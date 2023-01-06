6 января «Валенсия» в матче 16-го тура ла лиги встретится с одним из аутсайдеров лиги «Кадисом». Игра пройдет на стадионе «Месталья», арбитр Пабло Гонсалес Фуэртес даст стартовый свисток в 23.00 по московскому времени. В России чемпионат Испании показывает онлайн-платформа «Okko Спорт».

По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, у хозяев не должно возникнуть проблем: поставить на победу «летучих мышей» можно с коэффициентом 1.60, вероятность — около 62%. Успех «Кадиса» предложен с котировкой 5.80 (16%) — это самый маловероятный исход встречи. Ничья идет за 4.20 (22%).

Считаете, что команды не выявят сильнейшего? Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат при благополучном исходе принесет 4200 рублей.

Три наиболее ожидаемых экспертами результата встречи выглядят следующим образом:

• победа хозяев 1:0 идет за 6.30;

• успех «Валенсии» 2:0 — за 7.00;

• ничья 1:1 — за 7.30.

Беспроигрышная серия «Кадиса» против «летучих мышей» в ла лиге достигла уже четырех матчей, которые включили три ничьи и одну победу. Поставить на то, что андердог снова как минимум не уступит, можно с коэффициентом 2.43.

Аналитики сомневаются в том, что игра получится результативной: тотал больше 2.5 гола можно оформить за 1.90, ТМ 2.5 — за 1.96.

«Валенсия» — четвертая по результативности команда чемпионата Испании. Индивидуальный тотал хозяев больше 1.5 гола предложен за 1.73, ИТМ1 (1.5) — за 2.10. Эти рынки на гостей доступны за 3.90 и 1.26 соответственно.

Вероятность увидеть забитые мячи от обеих команд оценена в 1.93, «обе забьют нет» идет за 1.87.

Также на матч предложен интересный выбор комбинированных ставок. Например, рынок на победу «летучих мышей» и тотал больше 2.5 гола можно оформить за 2.55.