии А 7 января 2023 года
«Старая синьора» после провального старта сезона набрала отличную форму: оформила семь сухих побед подряд в серии А и вернулась в чемпионскую гонку — отставание от лидирующего «Наполи» составляет семь очков. «Ювентус» расположился на третьей строчке.
«Удинезе», наоборот, после классного начала скатился на восьмое место, хотя в октябре команда Андреа Соттиля шла третьей. «Маленькие зебры» одержали последнюю победу в чемпионате 3 октября, сейчас коллектив идет на безвыигрышной серии из восьми матчей. При этом «Удинезе» почти не проигрывает: лишь три поражения за 16 туров — меньше только у «Наполи» (одно), «Милана» и «Ювентуса» (по два).
Соперники показывают одинаковую результативность: за 16 туров забили по 25 мячей, в среднем это 1.6 гола за игру. Чаще в серии А отличаются лишь четыре команды. Также «Удинезе» и «Ювентус» имеют одинаковую статистику по играм без голов — в чемпионате провели по три матча без забитых мячей.
Считаете, что в предстоящей встрече отличатся обе команды? Этот рынок предложен за 1.94, «обе забьют — нет» можно взять за 1.86.
«Старая синьора» обладает лучшей обороной в Италии: за 16 туров пропустила лишь семь мячей, а больше одного гола туринцам забили только «Салернитана» и «Милан» (по два). Также коллектив Макса Аллегри не пропускает в серии А уже на протяжении семи игр. При этом у «Ювентуса» травмирован капитан и основной центральный защитник Леонардо Бонуччи.
«Удинезе» пропускает гораздо чаще: за 16 туров получил 18 мячей, а на ноль команда сыграла лишь в пяти матчах чемпионата.
Прогноз и ставка на матч серии А «Ювентус» — «Удинезе» 7 января 2023 года
«Ювентус» в первом матче после паузы на чемпионат мира с трудом обыграл одного из главных аутсайдеров серии А «Кремонезе». «Старая синьора» добилась минимальной победы 1:0 благодаря голу Аркадиуша Милика уже в компенсированное время. Вдобавок в команде Аллегри много травмированных: Бонуччи, де Шильо, Погба, Куадрадо, Ди Мария и Влахович.
«Удинезе» же в этом сезоне сломил уже несколько топ-клубов: обыграл «Рому» (4:0) и «Интер» (3:1), а также скатал ничьи с «Лацио» (0:0) и «Аталантой» (2:2). Лидер чемпионата «Наполи» с большим трудом переиграл команду Соттиля (3:2).
Рекомендуемая ставка: «Удинезе» не проиграет за 2.10.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2