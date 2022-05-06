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«Дженоа» — «Ювентус»: где смотреть матч серии А 6 мая 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча серии А «Дженоа» — «Ювентус» 6 мая 2022 года
Артем Белинин
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Душан Влахович в матче против «Сассуоло».
Фото Global Look Press

6 мая 2022 года в матче 36-го тура серии А «Дженоа» на стадионе «Луиджи Феррарис» примет «Ювентус». Игра начнется в 22.00 мск, посмотреть ее в прямом эфире можно будет на matchtv.ru и «Матч! Футбол 1». Начало трансляции в 21.55 мск. Команды в турнирной таблице занимают 19-е и 4-е места соответственно.

Италия. Серия А. 36-й тур
06 мая, 22:00. Luigi Ferraris (Генуя)
Дженоа
Ювентус

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают гостей фаворитами. На победу «Ювентуса» можно поставить за 1.88, это примерно 53% вероятности. Котировка на успех «Дженоа» 4.40 (20%), ничью можно взять с коэффициентом 3.60 (27%).

При ставке в 1000 рублей на ничью в случае успеха выплата составит 3600 рублей.

На то, что «Дженоа» не проиграет, можно поставить за 1.98.

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В играх с участием генуэзцев всего раз за последние десять игр был пробит тотал больше 2.5 мяча. В предстоящей встрече его можно взять за 2.06, ТМ 2.5 за 1.82.

Вариант «обе забьют» также случается редко всего два раза в десяти играх. Коэффициент на «обе забьют — нет» 1.85.

Пенальти идет за 2.55, котировка на удаление — 3.80. Два события вместе оценены коэффициентом 8.50.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят так:

• 0:1 за 6.30;

• 1:1 за 6.60;

• 0:2 за 7.90.

Футбол
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ФК Ювентус
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«Крылья Советов» — «Динамо»: где смотреть матч РПЛ 6 мая 2022 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 18 7 2 64-26 61
2
 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 27 14 5 8 38-27 47
5
 Краснодар 27 13 6 8 39-28 45
6
 Локомотив 27 11 8 8 38-36 41
7
 Кр. Советов 27 11 5 11 34-32 38
8
 Ахмат 27 11 2 14 33-37 35
9
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
10
 Спартак 27 9 7 11 32-37 34
11
 Н. Новгород 27 7 8 12 25-38 29
12
 Химки 27 6 11 10 31-43 29
13
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 27 4 11 12 25-38 23
16
 Арсенал 27 5 7 15 27-54 22
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29 тур
30 тур
6.05 18:00
Кр. Советов – Динамо
 - : -
7.05 14:00
Урал – Спартак
 - : -
7.05 16:30
Зенит – Химки
 - : -
7.05 16:30
Н. Новгород – Ахмат
 - : -
7.05 19:00
ЦСКА – Сочи
 - : -
8.05 14:00
Уфа – Ростов
 - : -
8.05 16:30
Арсенал – Краснодар
 - : -
8.05 19:00
Локомотив – Рубин
 - : -
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 18
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 13
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 11
П
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 15 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 22 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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