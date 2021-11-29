29 ноября пройдет матч 16-го тура РПЛ, в котором сыграют «Уфа» и «Спартак». Матч пройдет в Уфе на городском стадионе и начнется в 17.00. Трансляцию покажет сайт matchtv.ru. «Спорт-Экспресс» подготовил прогноз на эту игру. Время выбрать правильную ставку.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Спартак» фаворитом матча. На успех москвичей можно поставить с котировкой 2.10 — это примерно 47% вероятности. Ничью можно взять за 3.50 (27%), а успех «Уфы» (26%) есть за 3.60.

Ф1(-1.5) доступна за 1.52, а Ф2(+1.5) — за 2.50.

Ставку «Уфа» не проиграет" можно взять за 1.79.

Шансы «Спартака» забить больше двух голов оцениваются коэффициентом 4.80.

29.11.2021 | Уфа — Спартак

Уверены, что «Уфа» сумеет отличиться больше одного раза в матче? ИТБ1 (1.5) доступен за 2.13.

Аналитики БЕТСИТИ считают счет 1:0 в пользу «Спартака» наиболее вероятным. На него можно поставить за 9.30.

· ИТМ1 (1) — 1.75;

· ИТМ2 (1) — 2.65;

· ТМ 1.5 — 3.30.