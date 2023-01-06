«Валенсия» — «Кадис»: где смотреть матч ла лиги 6 января 2023 года онлайн в прямом эфире
6 января «Валенсия» в матче 16-го тура ла лиги встретится с одним из аутсайдеров лиги «Кадисом». Игра пройдет на стадионе «Месталья», арбитр Пабло Гонсалес Фуэртес даст стартовый свисток в 23.00 по московскому времени. В России чемпионат Испании показывает онлайн-платформа «Okko Спорт».
По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, у хозяев не должно возникнуть проблем: поставить на победу «летучих мышей» можно с коэффициентом 1.60, вероятность — около 62%. Успех «Кадиса» предложен с котировкой 5.80 (16%) — это самый маловероятный исход встречи. Ничья идет за 4.20 (22%).
Считаете, что команды не выявят сильнейшего? Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат при благополучном исходе принесет 4200 рублей.
Три наиболее ожидаемых экспертами результата встречи выглядят следующим образом:
• победа хозяев 1:0 идет за 6.30;
• успех «Валенсии» 2:0 — за 7.00;
• ничья 1:1 — за 7.30.
Беспроигрышная серия «Кадиса» против «летучих мышей» в ла лиге достигла уже четырех матчей, которые включили три ничьи и одну победу. Поставить на то, что андердог снова как минимум не уступит, можно с коэффициентом 2.43.
Аналитики сомневаются в том, что игра получится результативной: тотал больше 2.5 гола можно оформить за 1.90, ТМ 2.5 — за 1.96.
«Валенсия» — четвертая по результативности команда чемпионата Испании. Индивидуальный тотал хозяев больше 1.5 гола предложен за 1.73, ИТМ1 (1.5) — за 2.10. Эти рынки на гостей доступны за 3.90 и 1.26 соответственно.
Вероятность увидеть забитые мячи от обеих команд оценена в 1.93, «обе забьют нет» идет за 1.87.
Также на матч предложен интересный выбор комбинированных ставок. Например, рынок на победу «летучих мышей» и тотал больше 2.5 гола можно оформить за 2.55.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2