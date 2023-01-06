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«Валенсия» — «Кадис»: где смотреть матч ла лиги 6 января 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча ла лиги «Валенсия» — «Кадис» 6 января 2023 года
Артемий Кутейников
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Хосе Гайя («Валенсия»).
Фото Global Look Press

6 января «Валенсия» в матче 16-го тура ла лиги встретится с одним из аутсайдеров лиги «Кадисом». Игра пройдет на стадионе «Месталья», арбитр Пабло Гонсалес Фуэртес даст стартовый свисток в 23.00 по московскому времени. В России чемпионат Испании показывает онлайн-платформа «Okko Спорт».

Испания. Лига 1. 16-й тур
06 янв, 23:00. Mestalla (Валенсия)
Валенсия
Кадис

По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, у хозяев не должно возникнуть проблем: поставить на победу «летучих мышей» можно с коэффициентом 1.60, вероятность — около 62%. Успех «Кадиса» предложен с котировкой 5.80 (16%) — это самый маловероятный исход встречи. Ничья идет за 4.20 (22%).

Считаете, что команды не выявят сильнейшего? Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат при благополучном исходе принесет 4200 рублей.

Три наиболее ожидаемых экспертами результата встречи выглядят следующим образом:

• победа хозяев 1:0 идет за 6.30;

• успех «Валенсии» 2:0 — за 7.00;

• ничья 1:1 — за 7.30.

Беспроигрышная серия «Кадиса» против «летучих мышей» в ла лиге достигла уже четырех матчей, которые включили три ничьи и одну победу. Поставить на то, что андердог снова как минимум не уступит, можно с коэффициентом 2.43.

Аналитики сомневаются в том, что игра получится результативной: тотал больше 2.5 гола можно оформить за 1.90, ТМ 2.5 — за 1.96.

«Валенсия» — четвертая по результативности команда чемпионата Испании. Индивидуальный тотал хозяев больше 1.5 гола предложен за 1.73, ИТМ1 (1.5) — за 2.10. Эти рынки на гостей доступны за 3.90 и 1.26 соответственно.

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Вероятность увидеть забитые мячи от обеих команд оценена в 1.93, «обе забьют нет» идет за 1.87.

Также на матч предложен интересный выбор комбинированных ставок. Например, рынок на победу «летучих мышей» и тотал больше 2.5 гола можно оформить за 2.55.

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«Вашингтон» — «Нэшвилл»: прогноз на матч НХЛ 7 января 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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