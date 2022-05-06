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«Урал» — «Спартак»: прогноз на матч РПЛ 7 мая 2022 года

Прогноз на матч РПЛ «Урал» — «Спартак» 7 мая 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Квинси Промес против Ивана Ломаева.
Фото ФК «Спартак»

«Спартак» на фоне слухов об увольнении Паоло Ваноли в Екатеринбурге сыграет с «Уралом». Игра 28-го тура состоится 7 мая 2022 года на «Екатеринбург Арене». Стартовый свисток арбитра Владимира Москалева прозвучит в 14.00 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч! Премьер». Начало трансляции — в 13.55 мск.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 28-й тур
07 мая, 14:00. Екатеринбург Арена (Екатеринбург)
Урал
Спартак

«Спартак» — фаворит предстоящей встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. На команду Паоло Ваноли можно поставить с коэффициентом 2.20, вероятность исхода — примерно 45%. Ставка на ничью идет за 3.50 (28%), чуть дешевле котировка на успех «Урала» — 3.40 (27%).

Ставка в 1000 рублей на ничью в случае «мирного» исхода принесет выигрыш в 3500 рублей.

«Урал» занимает скромное 14-е место, но в последних двух встречах одолел «Уфу» (2:1) и «Динамо» (3:2). На то, что уральцы не проиграют красно-белым, можно поставить за 1.72.

Представлен большой выбор ставок на количество голов:

  • тотал больше 1.5 мяча идет за 1.35, ТМ 1.5 — за 3.20;

  • тотал больше 2.5 мяча идет за 2.13, ТМ 2.5 — за 1.77;

  • тотал больше 3.5 мяча идет за 3.80, ТМ 3.5 — за 1.27.

Оборона — проблемная зона для обеих команд. При этом варианты «обе забьют» и «обе забьют — нет» оценены одинаковым коэффициентом 1.90.

На то, что в матче будет назначен пенальти, можно поставить за 2.35. На удаление — за 2.95.

Арсен Захарян (&laquo;Динамо&raquo;). «Крылья Советов» — «Динамо»: Захарян и Смолов не отдадут серебро РПЛ

Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:

  • 1:1 — за 6.20;
  • 0:1 — за 6.60;
  • 1:2 — за 8.70.

Прогноз и ставка на матч «Урал» — «Спартак»

Возвращение голландского атакующего полузащитника мгновенно взбодрило москвичей в игре с «Крыльями Советов». Квинси был одним из центральных адресатов в атаке и имел несколько возможностей забить. Видно, что футболист соскучился по игре за месяц в лазарете. Вероятно, Промес выйдет в старте против «Урала» — если это произойдет, он обязательно поможет команде набрать очки.

Рекомендуемая ставка: Промес забьет и «Спартак» не проиграет за 3.10.

Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Урал
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 18 7 2 64-26 61
2
 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 27 14 5 8 38-27 47
5
 Краснодар 27 13 6 8 39-28 45
6
 Локомотив 27 11 8 8 38-36 41
7
 Кр. Советов 27 11 5 11 34-32 38
8
 Ахмат 27 11 2 14 33-37 35
9
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
10
 Спартак 27 9 7 11 32-37 34
11
 Н. Новгород 27 7 8 12 25-38 29
12
 Химки 27 6 11 10 31-43 29
13
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 27 4 11 12 25-38 23
16
 Арсенал 27 5 7 15 27-54 22
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6.05 18:00
Кр. Советов – Динамо
 - : -
7.05 14:00
Урал – Спартак
 - : -
7.05 16:30
Зенит – Химки
 - : -
7.05 16:30
Н. Новгород – Ахмат
 - : -
7.05 19:00
ЦСКА – Сочи
 - : -
8.05 14:00
Уфа – Ростов
 - : -
8.05 16:30
Арсенал – Краснодар
 - : -
8.05 19:00
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