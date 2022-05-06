«Дженоа» — «Ювентус»: где смотреть матч серии А 6 мая 2022 года онлайн в прямом эфире
6 мая 2022 года в матче 36-го тура серии А «Дженоа» на стадионе «Луиджи Феррарис» примет «Ювентус». Игра начнется в 22.00 мск, посмотреть ее в прямом эфире можно будет на matchtv.ru и «Матч! Футбол 1». Начало трансляции — в 21.55 мск. Команды в турнирной таблице занимают 19-е и 4-е места соответственно.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают гостей фаворитами. На победу «Ювентуса» можно поставить за 1.88, это примерно 53% вероятности. Котировка на успех «Дженоа» — 4.40 (20%), ничью можно взять с коэффициентом 3.60 (27%).
При ставке в 1000 рублей на ничью в случае успеха выплата составит 3600 рублей.
На то, что «Дженоа» не проиграет, можно поставить за 1.98.
В играх с участием генуэзцев всего раз за последние десять игр был пробит тотал больше 2.5 мяча. В предстоящей встрече его можно взять за 2.06, ТМ 2.5 — за 1.82.
Вариант «обе забьют» также случается редко — всего два раза в десяти играх. Коэффициент на «обе забьют — нет» — 1.85.
Пенальти идет за 2.55, котировка на удаление — 3.80. Два события вместе оценены коэффициентом 8.50.
Три наиболее вероятных точных счета выглядят так:
• 0:1 — за 6.30;
• 1:1 — за 6.60;
• 0:2 — за 7.90.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|27
|18
|7
|2
|64-26
|61
|
2
|Динамо
|27
|16
|4
|7
|47-28
|52
|
3
|Сочи
|27
|15
|4
|8
|48-29
|49
|
4
|ЦСКА
|27
|14
|5
|8
|38-27
|47
|
5
|Краснодар
|27
|13
|6
|8
|39-28
|45
|
6
|Локомотив
|27
|11
|8
|8
|38-36
|41
|
7
|Кр. Советов
|27
|11
|5
|11
|34-32
|38
|
8
|Ахмат
|27
|11
|2
|14
|33-37
|35
|
9
|Ростов
|27
|9
|7
|11
|45-46
|34
|
10
|Спартак
|27
|9
|7
|11
|32-37
|34
|
11
|Н. Новгород
|27
|7
|8
|12
|25-38
|29
|
12
|Химки
|27
|6
|11
|10
|31-43
|29
|
13
|Рубин
|27
|8
|5
|14
|33-50
|29
|
14
|Урал
|27
|6
|9
|12
|21-31
|27
|
15
|Уфа
|27
|4
|11
|12
|25-38
|23
|
16
|Арсенал
|27
|5
|7
|15
|27-54
|22
|6.05
|18:00
|
Кр. Советов – Динамо
|- : -
|7.05
|14:00
|
Урал – Спартак
|- : -
|7.05
|16:30
|
Зенит – Химки
|- : -
|7.05
|16:30
|
Н. Новгород – Ахмат
|- : -
|7.05
|19:00
|
ЦСКА – Сочи
|- : -
|8.05
|14:00
|
Уфа – Ростов
|- : -
|8.05
|16:30
|
Арсенал – Краснодар
|- : -
|8.05
|19:00
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|18
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|11
|П
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|15
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|22
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0