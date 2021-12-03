Фанаты ЦСКА: «Мы были неправы в высказываниях в адрес руководства»
Объединение фанатов ЦСКА «Люди в черном» выступило с очередным заявлением по поводу инцидента на матче 16-го тура Тинькофф РПЛ с «Зенитом» (0:2).
«ЦСКА — это семья, в которой принято говорить правду и признавать свои ошибки.
Признаем, что в понедельник мы выступили с заявлением на эмоциях, не разобравшись в ситуации, и были неправы в высказываниях в адрес руководства клуба.
Находясь на закрытой трибуне, в автозаках и отделах, мы оказались в информационном вакууме. В эти минуты ПФК ЦСКА находился в контакте с полицией и сумел оказать содействие освобождению с трибуны хотя бы несовершеннолетних и женщин. Также клуб оперативно предоставил адвокатов на судебные слушания по возбужденным административным делам. Активная юридическая поддержка будет оказана и в дальнейшем всем заложникам произошедших событий.
Мы — фанаты и клуб — дорожим взаимным доверием и не допустим его подрыва. Это именно то, что всегда отличало нас от всех других клубов и фанатов.
Пока мы едины, мы непобедимы!» — говорится в заявлении в Telegram-канале «Люди в черном».
Напомним, что 28 ноября после встречи с «Зенитом» полиция начала задерживать болельщиков ЦСКА. Причиной задержаний стало использование пиротехники в концовке игры.
На следующий день фанаты ЦСКА выступили с заявлением, обвинив руководство московского клуба в предательстве.
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