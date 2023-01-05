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«Манчестер Юнайтед» — «Эвертон»: тен Хаг избежит ошибок «Сити» с помощью Рэшфорда

Прогноз и ставка на матч Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» — «Эвертон» 6 января 2023 года
Евгений Коростелев
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Эрик тен Хаг.
Фото Global Look Press
У англичанина по голу в четырех последних матчах.

6 января в третьем раунде Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Эвертоном». Встреча состоится на стадионе «Олд Траффорд» и начнется в 23.00 по московскому времени. В России она показана не будет. Главный арбитр — Даррен Ингланд.

Англия. Кубок. 1/32 финала
06 янв, 23:00. Old Trafford (Манчестер)
Манчестер Юнайтед
Эвертон

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» — «Эвертон» 6 января 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «МЮ» фаворитом встречи. На выход команды Эрика тен Хага в 1/16 финала турнира в основное время можно поставить за 1.49, это приблизительно 67% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.50 (22%), триумф «Эвертона» — за 6.90 (11%).

На проход манкунианцев в следующий раунд коэффициент — 1.25, мерсисайдцев — 4.20.

Считаете, что «ириски» не уступят в основное время? Поставить на это можно за 2.75.

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Тотал больше 2.5 мяча предложен за 1.84, ТМ 2.5 — за 2.03.

«МЮ» «всухую» выиграл четыре последних матча. На то, что «Эвертон» хотя бы раз отправит мяч в сетку «Красных дьяволов», коэффициент — 1.71.

Высокая котировка и на обмен голами — 1.98. Противоположный результат оценен в 1.83.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:

  • 1:0 в пользу «Манчестера» — 6.40;

  • 2:0 — 6.50;

  • ничья 1:1 — 7.80.

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«МЮ» шикарен после выхода из отпуска по случаю чемпионата мира — манкунианцы выиграли все четыре матча с общим счетом 9:0. Да, среди соперников не было топовых команд, но результат все равно впечатляет. Благодаря успеху в игре с «Бёрнли» (2:0) команда тен Хага пробилась в 1/4 Кубка лиги, а победы над «Ноттингемом» (3:0), «Вулверхэмптоном» (1:0) и «Борнмутом» (3:0) позволили ей приблизиться к «Арсеналу» и «Сити» — соперники по разу сыграли вничью.

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Выход в четвертьфинал Кубка лиги показал, что «МЮ» настроен идти до конца даже в не самых статусных турнирах, поэтому «Эвертон» вряд ли может рассчитывать на недостаток мотивации соперника. А когда манкунианцы играют в полную силу, они хороши. К слову, они расправились с «ирисками» даже в ноябре, когда атмосферу в команде отравлял Роналду. Сейчас же «Красные дьяволы» стали более сплоченными и монолитными.

«Эвертон» 31 декабря умудрился добыть ничью во встрече с «Сити», но уже третьего числа получил четыре мяча от «Брайтона» (1:4). Это было пятое поражение в шести последних официальных матчах. Четыре проигрыша завершились с разницей в два и более мяча. На то, что «МЮ» тоже победит с запасом — с форой (-1.5), — котировка — 2.40.

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Прогноз и ставка на матч «Манчестер Юнайтед» — «Эвертон»

«Эвертон» очень мало забивает — в 18 турах АПЛ оформил всего 14 мячей. А «МЮ» сейчас очень здорово обороняется, поэтому гости вряд ли могут рассчитывать даже на один гол. Даже несмотря на то, что «ириски» не проиграли на «Олд Траффорд» в трех последних матчах.

В то же время у манкунианцев есть кому отличиться: в шикарной форме Рэшфорд, который отличился в каждом из четырех последних матчей. Кроме того, «МЮ» довольно результативно действует дома: забил больше мяча в четырех предыдущих встречах на «Олд Траффорд».

Рекомендуемая ставка: П1 и ИТБ1 (1.5) за 1.82.

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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
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 - : -
3.03 00:00
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 - : -
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