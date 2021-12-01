Ветеран ЦСКА обвинил футболистов «Спартака» в конфликте из-за зарплат

Экс-защитник ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с «СЭ» отреагировал на ничейный результат «Спартака» в гостевом матче против «Уфы» (1:1) в рамках 16-го тура Тинькофф РПЛ.

«Трудно настроиться на игру с командой, находящейся практически в зоне стыков. Хотя в свое время у меня и других игроков не вызывало сложностей настроиться на любую игру. С «Наполи» получилось, футболисты хотели проявить себя. «Спартак» нестабильно играет в футбол, так нельзя. Думаю, что ребята не выкладываются в первую очередь. Футболисты завидуют друг другу, что кто-то получает больше. Мол, ты получаешь больше меня, вот ты и бегай. Сейчас спокойно можно позволять себе сидеть на лавке и ждать игровой практики», — сказал Пономарев в разговоре с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.

Также заслуженный мастер спорта высказался о возможных внутренних конфликтах в «Спартаке».

«Почему не играет команда? Думаю, что прежде всего это внутренние распри. Нет сплоченности в коллективе. Надо работать и двигаться по старому принципу «один за всех и все за одного», и обязательно следить за физической подготовкой, иначе ничего не получится», — добавил Пономарев.

«Спартак» (20 очков) после 16-ти туров Тинькофф РПЛ идет десятым в турнирной таблице. «Уфа» (16 очков) после ничьи покинула зону стыков и располагается на двенадцатом месте.