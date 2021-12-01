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Ветеран ЦСКА обвинил футболистов «Спартака» в конфликте из-за зарплат

13:44
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Экс-защитник ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с «СЭ» отреагировал на ничейный результат «Спартака» в гостевом матче против «Уфы» (1:1) в рамках 16-го тура Тинькофф РПЛ.

«Трудно настроиться на игру с командой, находящейся практически в зоне стыков. Хотя в свое время у меня и других игроков не вызывало сложностей настроиться на любую игру. С «Наполи» получилось, футболисты хотели проявить себя. «Спартак» нестабильно играет в футбол, так нельзя. Думаю, что ребята не выкладываются в первую очередь. Футболисты завидуют друг другу, что кто-то получает больше. Мол, ты получаешь больше меня, вот ты и бегай. Сейчас спокойно можно позволять себе сидеть на лавке и ждать игровой практики», — сказал Пономарев в разговоре с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.

Также заслуженный мастер спорта высказался о возможных внутренних конфликтах в «Спартаке».

«Почему не играет команда? Думаю, что прежде всего это внутренние распри. Нет сплоченности в коллективе. Надо работать и двигаться по старому принципу «один за всех и все за одного», и обязательно следить за физической подготовкой, иначе ничего не получится», — добавил Пономарев.

«Спартак» (20 очков) после 16-ти туров Тинькофф РПЛ идет десятым в турнирной таблице. «Уфа» (16 очков) после ничьи покинула зону стыков и располагается на двенадцатом месте.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 16-й тур
29 нояб, 17:00. Нефтяник (Уфа)
Уфа
1:1
Спартак
Голы
Никитин, 70 (1:0), Соболев, 90+5 (1:1)
Уфа
Беленов Никитин Ботака-Иобома Журавлев Йокич (Алиев, 81 ) Касинтура (Голубев, 85 ) Фищенко Урунов (Мрзляк, 25 ) Камилов Агаларов (Саплинов, 85 ) Кротов (Плиев, 81 )
Спартак
Селихов Жиго Джикия Айртон Кофрие (Рассказов, 68) Умяров Литвинов Промес Ломовицкий (Мельников, 76) Соболев Ларссон
Предупреждения
Кротов 37, Журавлев 38, Камилов 45, Мрзляк 54, Йокич 67, Алиев 88, Никитин 90  -  Айртон 19, Умяров 49, Рассказов 74
Удаления
Рассказов 86 (вторая ж.к)
Судьи
Кукуян (Сочи) Стипиди (Краснодар) Богданов (Верея)
ВАР
Панин (Дмитров) Воронцов (Ярославль)

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Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 16-й тур: расписание и результаты матчей, ЦСКА — «Зенит» и другие игры, новости и обзоры