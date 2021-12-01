Малком должен был стать звездой РПЛ, но до сих пор не раскрылся в «Зените». Что ему мешает?

«СЭ» — о проблемах бразильца в России.

В 2019 году «Зенит» провернул самый дорогой трансфер последних лет, подписав Малкома за 40 миллионов евро. Все были уверены: человек, который переходит из «Барселоны», сразу разорвет наш чемпионат, станет лидером сине-бело-голубых и, главное, наконец-то усилит «Зенит» в Лиге чемпионов. Ожидания не оправдались — за три неполных сезона в Санкт-Петербурге вингер забил лишь десять мячей, а вклад в успехи команды слишком мал для потраченных денег. «СЭ» разбирается, почему бразилец до сих пор не зажег в «Зените» и что должно измениться, чтобы он наконец-то раскрылся в России.

Травмы

По подсчетам Transfermarkt, за время российской карьеры Малком провел в лазарете 208 дней. В среднем, после каждого повреждения бразилец пропускал 6 матчей — паузы в 1,5 месяца сказывались не только на игре бразильца, но и влияли на стабильность.

В «Зените» к этому не были готовы — в «Барселоне» у Малкома не было таких проблем со здоровьем, а в России они постоянно преследуют игрока.

«Когда ты играешь в Европе, то проводишь в дороге только треть того расстояния, которое приходится преодолевать в России, — объяснял тренер «Зенита» по физподготовке Андреа Сканавино. — Соответственно, твой организм постоянно находится в стрессе. Возможно, климат и постоянные перелеты в том числе повлияли на его травмы».

Звучит правдоподобно. Взять хотя бы период Олимпиады в Токио — там бразилец тренировался и проводил матчи в одном городе на протяжении более двух недель и выглядел очень прилично (даже забил победный гол в финале). Вернувшись в расположение «Зенита», Малком выдал очень бодрый отрезок в 3-4 игры, но потом сильно сдал и кардинально отличался от самого себя времен Олимпиады.

Слабая лига и менталитет

Когда футболист из топового чемпионата переходит в РПЛ, то невольно снижает к себе требования и начинает подстраиваться под новую интенсивность. В одном из интервью это подтвердил даже Деян Ловрен. Его прямую цитату вырезали из опубликованной версии, но изначально она прозвучала. В беседе хорват заявил, что со скоростями в РПЛ можно забыть все, что умел до этого. Кажется, Малкома это тоже коснулось.

Ко всему прочему, в РПЛ довольно средний общий уровень игроков. И когда вместо Каземиро на поле оказывается условный Литвинов, а вместо Пике — Дивеев, то и сам футболист начинает сначала стагнировать, а потом деградировать. В той или иной степени это неизбежно происходит с любым легионером, приехавшим из топ-5 лиг Европы. Даже Халк в первое время некомфортно себя чувствовал в России и хотел уйти из «Зенита», но в итоге освоился и стал лидером. Тут вопрос исключительно в характере — готов ли Малком напрягаться на протяжении всего сезона, несмотря на уровень конкурентов? Судя по игре бразильца, не готов.

Тактические задачи Семака, проблемы «Зенита» в атаке

От атакующих игроков Семак требует отрабатывать в защите: возвращаться на стандарты, опускаться вниз при потере мяча, закрывая зону, или участвовать в коллективном прессинге на своей половине. Малком — не исключение. Но оборонительная работа мешает бразильцу использовать его атакующие скиллы. Он лучше всех в команде умеет использовать свободное пространство благодаря своей координированности и скорости, однако из-за небольших габаритов (рост — 171 см) он хуже действует в борьбе, при опеке и плотной обороне.

Для сравнения: в «Бордо» Малком ждал мяча и за счет индивидуальных действий продвигал его вперед. А если не успевал, то тут же получал по ногам или оттеснялся корпусом со стороны габаритных оппонентов. Бразильцу важно как можно быстрее выбегать в атаки, но из-за того, что он располагается слишком низко, ему тяжело найти свободные зоны.

Другая причина тусклой игры Малкома — его партнеры в атакующей линии. Дзюба слишком медленный для игры через длинные забросы. Это особенно заметно, когда Малком уже продумывает следующий ход, а Артем просто не успевает заметить рывок вингера. Да, есть Азмун, но он хорош только в РПЛ — в Лиге чемпионов Сердар выглядит слабо. И с «Челси», и с «Ювентусом» иранец неудачно принимал мячи и разворачивался с ними — во многом из-за этого «Зенит» не мог ничего придумать в центре.

Учитывая все это, а также ситуации с контрактами, в следующем сезоне Семаку необходим новый нападающий. Лучший из доступных вариантов на рынке — Артур Кабрал из «Базеля». Бразилец сочетает в себе умение цепляться за мячи, игру головой, ловкость и поставленный дальний удар. В этом сезоне в чемпионате Швейцарии у него в среднем 4,1 удара за игру — при этом на гол он тратит меньше 90 минут.

Также были слухи про Альфредо Морелоса из «Рейнджерс» — он был готов перейти в «Зенит», чтобы сыграть в ЛЧ уже в сентябре, но трансфер сорвался. У колумбийца хорошо развиты цепкость, умение ставить корпус и игра в завершении. Каждый из них обойдется в 10-15 миллионов евро. Это вполне приемлемая сумма, чтобы освежить атакующую линию и по-новому раскрыть качества звезд «Зенита».

Матвей Морозов