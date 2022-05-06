«Урал» — «Спартак»: прогноз на матч РПЛ 7 мая 2022 года
«Спартак» на фоне слухов об увольнении Паоло Ваноли в Екатеринбурге сыграет с «Уралом». Игра 28-го тура состоится 7 мая 2022 года на «Екатеринбург Арене». Стартовый свисток арбитра Владимира Москалева прозвучит в 14.00 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч! Премьер». Начало трансляции — в 13.55 мск.
«Спартак» — фаворит предстоящей встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. На команду Паоло Ваноли можно поставить с коэффициентом 2.20, вероятность исхода — примерно 45%. Ставка на ничью идет за 3.50 (28%), чуть дешевле котировка на успех «Урала» — 3.40 (27%).
Ставка в 1000 рублей на ничью в случае «мирного» исхода принесет выигрыш в 3500 рублей.
«Урал» занимает скромное 14-е место, но в последних двух встречах одолел «Уфу» (2:1) и «Динамо» (3:2). На то, что уральцы не проиграют красно-белым, можно поставить за 1.72.
Представлен большой выбор ставок на количество голов:
Оборона — проблемная зона для обеих команд. При этом варианты «обе забьют» и «обе забьют — нет» оценены одинаковым коэффициентом 1.90.
На то, что в матче будет назначен пенальти, можно поставить за 2.35. На удаление — за 2.95.
Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:
Прогноз и ставка на матч «Урал» — «Спартак»
Возвращение голландского атакующего полузащитника мгновенно взбодрило москвичей в игре с «Крыльями Советов». Квинси был одним из центральных адресатов в атаке и имел несколько возможностей забить. Видно, что футболист соскучился по игре за месяц в лазарете. Вероятно, Промес выйдет в старте против «Урала» — если это произойдет, он обязательно поможет команде набрать очки.
Рекомендуемая ставка: Промес забьет и «Спартак» не проиграет за 3.10.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|27
|18
|7
|2
|64-26
|61
|
2
|Динамо
|27
|16
|4
|7
|47-28
|52
|
3
|Сочи
|27
|15
|4
|8
|48-29
|49
|
4
|ЦСКА
|27
|14
|5
|8
|38-27
|47
|
5
|Краснодар
|27
|13
|6
|8
|39-28
|45
|
6
|Локомотив
|27
|11
|8
|8
|38-36
|41
|
7
|Кр. Советов
|27
|11
|5
|11
|34-32
|38
|
8
|Ахмат
|27
|11
|2
|14
|33-37
|35
|
9
|Ростов
|27
|9
|7
|11
|45-46
|34
|
10
|Спартак
|27
|9
|7
|11
|32-37
|34
|
11
|Н. Новгород
|27
|7
|8
|12
|25-38
|29
|
12
|Химки
|27
|6
|11
|10
|31-43
|29
|
13
|Рубин
|27
|8
|5
|14
|33-50
|29
|
14
|Урал
|27
|6
|9
|12
|21-31
|27
|
15
|Уфа
|27
|4
|11
|12
|25-38
|23
|
16
|Арсенал
|27
|5
|7
|15
|27-54
|22
|6.05
|18:00
|
Кр. Советов – Динамо
|- : -
|7.05
|14:00
|
Урал – Спартак
|- : -
|7.05
|16:30
|
Зенит – Химки
|- : -
|7.05
|16:30
|
Н. Новгород – Ахмат
|- : -
|7.05
|19:00
|
ЦСКА – Сочи
|- : -
|8.05
|14:00
|
Уфа – Ростов
|- : -
|8.05
|16:30
|
Арсенал – Краснодар
|- : -
|8.05
|19:00
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|18
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|11
|П
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|15
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|22
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0