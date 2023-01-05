«Манчестер Юнайтед» — «Эвертон»: тен Хаг избежит ошибок «Сити» с помощью Рэшфорда
6 января в третьем раунде Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Эвертоном». Встреча состоится на стадионе «Олд Траффорд» и начнется в 23.00 по московскому времени. В России она показана не будет. Главный арбитр — Даррен Ингланд.
Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» — «Эвертон» 6 января 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «МЮ» фаворитом встречи. На выход команды Эрика тен Хага в 1/16 финала турнира в основное время можно поставить за 1.49, это приблизительно 67% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.50 (22%), триумф «Эвертона» — за 6.90 (11%).
На проход манкунианцев в следующий раунд коэффициент — 1.25, мерсисайдцев — 4.20.
Считаете, что «ириски» не уступят в основное время? Поставить на это можно за 2.75.
Тотал больше 2.5 мяча предложен за 1.84, ТМ 2.5 — за 2.03.
«МЮ» «всухую» выиграл четыре последних матча. На то, что «Эвертон» хотя бы раз отправит мяч в сетку «Красных дьяволов», коэффициент — 1.71.
Высокая котировка и на обмен голами — 1.98. Противоположный результат оценен в 1.83.
Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:
«Манчестер Юнайтед» — «Эвертон»: прогноз и анализ матча 3-го раунда Кубка Англии 6 января 2022 года
«МЮ» шикарен после выхода из отпуска по случаю чемпионата мира — манкунианцы выиграли все четыре матча с общим счетом 9:0. Да, среди соперников не было топовых команд, но результат все равно впечатляет. Благодаря успеху в игре с «Бёрнли» (2:0) команда тен Хага пробилась в 1/4 Кубка лиги, а победы над «Ноттингемом» (3:0), «Вулверхэмптоном» (1:0) и «Борнмутом» (3:0) позволили ей приблизиться к «Арсеналу» и «Сити» — соперники по разу сыграли вничью.
Выход в четвертьфинал Кубка лиги показал, что «МЮ» настроен идти до конца даже в не самых статусных турнирах, поэтому «Эвертон» вряд ли может рассчитывать на недостаток мотивации соперника. А когда манкунианцы играют в полную силу, они хороши. К слову, они расправились с «ирисками» даже в ноябре, когда атмосферу в команде отравлял Роналду. Сейчас же «Красные дьяволы» стали более сплоченными и монолитными.
«Эвертон» 31 декабря умудрился добыть ничью во встрече с «Сити», но уже третьего числа получил четыре мяча от «Брайтона» (1:4). Это было пятое поражение в шести последних официальных матчах. Четыре проигрыша завершились с разницей в два и более мяча. На то, что «МЮ» тоже победит с запасом — с форой (-1.5), — котировка — 2.40.
Прогноз и ставка на матч «Манчестер Юнайтед» — «Эвертон»
«Эвертон» очень мало забивает — в 18 турах АПЛ оформил всего 14 мячей. А «МЮ» сейчас очень здорово обороняется, поэтому гости вряд ли могут рассчитывать даже на один гол. Даже несмотря на то, что «ириски» не проиграли на «Олд Траффорд» в трех последних матчах.
В то же время у манкунианцев есть кому отличиться: в шикарной форме Рэшфорд, который отличился в каждом из четырех последних матчей. Кроме того, «МЮ» довольно результативно действует дома: забил больше мяча в четырех предыдущих встречах на «Олд Траффорд».
Рекомендуемая ставка: П1 и ИТБ1 (1.5) за 1.82.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2