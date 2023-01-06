«Торпедо» — «Спартак»: где смотреть матч КХЛ 6 января 2023 года онлайн в прямом эфире
6 января в матче регулярного чемпионата КХЛ встретятся команды из Западной конференции — «Торпедо» и «Спартак». Игра пройдет в Нижнем Новгороде на льду арены «Нагорный», начало — в 17.00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажет сайт matchtv.ru, эфир стартует в 16.45 мск.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев серьезными фаворитами матча: поставить на победу нижегородцев в основное время можно с коэффициентом 2.10, вероятность — примерно 46%. Успех красно-белых предложен с котировкой 3.30 (29%), ничья доступна за 3.80 (25%).
Ждете победы гостей? Ставка в 1000 рублей на выигрыш «Спартака» при благополучном исходе принесет 3300 рублей.
Поставить на успех хозяев с учетом овертайма и серии буллитов можно за 1.61, этот рынок на москвичей предложен за 2.38.
Также на матч доступен широкий выбор ставок на результат с форой:
• Ф1(-1.5) идет за 2.75, Ф2(+1.5) — за 1.45;
• Ф2(-1.5) можно взять за 4.80, Ф1(+1.5) — за 1.19.
Команды уже трижды встречались в этом сезоне, и «Торпедо» лишь в одном матче победило в основное время. Одна игра закончилась победой красно-белых, еще одна — успехом нижегородцев в овертайме. Поставить на то, что «Спартак» снова как минимум не уступит сопернику в основное время, можно за 1.73.
Аналитики не ждут большого количества заброшенных шайб: тотал больше 5.5 гола оценен в 2.43, ТМ 5.5 — в 1.56. Команды действительно нечасто играют друг с другом результативно: забили больше пяти раз на двоих лишь в трех из последних 10 встреч в КХЛ.
Самые вероятные авторы голов в предстоящем матче — нападающие «Спартака» Александр Хохлачев и Шейн Принс. Поставить на заброшенную шайбу от одного из них можно с коэффициентом 2.41.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2