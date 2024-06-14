Сборная Германии разгромила Шотландию в матче открытия Евро-2024

Сборная Германии в матче группового турнира Евро-2024 обыграла Шотландию со счетом 5:1.

Отличились Флориан Вирц, Джамал Мусиала, Кай Хаверц, Никлас Фюллкруг и Эмре Джан, а также Антонио Рюдигер, который срезал мяч в свои ворота. На 45-й минуте шотландцы остались вдесятером после удаления защитника Райана Портеуса.

В следующем матче группы А Германия 19 июня сыграет с Венгрией, Шотландия в этот же день встретится со Швейцарией.