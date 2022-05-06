Прогноз на матч РПЛ «Урал» — «Спартак» 7 мая 2022 года

«Спартак» на фоне слухов об увольнении Паоло Ваноли в Екатеринбурге сыграет с «Уралом». Игра 28-го тура состоится 7 мая 2022 года на «Екатеринбург Арене». Стартовый свисток арбитра Владимира Москалева прозвучит в 14.00 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч! Премьер». Начало трансляции — в 13.55 мск.

«Спартак» — фаворит предстоящей встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. На команду Паоло Ваноли можно поставить с коэффициентом 2.20, вероятность исхода — примерно 45%. Ставка на ничью идет за 3.50 (28%), чуть дешевле котировка на успех «Урала» — 3.40 (27%).

Ставка в 1000 рублей на ничью в случае «мирного» исхода принесет выигрыш в 3500 рублей.

«Урал» занимает скромное 14-е место, но в последних двух встречах одолел «Уфу» (2:1) и «Динамо» (3:2). На то, что уральцы не проиграют красно-белым, можно поставить за 1.72.

Представлен большой выбор ставок на количество голов:

тотал больше 1.5 мяча идет за 1.35, ТМ 1.5 — за 3.20;

тотал больше 2.5 мяча идет за 2.13, ТМ 2.5 — за 1.77;

тотал больше 3.5 мяча идет за 3.80, ТМ 3.5 — за 1.27.

Оборона — проблемная зона для обеих команд. При этом варианты «обе забьют» и «обе забьют — нет» оценены одинаковым коэффициентом 1.90.

На то, что в матче будет назначен пенальти, можно поставить за 2.35. На удаление — за 2.95.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:

Прогноз и ставка на матч «Урал» — «Спартак»

Возвращение голландского атакующего полузащитника мгновенно взбодрило москвичей в игре с «Крыльями Советов». Квинси был одним из центральных адресатов в атаке и имел несколько возможностей забить. Видно, что футболист соскучился по игре за месяц в лазарете. Вероятно, Промес выйдет в старте против «Урала» — если это произойдет, он обязательно поможет команде набрать очки.

Рекомендуемая ставка: Промес забьет и «Спартак» не проиграет за 3.10.