Кто виноват в поражениях «Эдмонтона». Это точно не Макдэвид
«Мы наносим много бросков, но забить не можем. Где-то не выдерживаем давления. Сегодня в каких-то моментах мы сами выстрелили себе в ногу. Было несколько индивидуальных и командных ошибок, которыми они тут же воспользовались. Это очень расстраивает», — достаточно четко обозначил сегодня главную проблему «Эдмонтона» немецкий форвард Леон Драйзайтль.
Кажется, 29-й номер парней из Альберты максимально близок к истине. Если «Флорида» действительно напоминает смертоносную и грациозную пуму со своего логотипа, то «Эдмонтон» больше похож в этом финале на неуклюжего бородавочника Пумбу из легендарного диснеевского мультфильма.
«Пантерз» здорово генерируют опасные моменты сами, и это нельзя не отметить. Однако ключевым в этой серии становится именно то, что команда Мориса просто безжалостно наказывает «Ойлерз» за многочисленные провалы в собственной зоне. Можно сколько угодно пенять на Коннора Макдэвида, которому приходится выбираться из-под лучшего оборонительного центра лиги, но когда твои защитники раз за разом вкладывают в руки сопернику сладкие подарки, то попытки вылепить козла отпущения из капитана «Нефтяников» становятся смешными.
Снимать ответственность с 97-го номера нельзя. Как бы то ни было, он должен делать разницу в атаке при любой диспозиции. Но разве меньший груз лежит на плечах лучшего защитника-бомбардира плей-офф Эвана Бушара, который просто вложил шайбу на победный гол Эвану Родригесу во второй игре?
Неужели освобождать от ответственности можно самый дорогой брусок канадского клена в истории Дарнелла Нерса с его «-14» в этом плей-офф? Ведь именно он этой ночью под давлением самонадеянно полез выходить из обороны через пятак и оказался разорван Мэттью Ткачаком и Сэмом Беннеттом.
Игра команды Кноблауха в финале — это калейдоскоп нелепых привозов и детских ошибок. Причем некоторые из них повторяются в абсолютно аналогичных ситуациях.
Например, время идет, а 30-летний Коди Сиси с глазами безумного пингвина Рико из «Мадагаскара» по-прежнему летит бить за ворота соперника в тело, когда нужно играть клюшка в клюшку. Просто пересмотрите еще раз этот эпизод и сравните его с голом все того же Родригеса в первом матче.
Это же практически CTRL+C / CTRL+V — все та же клюшка выше пояса, все тот же пас на пустой пятак из-за ворот, все тот же результат.
Если вы не делаете выводы и не проводите работу над ошибками, то получайте. Владимир Тарасенко, забросивший в третьей встрече свою первую шайбу в финале, таким передачам из-за ворот только рад. Но в таком случае не перекладывайте всю вину на голевую импотенцию Макдэвида, который сейчас выглядит абсолютно убитым и подавленным.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|82
|55
|27
|114
|2
|Каролина
|82
|52
|30
|111
|3
|Айлендерс
|82
|39
|43
|94
|4
|Вашингтон
|82
|40
|42
|91
|5
|Питтсбург
|82
|38
|44
|88
|6
|Филадельфия
|82
|38
|44
|87
|7
|Нью-Джерси
|82
|38
|44
|81
|8
|Коламбус
|82
|27
|55
|66
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|82
|52
|30
|110
|2
|Бостон
|82
|47
|35
|109
|3
|Торонто
|82
|46
|36
|102
|4
|Тампа-Бэй
|82
|45
|37
|98
|5
|Детройт
|82
|41
|41
|91
|6
|Баффало
|82
|39
|43
|84
|7
|Оттава
|82
|37
|45
|78
|8
|Монреаль
|82
|30
|52
|76
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|82
|52
|30
|113
|2
|Виннипег
|82
|52
|30
|110
|3
|Колорадо
|82
|50
|32
|107
|4
|Нэшвилл
|82
|47
|35
|99
|5
|Сент-Луис
|82
|43
|39
|92
|6
|Миннесота
|82
|39
|43
|87
|7
|Аризона
|82
|36
|46
|77
|8
|Чикаго
|82
|23
|59
|52
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|82
|50
|32
|109
|2
|Эдмонтон
|82
|49
|33
|104
|3
|Лос-Анджелес
|82
|44
|38
|99
|4
|Вегас
|82
|45
|37
|98
|5
|Калгари
|82
|38
|44
|81
|6
|Сиэтл
|82
|34
|48
|81
|7
|Анахайм
|82
|27
|55
|59
|8
|Сан-Хосе
|82
|19
|63
|47
|Финал
|Счет в серии
|
Флорида - Эдмонтон
Флорида - Эдмонтон
3 - 0
|3 - 0
|1/2 финала
|
Даллас - Эдмонтон
|2 - 4
|
Рейнджерс - Флорида
|2 - 4
|1/4 финала
|
Ванкувер - Эдмонтон
|3 - 4
|
Даллас - Колорадо
|4 - 2
|
Флорида - Бостон
|4 - 2
|
Рейнджерс - Каролина
|4 - 2
|1/8 финала
|
Ванкувер - Нэшвилл
|4 - 2
|
Даллас - Вегас
|4 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 1
|
Виннипег - Колорадо
|1 - 4
|
Рейнджерс - Вашингтон
Рейнджерс - Вашингтон
4 - 0
|4 - 0
|
Бостон - Торонто
|4 - 3
|
Флорида - Тампа-Бэй
|4 - 1
|
Каролина - Айлендерс
|4 - 1
|14.06
|03:00
|
Эдмонтон – Флорида
|3 : 4