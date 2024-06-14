Матвей Сафонов перешел в «ПСЖ»

«Краснодар» объявил о переходе вратаря Матвея Сафонова в «ПСЖ».

«Сафонов продолжит карьеру в Париже. «Краснодар» и «ПСЖ» оформили все документы, отныне Сафонов — голкипер чемпиона Франции и одного из топ-клубов Европы. Мы гордимся тем, что Матвей Сафонов является выпускником академии ФК «Краснодар» и провел за наш клуб множество незабываемых матчей», — говорится в заявлении клуба.

25-летний Сафонов в сезоне-2023/24 провел 30 игр за «быков», в которых пропустил 27 голов и 11 раз сохранил ворота в неприкосновенности. Всего за «Краснодар» вратарь сыграл 175 матчей, пропустил 208 голов и 53 встречи провел на ноль.

Сафонов с командой становился серебряным призером чемпионата России (2023/24) и дважды — бронзовым призером (2018/19, 2019/20), а также выходил в финал Кубка России-2022/23.