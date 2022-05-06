6 мая 2022 года в матче 36-го тура серии А «Дженоа» на стадионе «Луиджи Феррарис» примет «Ювентус». Игра начнется в 22.00 мск, посмотреть ее в прямом эфире можно будет на matchtv.ru и «Матч! Футбол 1». Начало трансляции — в 21.55 мск. Команды в турнирной таблице занимают 19-е и 4-е места соответственно.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают гостей фаворитами. На победу «Ювентуса» можно поставить за 1.88, это примерно 53% вероятности. Котировка на успех «Дженоа» — 4.40 (20%), ничью можно взять с коэффициентом 3.60 (27%).

При ставке в 1000 рублей на ничью в случае успеха выплата составит 3600 рублей.

На то, что «Дженоа» не проиграет, можно поставить за 1.98.

В играх с участием генуэзцев всего раз за последние десять игр был пробит тотал больше 2.5 мяча. В предстоящей встрече его можно взять за 2.06, ТМ 2.5 — за 1.82.

Вариант «обе забьют» также случается редко — всего два раза в десяти играх. Коэффициент на «обе забьют — нет» — 1.85.

Пенальти идет за 2.55, котировка на удаление — 3.80. Два события вместе оценены коэффициентом 8.50.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят так:

• 0:1 — за 6.30;

• 1:1 — за 6.60;

• 0:2 — за 7.90.