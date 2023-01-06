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«Торпедо» — «Спартак»: где смотреть матч КХЛ 6 января 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча КХЛ «Торпедо» — «Спартак» 6 января 2023 года
Артемий Кутейников
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Защитник «Спартака» Джоуи Кин в матче с «Нефтехимиком».
Фото Телеграм-канал «Спартака», Telegram

6 января в матче регулярного чемпионата КХЛ встретятся команды из Западной конференции — «Торпедо» и «Спартак». Игра пройдет в Нижнем Новгороде на льду арены «Нагорный», начало — в 17.00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажет сайт matchtv.ru, эфир стартует в 16.45 мск.

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Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев серьезными фаворитами матча: поставить на победу нижегородцев в основное время можно с коэффициентом 2.10, вероятность — примерно 46%. Успех красно-белых предложен с котировкой 3.30 (29%), ничья доступна за 3.80 (25%).

Ждете победы гостей? Ставка в 1000 рублей на выигрыш «Спартака» при благополучном исходе принесет 3300 рублей.

Поставить на успех хозяев с учетом овертайма и серии буллитов можно за 1.61, этот рынок на москвичей предложен за 2.38.

Также на матч доступен широкий выбор ставок на результат с форой:

• Ф1(-1.5) идет за 2.75, Ф2(+1.5) — за 1.45;

• Ф2(-1.5) можно взять за 4.80, Ф1(+1.5) — за 1.19.

Команды уже трижды встречались в этом сезоне, и «Торпедо» лишь в одном матче победило в основное время. Одна игра закончилась победой красно-белых, еще одна — успехом нижегородцев в овертайме. Поставить на то, что «Спартак» снова как минимум не уступит сопернику в основное время, можно за 1.73.

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Аналитики не ждут большого количества заброшенных шайб: тотал больше 5.5 гола оценен в 2.43, ТМ 5.5 — в 1.56. Команды действительно нечасто играют друг с другом результативно: забили больше пяти раз на двоих лишь в трех из последних 10 встреч в КХЛ.

Самые вероятные авторы голов в предстоящем матче — нападающие «Спартака» Александр Хохлачев и Шейн Принс. Поставить на заброшенную шайбу от одного из них можно с коэффициентом 2.41.

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«Салават Юлаев» — СКА: где смотреть матч КХЛ 6 января 2023 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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